Золотой Глобус 2020: полный список номинации и дата проведения

Организаторы премии Золотой Глобус 2020 определились с шорт-листом номинантов. Кто номинирован на Золотой Глобус 2020 - читай на Главреде.
Комитет премии Золотой Глобус 5 января 2020 года в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе проведет церемонию награждения Золотой Глобус 2020.
Голливудская ассоциация иностранной прессы на момент 9 декабря 2019 назвала шорт-лист для номинаций по Золотому Глобусу. Просим Вашему вниманию список всех номинантов на Главреде.
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Фильмы
Лучший фильм — драма:
- "1917"
- "Брачная история"
- "Джокер"
- "Ирландец"
- "Маленькие женщины"
Лучший фильм — мюзикл/комедия:
- "Достать ножи"
- "Кролик Джоджо"
- "Меня зовут Долемайт"
- "Однажды… в Голливуде"
- "Рокетмэн"
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Лучший режиссер:
- Пон Джун-хо — "Паразиты"
- Сэм Мендес — "1917"
- Мартин Скорсезе — "Ирландец"
- Квентин Тарантино — "Однажды… в Голливуде"
- Тодд Филлипс — "Джокер"
Лучшая актриса — драма:
- Рене Зеллвегер — "Джуди"
- Скарлетт Йоханссон — "Брачная история"
- Сирша Ронан — "Маленькие женщины"
- Шарлиз Терон — "Скандал"
- Синтия Эриво — "Гарриет"
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Лучший актер — драма:
- Антонио Бандерас — "Боль и слава"
- Кристиан Бэйл — "Ford против Ferrari"
- Адам Драйвер — "Брачная история"
- Джонатан Прайс — "Два Папы"
- Хоакин Феникс — "Джокер"
Лучшая актриса — мюзикл/комедия:
- Аквафина — "Прощание"
- Ана де Армас — "Достать ножи"
- Кейт Бланшетт — "Куда ты пропала, Бернадетт?"
- Эмма Томпсон — "В прямом эфире"
- Бини Фелдштейн — "Образование"
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Лучший актер — мюзикл/комедия:
- Леонардо ДиКаприо — "Однажды… в Голливуде"
- Роман Гриффин Дэвис — "Кролик Джоджо"
- Дэниэл Крэйг — "Достать ножи"
- Эдди Мерфи — "Меня зовут Долемайт"
- Тэрон Эджертон — "Рокетмэн"
Лучшая актриса второго плана:
- Кэти Бэйтс — "Дело Ричарда Джуэлла"
- Аннетт Беринг — "Отчет о пытках"
- Лора Дерн — "Брачная история"
- Дженнифер Лопез — "Стриптизерши"
- Марго Робби — "Скандал"
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Лучший актер второго плана:
- Аль Пачино — "Ирландец"
- Джо Пеши — "Ирландец"
- Брэд Питт — "Однажды… в Голливуде"
- Энтони Хопкинс — "Два Папы"
- Том Хэнкс — "Прекрасный день по соседству"
Лучший сценарий:
- Ноа Баумбах — "Брачная история"
- Энтони МакКартен — "Два Папы"
- Стивен Зэйллиан — "Ирландец"
- Квентин Тарантино — "Однажды… в Голливуде"
- Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — "Паразиты"
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Лучший фильм на иностранном языке:
- "Боль и слава" — Испания
- "Паразиты" — Южная Корея
- "Портрет девушки в огне" — Франция
- "Прощание" — Китай
- "Отверженные" — Франция
Лучший анимационный фильм:
- "История игрушек 4"
- "Как приручить дракона 3"
- "Король Лев"
- "Потерянное звено"
- "Холодное сердце 2"
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Лучший саундтрек:
- Хильдур Гуднадоттир — "Джокер"
- Александр Деспла — "Маленькие женщины"
- Рэнди Ньюман — "Брачная история"
- Томас Ньюман — "1917"
- Дэниэл Пембертон — "Сиротский Бруклин"
Лучшая песня:
- Beautiful Ghosts — из к/ф "Кошки"
- "(I’m Gonna) Love Me Again" — из к/ф "Рокетмэн"
- "Into the Unknown" — из м/ф "Холодное сердце 2"
- "Spirit" — из м/ф "Король Лев"
- "Stand Up" — из к/ф "Гарриет"
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Золотой Глобус 2019: телевидение
Лучший телесериал — драма:
- "Большая маленькая ложь"
- "Корона"
- "Наследники"
- "Убивая Еву"
- "Утреннее шоу"
Лучшая актриса в телесериале — драма:
- Николь Кидман — "Большая маленькая ложь"
- Оливия Колман — "Корона"
- Джоди Комер — "Убивая Еву"
- Риз Уизерспун — "Утреннее шоу"
- Дженнифер Энистон — "Утреннее шоу"
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Лучший актер в телесериале — драма:
- Брайан Кокс — "Наследники"
- Рами Малек — "Мистер Робот"
- Тобайас Мензис — "Корона"
- Билли Портер — "Поза"
- Кит Харингтон — "Игра престолов"
Лучший телесериал — комедия:
- "Барри"
- "Дрянь"
- "Метод Комински"
- "Политик"
- "Удивительная миссис Мэйзел"
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Лучшая актриса в телесериале — комедия:
- Рэйчел Броснахан — "Удивительная миссис Мэйзел"
- Кирстен Данст — "Как стать богом в центральной Флориде"
- Наташа Лионн — "Жизнь матрешки"
- Фиби Уоллер-Бридж — "Дрянь"
- Кристина Эпплгейт — "Мертв для меня"
Лучший актер в телесериале — комедия:
- Майкл Дуглас — "Метод Комински"
- Бен Платт — "Политик"
- Пол Радд — "Жизнь с самим собой"
- Билл Хэйдер — "Барри"
- Рами Юссеф — "Рами"
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Лучший мини-сериал/телефильм:
- "Невероятное"
- "Самый громкий голос"
- "Уловка-22"
- "Фосси/Вердон"
- "Чернобыль"
Лучшая актриса — мини-сериал/телефильм:
- Кейтлин Дивер — "Невероятное"
- Джои Кинг — "Притворство"
- Хелен Миррен — "Екатерина Великая"
- Мерритт Уивер — "Невероятное"
- Мишель Уильямс — "Фосси/Вердон"
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Лучший актер — мини-сериал/телефильм:
- Саша Барон Коэн — "Шпион"
- Расселл Кроу — "Самый громкий голос"
- Сэм Рокуэлл — "Фосси/Вердон"
- Джаред Харрис — "Чернобыль"
- Кристофер Эбботт — "Уловка-22"
Лучшая актриса второго плана на ТВ:
- Патриша Аркетт — "Притворство"
- Хелена Бонэм Картер — "Корона"
- Тони Коллетт — "Невероятное"
- Мерил Стрип — "Большая маленькая ложь"
- Эмили Уотсон — "Чернобыль"
Лучший актер второго плана на ТВ:
- Алан Аркин — "Метод Комински"
- Киран Калкин — "Наследники"
- Стеллан Скарсгард — "Чернобыль"
- Эндрю Скотт — "Дрянь"
- Генри Уинклер — "Барри"
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