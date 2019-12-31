Disney: график выхода фильмов 2020-2023

Walt Disney программа на 2020-2023 / The Walt Disney Company

Компания Walt Disney на период 2020-2023 оставила пару фильмов неназванными, но в общем, раскрыла все планы на премьеры фильмов с 2020 года.

Первыми приблизительный план премьер написали в издании Deadline.

В 2020 году на экранах должны появиться Без сожаления Тома Клэнси и ожидаемый в кинотеатрах приквел серии фильмов King’s Man: Начало Мэттью Вона перенесли на 18 сентября. Тогда же Sony представит неназванный мультфильм от Фила Лорда и Криса Миллера.

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В 2020 году ожидаются два фильма Marvel: Черная Вдова 1 мая, Вечные 6 ноября.

Fox выпустит фильм Глубокая вода 13 ноября Эдриана Лайна с Беном Аффлеком и Аной де Армас. Ограниченный прокат исторической драмы Ридли Скотта Последняя дуэль с Мэттом Дэймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером ожидается в 20-х числах 2020. При этом, основной релиз картины намечен на 8 января 2021 года.

26 февраля 2021-го Fox выпустит мультипликационный фильм Рон съехал с катушек, а 17 декабря ожидается Аватар 2.

В 2021 году Шан-Чи и легенда десяти колец от Marvel 12 февраля, Доктор Стрэндж (2) и мультивселенная безумия - 7 мая, неназванный мультфильм студии Pixar выходит 18 июня, новый Индиана Джонс 9 июля и новый Тор: любовь и гром 5 ноября.

В 2022 на телестудиях компании Disney выйдет мультфильм Нимона, а также новая часть Звездных войн (15 декабря), которую и должны были снимать Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс, но котрую пока что не сняли с производства.

18 февраля и 29 июля выйдут два неизвестных проекта от Marvel. Мультфильм Pixar ожидается 11 марта, а 25 марта и 12 августа запланированы неизвестные пока ленты Disney. Черная Пантера 2 выйдет 6 мая. Одна из премьер на 7 октября пропала из графика Disney. Вместо нее в этот день состоится релиз Marvel.

Дата выхода Аватар 3 остается без изменений (22 декабря), неизвестный проект Marvel выйдет 17 февраля. Картины студии также ждут 5 мая, 28 июля и 3 ноября. Шесть неизвестных картин Disney запланированы на 10 марта, 26 мая, 14 июля, 11 августа, 6 октября и 15 декабря. 16 июня выйдет мультфильм Pixar, а 22 ноября мультфильм от Disney.