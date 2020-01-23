Принц: создатель Гриффинов стебет британских монархов в новом сериале на НВО

Сценарист Гриффинов снимает мультсериал про королевскую семью Великобритании в стиле Гриффинов - с шуточками и всем прилагающимся.
Создатель мультсериала Гриффины Гари Джанетти готовит новый большой проект о британской королевской семье, основанный на его зарисовках из собственного аккаунта в Instagram, пишет издание Deadline.
На НВО выходит новый мультсериал - сатирическая история с членаби правящего дома Великобритании, которая будет выходить в стиле Гриффинов - от имени принца Джорджа.
В нем Гари поведет весьма нелицеприятные рассуждения о происходящих в мире событиях. В мультсериале само собой появится все: принца Гарри, например, будет озвучивать Орландо Блум, а дворецкому Джорджа по имени Оуэн согласился подарить свой голос Алан Камминг.
Тему с Мегзит не могли пропустить и одна из серий будет посвящена переезду Меган и Гарри в Канаду.
Сериал принц - актеры и роли
Принца Джорджа озвучит сам Гэри Джанетти. В целом состав актеров озвучки можно назвать звездным:
- Принц Гарри — Орландо Блум,
- Принц Уильям — Иван Реон,
- Меган Маркл — Кондола Рашад,
- Кейт Миддлтон — Люси Панч;
- Принц Филиппа и принц Чарльза — Том Холландер,
- Елизавета II — Фрэнсис де ла Тур.
Еще один персонаж мультсериала — дворецкий принца Джорджа, Оуэн, будет озвучен Аланом Каммингом.
Ранее назвали дату выхода 2 сезона сериала Видоизмененный углерод на Netfliх.
Гарри ведет в инстаграмме страницу от имени принца Джорджа с его забавными реакциями на события в мире. Особому вниманию принц Джордж удостоен потому что является 3 в очереди на престол Великобритании после принца Чарльза и принца Уильяма.