Сериал Славяне: дата выхода, актеры и где смотреть

Славяне: дата выхода, / Пресс-служба

Закончились съемки украино-словацкий сериал Славяне, который снимали в Житомирской области и под Киевом.

Новый сериал Славяне, который снимали сразу несколько каналов, в Украине будет показан на телеканале 1+1 в 2020 году. Что покажут в сериале Славяне, и кто сыграл главные роли - читай на Главреде.

В сериале Славяне хотели показать события 7 века на территории Украины. События не привязаны к реальным событиям и даже имеют фантастический оттенок, но шоуранеры постарались максимально воспроизвести атмосферу того времени.

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Сериал Славяне: сюжет

По сюжету, талантливая травница Драга пытается спасти своего брата, которого неведомая сила превратила в оленя. Но вдруг в лесу девушка находит раненого незнакомца. Драга спасает жизнь мужчине, и вместе они пытаются разгадать тайну его прошлого. Однако этим только подвергают себя опасности, чтобы спасти близких и любимых.

События ленты разворачиваются в седьмом веке нашей эры, когда на славянских землях властвовала "древняя магия", а мир менялся чуть ли не ежесекундно.

Сериал Славяне: дата выхода и где смотреть / 1+1 Petra Blasoak

Сериал Славяне: актеры и съемки

Полина Носыхина, которая недавно в сериале Перші Ластівки сыграла Леру, в Славянах играет главную роль Дарги.

Кроме того, в сериале сыграли Алексей Тритенко, Татьяна Михина, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Александр Рудинский, Юрай Лой и Томаш Машталир.

Съемками руководил художник-постановщик Павел Ярмусевич. Над костюмами колдовала команда художницы Катерины Витвицкой.

Серил Славяне снимали украинские и словацкие режиссеров и продюсеры во главе с международным шоуранером и режиссером Петером Бебьяком, который является обладателем Хрустального глобуса Карловых Вар и других международных кинонаград.

Съемками занимались Медийная Группа Европейского партнерства (Украина) и Wandal Production, s.r.o. (Словакия), с поддержкой украинского телеканала 1+1 и словацкого TV JOJ при поддержке Министерства культуры Украины. Телеканалы 1+1 и JOJ покажут сериал Славяне в 2020 году одновременно.

Предварительно, выход назначен на весну 2020, но точное число пока что никто не называл.

Ранее появилась информация о втором сезоне сериала Перші Ластівки.