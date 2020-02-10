Дата выхода 7 сезона Сватов перенесена: что случилось

Сваты 7 - дата выхода / скриншот

Появилась неутешительная информация для фанатов сериала Сваты, который уже столько лет ждут 7 сезон. Создатели наконец определились с датой выхода, и она существенно дальше, чем предполагалось.

Новые Сваты выйдут только в 2021 году, с прискорбием сообщают шоуранеры, и просят прощения у поклонников.

Седьмой сезон будет выходить так долго, потому что ничего из того, что было снято в 2017 году использовано не будет - весь сезон переснимают заново.

"Друзья! Съёмочная группа только приступила к съемкам (28 января начались съёмки 7 сезона Сватов в Беларуси). Не нужно спрашивать, когда покажут сериал, ещё не отснято ничего, предстоит большая работа.Предыдущие сцены, отснятые в 2017г, показаны НЕ БУДУТ. Снимают все заново. Многое изменилось в домах, где проходят съемки, актеры изменились, поэтому пришлось вносить правки в сценарий! 7 СЕЗОН БУДЕТ! Сейчас снимают зимнюю часть, в мае продолжат снимать летнюю часть. Потом монтаж, озвучка и запуск анонсов. Выйдет не раньше 2021 года! Спасибо за то, что ждёте и любите!", - говорится в сообщении.

Сваты 7 сезон актеры / Instagram

Поклонники сериала и расстроились и обрадовались - официальная информация о выходе сериала, но ждать еще немало.

Ранее появилась информация о съемках 7 сезона Сватов в Беларуси - с участием Добронравова.