Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия постер и трейлер онлайн

Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия онлайн/ АМС

Телеканал АМС порадовал поклонников сериала Ходячие мертвецы новыми подробностями о 9 серии 10 сезона.

Появились трейлер и постер 9 серии 10 сезона Ходячих мертвецов, которая выходит 23 февраля на АМС. В трейлере намекнули, что ждет зрителей в сюжете сериала.

В Александрию пришла Гамма, которая сказала, что люди, который пошли искать Альфу попали в ловушку - пещеру с зомби, которую специально готовила мать Лидии.

Тем временем показывают, что Альфа ищет шпиона в стане Шепчущихся. И Ниган говорит, что знает, кто это.

Мишон плывет на пресловутый остров, но, вероятно, что-то идет не так, потому что остальные 2 раза она появляется в лесу без чего-то похожего на бомбу

Аарон готовит выживших с шипастыми щитами к ночной атаке, и на стенах мелькают тени.

Розита подходит к ребенку в то время, как шепчущая с ножом кидается к ней, слышен женский крик.

Выжившие участвуют в какой-то дневной битве, Юджин и Розита, кажется, снова вот-вот поцелуются.

Мелькает Ниган с обнаженным торсом, который готовится к пыткам, и Альфа - окровавленная, лежащая на земле.

Ходячие мертвецы 10 сезон / AMC

Значит ли это, что во второй аполовине 10 сезона выжившие разделаются с Шепчущими - сложно представить, но настораживает, что в трейлере не показали ряд важных персонажей, в особенности, тех, кто попал в ловушку Альфы.

Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия смотреть онлайн 23-01-2020:

Ранее назвали дату выхода 9 серии и график выхода серий 10 сезона Ходячих мертвецов.