  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Золотой Глобус 2020: полный список номинации и дата проведения

9 декабря 2019, 16:46

Организаторы премии Золотой Глобус 2020 определились с шорт-листом номинантов. Кто номинирован на Золотой Глобус 2020 - читай на Главреде.

Золотой Глобус 2020
Золотой Глобус 2020: все номинанты на премию / Telegram

Комитет премии Золотой Глобус 5 января 2020 года в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе проведет церемонию награждения Золотой Глобус 2020.

Голливудская ассоциация иностранной прессы на момент 9 декабря 2019 назвала шорт-лист для номинаций по Золотому Глобусу. Просим Вашему вниманию список всех номинантов на Главреде.

Читайте такжеИрландец 2019: последняя дерзость Скорсезе или исповедь грешника

Фильмы

Лучший фильм — драма:

  • "1917"
  • "Брачная история"
  • "Джокер"
  • "Ирландец"
  • "Маленькие женщины"

Лучший фильм — мюзикл/комедия:

  • "Достать ножи"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Меня зовут Долемайт"
  • "Однажды… в Голливуде"
  • "Рокетмэн"

Читайте такжеСмейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм Джокер

Лучший режиссер:

  • Пон Джун-хо — "Паразиты"
  • Сэм Мендес — "1917"
  • Мартин Скорсезе — "Ирландец"
  • Квентин Тарантино — "Однажды… в Голливуде"
  • Тодд Филлипс — "Джокер"

Лучшая актриса — драма:

  • Рене Зеллвегер — "Джуди"
  • Скарлетт Йоханссон — "Брачная история"
  • Сирша Ронан — "Маленькие женщины"
  • Шарлиз Терон — "Скандал"
  • Синтия Эриво — "Гарриет"

Читайте такжеАутсайдери 2019 (Ford VS Ferrari): фильм одного актера с Кристианом Бейлом

Лучший актер — драма:

  • Антонио Бандерас — "Боль и слава"
  • Кристиан Бэйл — "Ford против Ferrari"
  • Адам Драйвер — "Брачная история"
  • Джонатан Прайс — "Два Папы"
  • Хоакин Феникс — "Джокер"

Лучшая актриса — мюзикл/комедия:

  • Аквафина — "Прощание"
  • Ана де Армас — "Достать ножи"
  • Кейт Бланшетт — "Куда ты пропала, Бернадетт?"
  • Эмма Томпсон — "В прямом эфире"
  • Бини Фелдштейн — "Образование"

Читайте такжеОднажды в Голливуде: полный обзор фильма

Лучший актер — мюзикл/комедия:

  • Леонардо ДиКаприо — "Однажды… в Голливуде"
  • Роман Гриффин Дэвис — "Кролик Джоджо"
  • Дэниэл Крэйг — "Достать ножи"
  • Эдди Мерфи — "Меня зовут Долемайт"
  • Тэрон Эджертон — "Рокетмэн"

Лучшая актриса второго плана:

  • Кэти Бэйтс — "Дело Ричарда Джуэлла"
  • Аннетт Беринг — "Отчет о пытках"
  • Лора Дерн — "Брачная история"
  • Дженнифер Лопез — "Стриптизерши"
  • Марго Робби — "Скандал"

Читайте такжеНовинки кино: Паразиты - трагикомедия о богатых и бедных

Лучший актер второго плана:

  • Аль Пачино — "Ирландец"
  • Джо Пеши — "Ирландец"
  • Брэд Питт — "Однажды… в Голливуде"
  • Энтони Хопкинс — "Два Папы"
  • Том Хэнкс — "Прекрасный день по соседству"

Лучший сценарий:

  • Ноа Баумбах — "Брачная история"
  • Энтони МакКартен — "Два Папы"
  • Стивен Зэйллиан — "Ирландец"
  • Квентин Тарантино — "Однажды… в Голливуде"
  • Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — "Паразиты"

Читайте такжеКороль Лев 2019: обзор фильма

Лучший фильм на иностранном языке:

  • "Боль и слава" — Испания
  • "Паразиты" — Южная Корея
  • "Портрет девушки в огне" — Франция
  • "Прощание" — Китай
  • "Отверженные" — Франция

Лучший анимационный фильм:

  • "История игрушек 4"
  • "Как приручить дракона 3"
  • "Король Лев"
  • "Потерянное звено"
  • "Холодное сердце 2"

Читайте такжеХолодное сердце 2: Секреты прошлого и подготовка к третьей части

Лучший саундтрек:

