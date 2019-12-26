Баловство и огненный переполох: рецензия на комедию Игра с огнем

Игра с огнем / http://bhfilms.com.ua/

В американских горах затерялась часть суровых и мужественных пожарников (парашютистов по совместительству). Климат жаркий, деревьев много – постоянно какие-то возгорания, постоянно что-то где-то пылает. Руководит частью самый суровый, самый мужественный и самые честолюбивый супериндентант Джейк Карсон (Джон Сина - Бамблби). Он настолько предан своей работе и настолько хочет походить на отца, что никак не может обустроить личную жизнь и закрутить роман с симпатичной и симпатизирующей ему докторшей-биологом (Джуди Грир – Человек-муравей). И вот, как раз когда ему предлагают вожделенное помещение, во время тушения очередного пожара на голову Карсону и подчиненным сваливается троица детей, которые очень любят шалить и баловаться.

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Дуэйн "Скала" Джонсон, после долгого и упорного труда ставший мегазвездой Голливуда, точно стал путеводной звездой для многих и многих "титанов рестлинга" (шутка ли – на равных играет и спорит с самим Вином Дизелем во всесильной франшизе Форсаж). Пока сильнее всего в погоне за ним преуспел Джон Сина, который практически не уступает ни в физической мощи, ни в самоиронии.

Вот и в Игре с огнем Сина не стесняется представать в самых различных дурацких ситуациях – какие только предусмотрены фантазией сценаристов и законами жанра (конкретно здесь много шуток завязано на популярнейшем западном мультсериале My Little Pony). Которые сформулированы были еще в конце 80-х – начале 90-х в комедиях типа "Денис-разрушитель" или дилогии "Трудный ребенок".

Тут, правда за все и всяческие безобразия отвечают сразу трое малолетних дестроеров (самую старшую играет Бриана Хилдебранд из дилогии Дедпул). Но, герою Сины в меру сил помогают тоже трое - отчаянно комикующих - подчиненных.

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Так что, зрителю только остается поудобнее откинуться в кресле и, похрустывая попкорном, наблюдать за теми гадостями, которые придумают дети для взрослых да смеяться шуткам, обильно рассыпанным по фильму. И это не говоря уже о романтической линии, которая, такое ощущение, в подобного рода фильмах закладывается уже на уровнях сценарной заявки. И сюжет тут двигается в четко очерченных рамках – без резких скачков или буйных рывков. Но, кажется, плавность – единственно возможный ритм для такого рода фильмов.

В общем, Игра с огнем точно подойдет для любителей типично голливудских комедий с издевательствами, сдобренными самоиронией, очевидной ласковостью и сентиментальностью.

Игра с огнем 2019 трейлер / Гра з вогнем 2019 трейлер