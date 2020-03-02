Мышеловка для кота 2020: дата выхода, актеры и роли, как смотреть

Новый детективный сериал на 1+1 Мышеловка для кота выходит уже весной 2020. Что будет в сериале Мышеловка для кота, и как смотреть - читайте на Главреде.
Новый сериал Мышеловка для кота от 95 Квартала выходит на экраны 2 марта. Сериал Мышеловка для кота 2020 будет выходить с понедельника по четверг в 20:45.
Сериал Мышеловка для кота - первая попытка Квартала снять серьезный криминальный триллер. Главную роль исполняет Дмитрий Суржиков (Слуга народа, Сидоренки-Сидоренки).
Суржикову выпала доля играть роль пропитого журналиста, который, однако, самый сообразительный из всех. Режиссером стал Михаил Савин, который снимал Депутатиков и Игры приколов.
Мышеловка для кота сюжет
В центре сюжета сериала Мышеловка для кота – игра, в которую оказываются втянутыми одновременно обычный студент,Читайте такжеМышеловка для кота 2020: Топ-10 фактов о сериале, которых вы не знали спившийся журналист и скромная учительница. Все они внезапно в один прекрасный день получают по миллиону долларов.
Уже придя в себя от такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками в чьей-то азартной игре, на кону в которой еще три миллиона долларов… и их собственные жизни! Узнав об этом, и чуть не погибнув по по пути, они решают разузнать, во что влипли, и как теперь бороться. После этого они становятся баснословными "мышками", которые решили играть с кошками.
Мышеловка для кота актеры и роли
- Дмитрий Суржиков (журналист),
- Татьяна Коновалова (учительница)
- Константин Темляк (студент)
- Дарья Петрожицкая
- Сергей Сипливый - олигарх
- Андрей Романий- олигарх
- Евгений Ковырзанов - олигарх.
"Идею этого проекта нам предложили наши друзья из компании Drive Production, с которыми мы уже давно сотрудничаем. ....Эта серьезная драматическая история нас сразу зацепила. От такой синергии авторского цеха Drive Production и студии Квартал 95, мне кажется, история получилась еще более насыщенной, но это уже будет решать зритель", - объяснил идею сериала Михаил Савин.
Над сценарием сериала работал целый коллектив авторов - Андрей Яковлев, Михаил Савин, Юрий Пойманов, Дмитрий Маликов, Михаил Шейко, Дмитрий Козлов, Александр Брагин. Шоуранерами стали Андрей Яковлев, Сергей и Борис Шефиры.
Всего в сериале будет 12 серий.
Мышеловка для кота 2020 смотреть онлайн трейлер:
Ранее появились расписание выхода серий сериала Не отпускай