  • Хильдур Гуднадоттир — "Джокер"
  • Александр Деспла — "Маленькие женщины"
  • Рэнди Ньюман — "Брачная история"
  • Томас Ньюман — "1917"
  • Дэниэл Пембертон — "Сиротский Бруклин"

Лучшая песня:

  • Beautiful Ghosts — из к/ф "Кошки"
  • "(I’m Gonna) Love Me Again" — из к/ф "Рокетмэн"
  • "Into the Unknown" — из м/ф "Холодное сердце 2"
  • "Spirit" — из м/ф "Король Лев"
  • "Stand Up" — из к/ф "Гарриет"

Читайте такжеПо приютам с детства скитался: рецензия на фильм Сирота Бруклин

Золотой Глобус 2019: телевидение

Лучший телесериал — драма:

  • "Большая маленькая ложь"
  • "Корона"
  • "Наследники"
  • "Убивая Еву"
  • "Утреннее шоу"

Лучшая актриса в телесериале — драма:

  • Николь Кидман — "Большая маленькая ложь"
  • Оливия Колман — "Корона"
  • Джоди Комер — "Убивая Еву"
  • Риз Уизерспун — "Утреннее шоу"
  • Дженнифер Энистон — "Утреннее шоу"

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 3 сезон: дата выхода, сюжет и актерский состав

Лучший актер в телесериале — драма:

  • Брайан Кокс — "Наследники"
  • Рами Малек — "Мистер Робот"
  • Тобайас Мензис — "Корона"
  • Билли Портер — "Поза"
  • Кит Харингтон — "Игра престолов"

Лучший телесериал — комедия:

  • "Барри"
  • "Дрянь"
  • "Метод Комински"
  • "Политик"
  • "Удивительная миссис Мэйзел"

Читайте такжеЕкатерина Великая 2019: дата выхода, актеры и трейлер нового сериала

Лучшая актриса в телесериале — комедия:

  • Рэйчел Броснахан — "Удивительная миссис Мэйзел"
  • Кирстен Данст — "Как стать богом в центральной Флориде"
  • Наташа Лионн — "Жизнь матрешки"
  • Фиби Уоллер-Бридж — "Дрянь"
  • Кристина Эпплгейт — "Мертв для меня"

Лучший актер в телесериале — комедия:

  • Майкл Дуглас — "Метод Комински"
  • Бен Платт — "Политик"
  • Пол Радд — "Жизнь с самим собой"
  • Билл Хэйдер — "Барри"
  • Рами Юссеф — "Рами"

Читайте такжеЧернобыль 2 сезон: когда выйдет продолжение

Лучший мини-сериал/телефильм:

  • "Невероятное"
  • "Самый громкий голос"
  • "Уловка-22"
  • "Фосси/Вердон"
  • "Чернобыль"

Лучшая актриса — мини-сериал/телефильм:

  • Кейтлин Дивер — "Невероятное"
  • Джои Кинг — "Притворство"
  • Хелен Миррен — "Екатерина Великая"
  • Мерритт Уивер — "Невероятное"
  • Мишель Уильямс — "Фосси/Вердон"

Читайте такжеДом дракона: что будет в новом сериале вселенной Игры престолов

Лучший актер — мини-сериал/телефильм:

  • Саша Барон Коэн — "Шпион"
  • Расселл Кроу — "Самый громкий голос"
  • Сэм Рокуэлл — "Фосси/Вердон"
  • Джаред Харрис — "Чернобыль"
  • Кристофер Эбботт — "Уловка-22"

Лучшая актриса второго плана на ТВ:

  • Патриша Аркетт — "Притворство"
  • Хелена Бонэм Картер — "Корона"
  • Тони Коллетт — "Невероятное"
  • Мерил Стрип — "Большая маленькая ложь"
  • Эмили Уотсон — "Чернобыль"

Лучший актер второго плана на ТВ:

  • Алан Аркин — "Метод Комински"
  • Киран Калкин — "Наследники"
  • Стеллан Скарсгард — "Чернобыль"
  • Эндрю Скотт — "Дрянь"
  • Генри Уинклер — "Барри"

Все самые свежие новости о церемонии награждения Золотой Глобус а также онлайн-трансляцию Вы сможете прочитать и посмотреть на Главреде.

