Принц: создатель Гриффинов стебет британских монархов в новом сериале на НВО

Сериал Принц / Twitter

Создатель мультсериала Гриффины Гари Джанетти готовит новый большой проект о британской королевской семье, основанный на его зарисовках из собственного аккаунта в Instagram, пишет издание Deadline.

На НВО выходит новый мультсериал - сатирическая история с членаби правящего дома Великобритании, которая будет выходить в стиле Гриффинов - от имени принца Джорджа.

В нем Гари поведет весьма нелицеприятные рассуждения о происходящих в мире событиях. В мультсериале само собой появится все: принца Гарри, например, будет озвучивать Орландо Блум, а дворецкому Джорджа по имени Оуэн согласился подарить свой голос Алан Камминг.

Тему с Мегзит не могли пропустить и одна из серий будет посвящена переезду Меган и Гарри в Канаду.

Сериал принц - актеры и роли

Принца Джорджа озвучит сам Гэри Джанетти. В целом состав актеров озвучки можно назвать звездным:

Принц Гарри — Орландо Блум, Принц Уильям — Иван Реон, Меган Маркл — Кондола Рашад, Кейт Миддлтон — Люси Панч; Принц Филиппа и принц Чарльза — Том Холландер, Елизавета II — Фрэнсис де ла Тур.

Еще один персонаж мультсериала — дворецкий принца Джорджа, Оуэн, будет озвучен Аланом Каммингом.

Ранее назвали дату выхода 2 сезона сериала Видоизмененный углерод на Netfliх.

Гарри ведет в инстаграмме страницу от имени принца Джорджа с его забавными реакциями на события в мире. Особому вниманию принц Джордж удостоен потому что является 3 в очереди на престол Великобритании после принца Чарльза и принца Уильяма.