Мышеловка для кота 2020: дата выхода, актеры и роли, как смотреть

Мышеловка для кота 2020 / Квартал 95

Новый сериал Мышеловка для кота от 95 Квартала выходит на экраны 2 марта. Сериал Мышеловка для кота 2020 будет выходить с понедельника по четверг в 20:45.

Сериал Мышеловка для кота - первая попытка Квартала снять серьезный криминальный триллер. Главную роль исполняет Дмитрий Суржиков (Слуга народа, Сидоренки-Сидоренки).

Суржикову выпала доля играть роль пропитого журналиста, который, однако, самый сообразительный из всех. Режиссером стал Михаил Савин, который снимал Депутатиков и Игры приколов.

Мышеловка для кота сюжет

В центре сюжета сериала Мышеловка для кота – игра, в которую оказываются втянутыми одновременно обычный студент,Читайте такжеМышеловка для кота 2020: Топ-10 фактов о сериале, которых вы не знали спившийся журналист и скромная учительница. Все они внезапно в один прекрасный день получают по миллиону долларов.

Уже придя в себя от такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками в чьей-то азартной игре, на кону в которой еще три миллиона долларов… и их собственные жизни! Узнав об этом, и чуть не погибнув по по пути, они решают разузнать, во что влипли, и как теперь бороться. После этого они становятся баснословными "мышками", которые решили играть с кошками.

Мышеловка для кота актеры и роли

Дмитрий Суржиков (журналист),

(журналист), Татьяна Коновалова (учительница)

(учительница) Константин Темляк (студент)

(студент) Дарья Петрожицкая

Сергей Сипливый - олигарх

Андрей Романий- олигарх

Евгений Ковырзанов - олигарх.

"Идею этого проекта нам предложили наши друзья из компании Drive Production, с которыми мы уже давно сотрудничаем. ....Эта серьезная драматическая история нас сразу зацепила. От такой синергии авторского цеха Drive Production и студии Квартал 95, мне кажется, история получилась еще более насыщенной, но это уже будет решать зритель", - объяснил идею сериала Михаил Савин.

Над сценарием сериала работал целый коллектив авторов - Андрей Яковлев, Михаил Савин, Юрий Пойманов, Дмитрий Маликов, Михаил Шейко, Дмитрий Козлов, Александр Брагин. Шоуранерами стали Андрей Яковлев, Сергей и Борис Шефиры.

Всего в сериале будет 12 серий.

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