актриса актер сериал онлайн кино Золотой глобус новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Золотой Глобус 2020: полный список номинации и дата проведения». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:56
В мэрию Одессы снова нагрянули с обысками: все подробности
16:56
На ферме в Польше зарезали двух украинских заробитчан
16:56
Встреча Путина и Зеленского: президент Украины на переговорах в Париже (обновляется) Видео
16:51
"Не ожидал такого решения по великой спортивной державе": бывший тренер Динамо прокомментировал дисквалификацию WADA
16:46
Золотой Глобус 2020: полный список номинации и дата проведения
16:39
Миллиарды евро: в Германии подсчитали убытки от транзита газа в обход Украины
16:20
ФИФА контактирует с WADA по поводу участия России на ЧМ-2022
16:09
Втоптали в грязь: АТОшники в Париже бунтуют против России и "ЛДНР" Фото
16:03
Я все тебе докажу: дата выхода, актеры и сколько серий Видео
15:59
Пожар в Одессе: зданию колледжа угрожает новая опасность
15:54
Россия не сможет сыграть под своим флагом на ЧМ-2022
15:35
Подозреваемого в коррупции кума Трубы выпустили под залог - СМИ
15:31
В Украине подсчитали, сколько должна Россия за Крым и Донбасс
15:29
Два года колонии для экс-министра: суд в Москве вынес приговор Рудьковскому
15:22
"Шо вы нах*й играете": Милевский отреагировал на поражение Динамо от Зари
15:17
Против Путина с голыми сиськами: в Париже скандал из-за Femen, видео Видео
15:09
Петросян женился на любовнице: Брухунова сделала официальное заявление
15:05
Богдан, Аваков, Пристайко и Хомчак: Зеленский привез на нормандские переговоры большую делегацию
15:03
Зеленский и Путин поговорят еще до заявления лидеров "нормандской четверки" - СМИ
14:56
Фанат Милана получил удар ножом на стадионе
14:53
"Всех считаю предателями": Метавший яйца в Порошенко объяснил свою выходку Видео
14:43
Чудо-Женщина 1984: дата выхода, сюжет и трейлер Фото
14:42
"Янукович в парике": Пушилин с "сиськами под пальто" открыл памятник Кобзону
14:39
"Зеленский сделал шаг": Германия призвала РФ проявить "искреннюю волю"
14:25
Россия сыграет на Евро-2020, несмотря на запрет WADA
14:10
"Замерзнут зимой": на решение Украины и Польши добывать газ в России ответили страшилкой
13:47
Сбила студентка: в Одессе прощаются с погибшим во время пожара спасателем
13:46
Перестраховка: Порошенко переписал на старшего сына очередной бизнес
13:33
Католическое Рождество 2019 в Украине – выходной или нет
13:08
"Войдем в Киев и покончим там с анархией": Жириновский спятил из-за "ДНР" и "ЛНР"
13:06
На встрече Зеленского с Путиным будет Витренко из Нафтогаза и министр - Офис президента
13:05
Бизнес требует от Гетманцева доработки изменений в Налоговый кодекс
12:49
Встреча Зеленского с Путиным: Геращенко вспомнила об иллюзиях Порошенко и Ющенко
12:41
WADA единогласно турнуло РФ со всех соревнований: что теперь
12:37
Пацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров Видео
12:36
"Е*аная показуха": российский рэпер Моргенштерн поглумился над трауром в Одессе Видео
12:12
Исход встречи Зеленского и Путина повлияет на личный престиж Макрона - СМИ
12:11
Разумков пролил свет на будущее децентрализации в Украине
12:11
Обмен пленными: в России назвали возможные сроки
11:47
"Жаль, что в рыло не попал": в Сети нашли метателя "иичка" в "лицемерного" Порошенко - видео Видео
11:46
Гороскоп на 10 декабря 2019: к кому вернется бывший, а кого накроет приступ ревности
11:30
Авеню 5: дата выхода, сюжет и трейлер нового сериала с Хью Лори Видео
11:25
РосСМИ узнали, как Путин будет вести себя на переговорах в нормандском формате
11:19
Зозибини Тунци: биография и горячие фото Мисс Вселенной 2019 Фото
11:11
После поглощения Беларуси Путин примется за Украину мнение
11:07
Аудиенция Зеленского с Путиным в Париже: глава Кремля будет не один
10:49
У Путина подтвердили встречу с Зеленским после "нормандского формата"
10:41
Случайный засвет: Бузова топлес засветила грудь на видео 18+
10:40
Пожар в Одессе: в сгоревшем колледже не было пожарной сигнализации
10:19
Приметы на Юрьев день: что нельзя делать сегодня
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять