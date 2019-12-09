Золотой Глобус 2020: полный список номинации и дата проведения

Золотой Глобус 2020: все номинанты на премию / Telegram

Комитет премии Золотой Глобус 5 января 2020 года в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе проведет церемонию награждения Золотой Глобус 2020.

Голливудская ассоциация иностранной прессы на момент 9 декабря 2019 назвала шорт-лист для номинаций по Золотому Глобусу. Просим Вашему вниманию список всех номинантов на Главреде.

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Фильмы

Лучший фильм — драма:

"1917"

"Брачная история"

"Джокер"

"Ирландец"

"Маленькие женщины"

Лучший фильм — мюзикл/комедия:

"Достать ножи"

"Кролик Джоджо"

"Меня зовут Долемайт"

"Однажды… в Голливуде"

"Рокетмэн"

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Лучший режиссер:

Пон Джун-хо — "Паразиты"

Сэм Мендес — "1917"

Мартин Скорсезе — "Ирландец"

Квентин Тарантино — "Однажды… в Голливуде"

Тодд Филлипс — "Джокер"

Лучшая актриса — драма:

Рене Зеллвегер — "Джуди"

Скарлетт Йоханссон — "Брачная история"

Сирша Ронан — "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон — "Скандал"

Синтия Эриво — "Гарриет"

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Лучший актер — драма:

Антонио Бандерас — "Боль и слава"

Кристиан Бэйл — "Ford против Ferrari"

Адам Драйвер — "Брачная история"

Джонатан Прайс — "Два Папы"

Хоакин Феникс — "Джокер"

Лучшая актриса — мюзикл/комедия:

Аквафина — "Прощание"

Ана де Армас — "Достать ножи"

Кейт Бланшетт — "Куда ты пропала, Бернадетт?"

Эмма Томпсон — "В прямом эфире"

Бини Фелдштейн — "Образование"

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Лучший актер — мюзикл/комедия:

Леонардо ДиКаприо — "Однажды… в Голливуде"

Роман Гриффин Дэвис — "Кролик Джоджо"

Дэниэл Крэйг — "Достать ножи"

Эдди Мерфи — "Меня зовут Долемайт"

Тэрон Эджертон — "Рокетмэн"

Лучшая актриса второго плана:

Кэти Бэйтс — "Дело Ричарда Джуэлла"

Аннетт Беринг — "Отчет о пытках"

Лора Дерн — "Брачная история"

Дженнифер Лопез — "Стриптизерши"

Марго Робби — "Скандал"

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Лучший актер второго плана:

Аль Пачино — "Ирландец"

Джо Пеши — "Ирландец"

Брэд Питт — "Однажды… в Голливуде"

Энтони Хопкинс — "Два Папы"

Том Хэнкс — "Прекрасный день по соседству"

Лучший сценарий:

Ноа Баумбах — "Брачная история"

Энтони МакКартен — "Два Папы"

Стивен Зэйллиан — "Ирландец"

Квентин Тарантино — "Однажды… в Голливуде"

Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — "Паразиты"

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Лучший фильм на иностранном языке:

"Боль и слава" — Испания

"Паразиты" — Южная Корея

"Портрет девушки в огне" — Франция

"Прощание" — Китай

"Отверженные" — Франция

Лучший анимационный фильм:

"История игрушек 4"

"Как приручить дракона 3"

"Король Лев"

"Потерянное звено"

"Холодное сердце 2"

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Лучший саундтрек:

Хильдур Гуднадоттир — "Джокер"

Александр Деспла — "Маленькие женщины"

Рэнди Ньюман — "Брачная история"

Томас Ньюман — "1917"

Дэниэл Пембертон — "Сиротский Бруклин"

Лучшая песня:

Beautiful Ghosts — из к/ф "Кошки"

"(I’m Gonna) Love Me Again" — из к/ф "Рокетмэн"

"Into the Unknown" — из м/ф "Холодное сердце 2"

"Spirit" — из м/ф "Король Лев"

"Stand Up" — из к/ф "Гарриет"

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Золотой Глобус 2019: телевидение

Лучший телесериал — драма:

"Большая маленькая ложь"

"Корона"

"Наследники"

"Убивая Еву"

"Утреннее шоу"

Лучшая актриса в телесериале — драма:

Николь Кидман — "Большая маленькая ложь"

Оливия Колман — "Корона"

Джоди Комер — "Убивая Еву"

Риз Уизерспун — "Утреннее шоу"

Дженнифер Энистон — "Утреннее шоу"

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Лучший актер в телесериале — драма:

Брайан Кокс — "Наследники"

Рами Малек — "Мистер Робот"

Тобайас Мензис — "Корона"

Билли Портер — "Поза"

Кит Харингтон — "Игра престолов"

Лучший телесериал — комедия:

"Барри"

"Дрянь"

"Метод Комински"

"Политик"

"Удивительная миссис Мэйзел"

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Лучшая актриса в телесериале — комедия:

Рэйчел Броснахан — "Удивительная миссис Мэйзел"

Кирстен Данст — "Как стать богом в центральной Флориде"

Наташа Лионн — "Жизнь матрешки"

Фиби Уоллер-Бридж — "Дрянь"

Кристина Эпплгейт — "Мертв для меня"

Лучший актер в телесериале — комедия:

Майкл Дуглас — "Метод Комински"

Бен Платт — "Политик"

Пол Радд — "Жизнь с самим собой"

Билл Хэйдер — "Барри"

Рами Юссеф — "Рами"

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Лучший мини-сериал/телефильм:

"Невероятное"

"Самый громкий голос"

"Уловка-22"

"Фосси/Вердон"

"Чернобыль"

Лучшая актриса — мини-сериал/телефильм:

Кейтлин Дивер — "Невероятное"

Джои Кинг — "Притворство"

Хелен Миррен — "Екатерина Великая"

Мерритт Уивер — "Невероятное"

Мишель Уильямс — "Фосси/Вердон"

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Лучший актер — мини-сериал/телефильм:

Саша Барон Коэн — "Шпион"

Расселл Кроу — "Самый громкий голос"

Сэм Рокуэлл — "Фосси/Вердон"

Джаред Харрис — "Чернобыль"

Кристофер Эбботт — "Уловка-22"

Лучшая актриса второго плана на ТВ:

Патриша Аркетт — "Притворство"

Хелена Бонэм Картер — "Корона"

Тони Коллетт — "Невероятное"

Мерил Стрип — "Большая маленькая ложь"

Эмили Уотсон — "Чернобыль"

Лучший актер второго плана на ТВ:

Алан Аркин — "Метод Комински"

Киран Калкин — "Наследники"

Стеллан Скарсгард — "Чернобыль"

Эндрю Скотт — "Дрянь"

Генри Уинклер — "Барри"

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