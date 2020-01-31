Сериал Корона - шоуранеры закрывают проект

Сериал Корона / Netflix

Следующий 5 сезон Короны будет финальным, сообщает шоуранер сериала Питер Морган.

В 2020 году выходит 4 сезон, а 5, в котором современную Елизавету II сыграет Имельда Стонтон, известная по фильму Вера Дрейк.

Он объяснил, что после конца 5 сезона "...стало ясно... что это идеальное время и место для остановки. Я благодарен Netflix и Sony за поддержку меня в этом решении".Читайте такжеЗаговор против Америки: дата выхода и трейлер

"Я очень рад подтвердить Имельду Стонтон на роль Ее Величества Королевы в пятом и последнем сезоне, который введет Корону в 21 век. Имельда - удивительный талант и станет фантастическим преемником Клэр Фой и Оливии Колман", - цитирует Питера Моргана Deadline.

Как известно, в первых двух сезонах Короны действующую правительницу Великобритании играла Клэр Фой, а в третьем сезоне ее сменила Оливия Коулман. Обе актрисы получили за игру в сериале премию Золотой глобус за лучшую женскую роль.

Новый 4 сезон короны ожидается осенью 2020 года

Корона выходит на Netflix с 2016 года и рассказывает о жизни Елизаветы II с её свадьбы в 1947 году. В сериале также снялись Мэтт Смит (Доктор Кто), Ванесса Кирби (Форсаж: Хоббс и Шоу), Тобиас Мензис (Рим) и Хелена Бонэм Картер (Бойцовский клуб).