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По приютам с детства скитался: рецензия на фильм Сирота Бруклин

1 ноября 2019, 09:28

В украинский прокат вышел ретродетектив-нуар Сирота Бруклин режиссера/актера Эдварда Нортона с участием Брюса Уилллиса, Алека Болдуина и Уиллема Дефо

Постер фильма Сирота Бруклин

Как плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, так, вероятно, плох и тот актер, который не мечтает о режиссуре. Эдвард Нортон, звезда Американской истории Икс и Бойцовского клуба, к воплощению мечтаний в явь шел очень долго. Он чуть ли не с конца 1990-х мечтал снять кино по роману Джонатана Лэтема Сиротский Бруклин. Тем не менее, нужное финансирование на съемки удалось получить только в начале 2010-х, а на экраны фильм и вовсе вышел к концу этого десятилетия.

Раньше были времена/ А теперь - мгновения

Кажется, что такие проблемы с производством вызвало решение Нортона перенести время действия из 90-х в середину 50-х.

Итак, Нью-Йорк. Еще свежи в памяти людей Великая депрессия и Вторая мировая война, но уже позабыт сухой закон, а кул-джаз трубача Чета Бейкера – последний писк музыкальной моды. Фрэнк Минна, ветеран и крутой до невозможности хозяин детективного агенства (Брюс Уиллис) погибает от пули недругов. Расследовать его убийство берется Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон) – младший друг и подчиненный покойного, вытащенный им некогда из цепких лап католических монахинь в приюте. Дело осложняет то, что Лайонел страдает от синдром Туретта – то бишь его регулярно бьет нервный тик плюс мужчина периодически выкрикивает собеседникам неадекватные рифмованные пословицы с поговорками [отдельное уважение украинским переводчикам, которые сумели все адекватно и смешно передать - Главред]. Дальше закручивается очень тугой клубок из шантажа, джаза, насилия, денег, виски, алчного дельца, который спит и видит, как снести пол-Нью-Йорка ради его похорошения (Алек Болдуин), расовых вопросов/проблем и, конечно же, любви.

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Дефективный детектив

Неизвестно, ставил ли себе целью Нортон снять постмодернистское посвящение классическим голливудским детективам-нуарам вроде Мальтийского сокола или Двойной страховки, но в целом над канонами жанра он поработал заметно. Дождя в картине по-минимуму да любовный интерес героя изображает (очевидно, как дань нынешнему времени) красавица-мулатка (Гугу Мбата-Роу). Все остальные приметы жанра на месте – коварство, предательство, алкоголь, курение, внешне запутанная, но логичная интрига, постыдные тайны и очень условный хэппи-энд. Но, поскольку в чем-чем, а в самоиронии Нортону трудно отказать, то он даже не пытается изображать из себя частного детектива-мачо в духе Хамфри Богарта. А вот умный, но неуверенный в себе человек, которому из-за его диагноза много пришлось пережить, ему удался на славу. И та метаморфоза, которую Лайонел проживает к концу фильма не выглядит вполне достоверной.

Одна история увлекательнее другой

Вообще, по фильму очень видно, что его поставил опытный актер, поскольку практически у каждого заметного персонажа (кроме Уиллиса – но тому в последние годы играть "свадебных генералов" привычно) есть достаточно мощные сцены. Помимо явно "купающегося" в роли главного злодея Болдуина, тут есть, например, чудесный Уиллем Дефо в роли его брата – чудака-идеалиста-инженера, который хочет осчастливить мир даже ценой своего благополучия.

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Подытоживая, проект мечты Нортона точно стоит считать удачным. Хотя бы потому, что Сиротский Бруклин имеет очень солидный по нынешним меркам хронометраж – около двух с половиной часов, но смотрится практически на одном дыхании (и это при том, что какого-то зубодробительного экшена и динамичного монтажа) в фильме нет. И уж совсем неудивительно будет, если зритель, посмотрев этого кино, придет домой, нальет себе хорошего алкоголя, закутается в теплый клетчатый плед и включит на YouTube что-то из джаза 50-х.

Сирота Бруклин трейлер смотреть онлайн

фильм Нью-Йорк Алек Болдуин Брюс Уиллис Нортон
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