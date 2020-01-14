Мої думки тихі 2020: роад-трип с глубоким смыслом для каждого

Мої думки тихі - рецензия / Артхаус Трафік

Премьера фильма Мої думки тихі 2020 в Украине намечена 16 января, но редакция Главреда уже ознакомилась с лентой на спецпоказе, и готова поделиться впечатлениями.

Реклама фильма Мої думки тихі 2020 началась бурно, а премьеры с красными дорожками запланированы сразу в нескольких кинотеатрах.

Чем так популярен фильм Мої думки тихі / Мои мысли тихие - читайте в рецензии Главреда.

Давно украинский кинематограф не представлял зрителю фильмы в стиле роад-тип, и уж тем более, редко они выходят с таким глубоким смыслом, как у Мої думки тихі.

Если изначально попробовать выделить какие-то важные идеи, то главный герой фильма Мої думки тихі страдает по принципу "горе от ума".

По своей наивности Вадим (Андрей Лидаговский) постоянно попадает в странные ситуации, которые постоянно усугубляют его проблемы. Прекрасный профессионал своего дела, он ухитряется не просто на ровном месте создавать себе проблемы, но и упускать самое важное - вместо наслаждения жизнью, превращать ее в ад.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: сюжет

Предисторией фильма идет короткий роли о путешествующем торговце-мошеннике, который пытается надуть монахов.

Фильм начинается с того, что Вадима уговаривают поменять все зубы, якобы из-за неправильного прикуса - при этом страховку на свои зубы он не получает, якобы из-за того, что "необычный случай". Чтобы получит новые приборы для откусывания, Вадим берет громадный кредит, который потом несколько лет придется отрабатывать. Для этого он использует работу с канадским подрядчиком по созданию игр. Вадим - отличный звукооператор, и записывает для них разные звуки.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие актеры и роли / Артхаус Траффик

Однако, наступает заказ всего мечты - для канадского украинца записать голоса животных в Закарпатье, и особенно редкой птицы, которая обитает на озере на границе Украины и Румынии. Если ему удасться достать запись, его работодатель заберет в Канаду на ПМЖ и работу в свою компанию.

Для выполнения своего дела Вадим едет в Ужгород и через Мукачево начинает свое путешествие. Только все идет не по плану, когда сопровождать его решает мама (Ирма Витовска), которая работает водителем такси. Она - противоположность сыну - жизнерадостная, легко решает все проблемы, и даже пытается наладить жизнь сыну. Идея героини - найти свою любовь. Она встречалась с каким-то итальянцем, но он ее "кинул". Однако, после этого женщина не опускает руки. Вадим же не поддается на соблазнение женщин - даже, когда одинокая "клиентка" начинает его соблазнять, парень не сдается. Во время поездки, между сыном и матерью происходит разговор, в котором она признается, что беспокоится за сына - за своей работой, у него времени на жизнь, и она боится, что просто умрет в одиночестве, пытаясь наладить его жизнь.

Вадим не понимает, к чему ведет его мать, и ссора вызывает между ними холодок. Более того, он не признается, что уже и так имея предостаточно записей животных, решает пойти на нарушение закона (и границы с Румынией), чтобы достать заветную запись.

Не стоит удивляться, что в результате, он теряет все - и даже свои зубы, из-за которых все началось.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: смысл фильма и драматургия

Мої думки тихі отличается не только немногословностью, но и открытой концовкой, что позволяет зрителям самим додуматься, к чему их подводил режиссер.

В фильме Мої думки тихі просто великолепная игра актеров - Антонио Лукич завлек Ирму Витовскую в фильм с прекрасным посылом зрителям, и она ни разу не пожалела о своем участии, а даже наоборот, тепло поблагодарила, что фильм вышел на высоком уровне.

Играть в тандеме с такой звездой, как Ирма Витовская - очень непросто, и Андрей Лидаговский справился со своей ролью на отлично. Их диалоги, их совместные сцены, и даже просто молчание создают прекрасную атмосферу в фильме. Главное правило - в конце каждой сцены состояние актеров меняется, нет ни одного диалога просто ради диалога, и тому подобное.

Смысл фильма - он для каждого свой, но мы осмелимся напомнить, что в первую очередь он намекает на необходимость любить и ценить жизнь.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие дивитись онлайн українською мовою трейлер:

Премьеры фильма Мої думкитихі пройдут сразу в нескольких кинотеатрах:

14.01, вт – Синема Сити в ТРЦ Океан Плаза – главная премьера

17.01, пт – Линия кино в ТРЦ Аладдин – творческая встреча

18.01, сб – Лира – Q & A после показа

19.01, вс – Жовтень – творческая встреча

20.01, пн – Планета кино в ТРЦ Ривер Молл – творческая встреча

21.01, вт – КИНО42 – Late Night Q&A з Антонио Лукичем

Премьера 14 января переносится в Киевскую Русь из-за ЧП с Ocean Plaza.

Впервые фильм Мої думки тихі / Мои мысли тихие мы увидели на спецпоказе в кинотеатре Cinema Citi в специальном VIP-зале.