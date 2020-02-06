Рецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпула

Хищные птицы 2020 рецензия и обзор фильма / Warner Bros

Премьера фильма Хищные птицы 2020 в Украине под названием Хижі пташки та фантастична Харлі Квінн во всех кинотеатрах Украины с 6 февраля. Фильм Хищные птицы 2020 поражает своим сюжетом и методом повествования, не присущим для фильмов DC - по слухам, это связано с участием в съемках идейного вдохновителя Форсажей, однако официально съемками занимались дебютантки в кинематографе - Кэти Янь, Кристина Ходсон, Сью Кролл и Брайан Анкелесс.

Что показали в фильме Хищные птицы 2020 и почему стоит посмотреть фильм - читайте в нашем материале.

Warner Bros дали четкое указание - отменить позор фильма Отряд самоубийц, Бэтмен против Супермена и Лиги Справедливости. Изначально Хищные птицы должны были быть более.... серьезными? похожими на комиксы вселенной DС, которые достаточно нуарные.Читайте такжеХарли Квинн в кино и сериалах - где появилась самая яркая психопатка DC

Но потом Хищные птицы оперативно сделали похожими на плод любви Дэдпула и Отряда самоубийц - та же команда из антигероев которые, однак, ведут себя как в Дэдпуле. Роль Дэдпула получает Харли - от ее имени ведется повествование, а побои и смертельные ранения Харли переносит, как и разговорчивый наемник из Marvel. Охотница - туповатая убийца, которая ведет себя, как Джон Сноу - ничего не знает, Оракул - Атомная Боеголовка и з Дэдпула, детектив - любой коп среднего фильма (впрочем, Харли ее так и называет в фильме), а Черная Канарейка по сюжету - дочь канонической Черной Канарейки, и классический Уилл Смитт из Отряда Самоубийц. В это раз к понятию злодея подошли вплотную, и из мрачного мстителя Маски из комиксом сделали настоящего гея.

Хищные птицы 2020 / Хижі пташки 2020 сюжет

Сюжет истории Харли Квинн прост - девчонка рвет отношения с Джокером, и взрывает его любимый завод, после чего на нее открывают охоту все, кому она навредила за свою злодейскую карьеру. В итоге Маска захотел себе в коллекцию Харли, и призвал это выполнить своего сабмиссива Виктора Заса. Если вы смотрели сериал Готэм, забудьте о брутальном убийце - в Хищных птицах - Зас реально раб Маски. Черная Канатейка не работает в прокуратуре или полиции - она поет в баре Маски, и спасает Харли от назойливых поклонников, а потом становится водилой Маски. Оракул - маленькая китайская девочка-карманница из приемной семьи, которая случайно ворует бриллиант Маски, а Охотница - член итальянской мафиозной семьи, которая молча отстреливает негодяев в городе. Все они случайно перешли дорогу Маске, а детектив Монтойя - еще и дело завела на гангстера.

Хищные птицы 2020 - смотреть онлайн / Warner Bros

В итоге, чтобы спасти жизни, им приходится неожиданно объединиться. По ходу дела Харли Квинн получает такие тумаки и травмы, которые не просто уложили бы ее в больницу, а просто несовместимы с жизнью, а Охотница переживает шутки, несовместимые с ее чувством юмора.

Фильм Хищные птицы и потрясающая история Харли Квинн должен был объяснить переход Харли от Джокера к своей канонической команде Сирены Готэма, так что сюжетная линия не дает намеков на то, что Харли и дальше будет с девченками, зато вконце фильма хитрющая арлекин напрямую рассказывает о создании команды Хищные птицы.

Хищные птицы 2020 / Хижі пташки 2020 спецэффекты и игра актеров

Фильм Хищные птицы откровенно вытягивает на себе Марго Робби и Юэн Макгрегор - Оби Ван Кэноби и самая харизматическая блонди Голливуда создают отличный тандем антагонист-протагонист, а остальные играют роли вовремя подвернувшихся декораций. Черная Канарейка из сериала Настоящая кровь также имеет долю экранного времени на диалоги и демонстрирует не только волевой характер, но и качественную игру своего альтер-его.

Неизвестно, почему все диалоги отобрали у Мэри Элизабет Уинслет, ведь у нее также много опыта, и в том числе в фантастических проектах. Тем не менее, роль "Железного дровосека" она исполнила качественно.Читайте такжеМаленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драма

Остальные же актеры имеют опыт преимущественно на ТВ, но справились со сценарием, который для них написала Кристина Ходсон. Он оказался неожиданно сбалансированным, и представляет женскую команду, которая поставила на место зарвавшихся мужиков без агрессивной пропаганды феминизма.

Тем не менее, повествование проходит в стиле Дэдпула, что, как показала практика, весьма нравится зрителю. Спецэффекты и драки прошли на высоте - 97 миллионов бюджета прошли не даром. В фильме даже потроллили 2 примечательных факта фильмов о женщинах супергероях - во время финальной битвы, чем ближе была концовка, тем более откровенно расстегивался комбинезон, демонстрирую бюст и все прилагающееся у Марго Робби. Второе - во время финальной драки со злодеями Харли Квинн успела переодеться и надеть ролики, и ее колежанки пошутили о том, когда она нашла на это время.

Хищные птицы 2020 - актеры и роли / Warner Bros

Хищные птицы 2020 / Хижі пташки 2020 актеры и роли

Марго Робби — Харлин Квинзель / Харли Квинн

Джерни Смоллетт-Белл — Черная Канарейка

Мэри Элизабет Уинстэд — Хелена Бертинелли / Охотница

Рози Перес — Рене Монтойя

Элла Джей Баско — Кассандра Кейн

Юэн Макгрегор — Роман Сайонис / Черная Маска

Крис Мессина — Виктор Зас

Стивен Уильямс

Дерек Уилсон

Дана Ли

Франсуа Шо

Мэттью Уиллиг

Эли Вонг

Читайте также1917 фильм - почему фильм стал лучшей военной драмой года

Хищные птицы 2020 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Редакция Главреда настоятельно рекомендует к просмотру фильм Хищные птицы и потрясающая история Харли Квинн / Хижі пташки та фантастична Харлі Квінн, потому как мы давно так не смеялись на фильмах DC - это прорыв.

Гарантруем, что после просмотра, вам захочется узнать побольше о Хищных птицах, и вы наткнетесь на сериалы Хищные птицы 2002 и Готэм, и мультсериал Харли Квинн 2019. А то, что фильм Хищные птицы 2020 вам захочется пересмотреть еще не раз - это точно. По нашему рейтингу ставим фильму твердые 8,5, снимая полтора балла за небольшое нарушение законов физики и анатомии в фильме.

Александр Галаджий для сайта Главред