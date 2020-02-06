  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Не отпускай 2020: дата выхода, актеры и сюжет нового сериала 1+1

6 февраля 2020, 16:53

Новый сериал 1+1 Не отпускай выходит на экраны в феврале 2020. Что известно об актерах, сюжете и графике выхода серий - читай на Главреде.

Не відпускай 2020
Не відпускай 2020 дата выхода серий, сюжет и актеры / 1+1

Назначена премьера сериала Не отпускай на 1+1 - первая серия выйдет 10 февраля 2020 в 20:45 на 1+1.

Сериал Не отпускай - драма, в которой рассказывают историю жизни двоих влюбленных, и их семей. Когда-то их разлучила трагедия, но сейчас они все равно несчастливы.

Смогут ли главные герои сериала Не отпускай быть вместе - читай и смотри на Главреде.

Не отпускай 2020 сюжет

Компания выпускников отправляется к морю, среди них - влюбленные Макс и Рита, а также 6-летний брат девушки - Витя. В результате несчастного случая мальчик срывается со скалы и навсегда получает инвалидность из-за травмы позвоночника. Отец Риты в результате умирает от инфаркта, а мама угрожает покинуть ее, если дочь продолжит встречаться с Максом, ведь коварные друзья убедили, что именно любимый Риты толкнул ее брата со скалы.

Прошло более 10 лет после их совместного школьного выпуска и в городок возвращается Игорь. Он является успешным бизнесменом и хочет построить яхт-клуб на берегу реки в родном селе. Местные жители категорически против такой застройки. Но Игорь и не думает отступать. К тому же, у него появилась еще одна цель – завоевать Риту. 

Не отпускай Актеры и роли

  • Матвей Зубалевич — Макс
  • Евгения Нохрина — Рита
  • Ксения Мишина— Анна
  • Валентина Пугачёва — Света
  • Артём Алексеев — Игорь
  • Иван Залуский — Толик
  • Валентин Томусяк — Женя
  • Николай Боклан — отец Макса
  • Анна Саливанчук — Полина
  • Сергей Дзялик — Олейко
  • Анастасия Шульга — дочь Олейко
  • Андрей Мостренко — мэр
  • Владимир Осадчий — браконьер
  • Мария Тарасова — Варя
  • Святослав Тарасов — Витя
  • Марк Терещенко — Витя в детстве
  • Сергей Кисель — капитан корабля

Не отпускай 2020 График выхода серий

Всего в сериале Не отпускай 2020 будет 8 серий.

  • 1 серия - 10 февраля
  • 2 серия - 10 февраля
  • 3 серия - 11 февраля
  • 4 серия - 11 февраля
  • 5 серия  - 12 февраля
  • 6 серия - 12 февраля
  • 7 серия - 13 февраля
  • 8 серия  - 3 февраля

Не отпускай 2020 смотреть онлайн трейлер на 1+1:

Напомним, сериал Худшая подруга 2020 выходит с 3 по 6 февраля. смотреть все серии, и читать обзор серий, можете на сайте Главред.

сериалы Телеканал 1+1 Станислав Боклан новости шоу бизнеса Ксения Мишина Не отпускай 2020 онлайн Сериалы 1+1
Сейчас вы просматриваете новость «Не отпускай 2020: дата выхода, актеры и сюжет нового сериала 1+1». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:35
Пенсия позже, налогов больше: в Раде высказались о будущем пенсионеров
17:05
Угрозы Зеленскому: скандальной Звиробий вручили подозрение
17:05
Содержанки 2 сезон: дата выхода и как смотреть Видео
16:59
Закон о ФОП: что пытались изменить в Раде
16:53
Не отпускай 2020: дата выхода, актеры и сюжет нового сериала 1+1 Видео
16:12
Александра Солдатова сделала заявление после неудачного суицида
16:00
Пленки Гончарука: Зеленский поспорил с нардепами от СН из-за обысков на 1+1
15:50
"Мы это сделаем": Зеленский рассказал о "выборах" в смартфоне
15:44
Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – плюшки и подводные камни Фото
15:22
Новое подорожание: в Киеве подскочили тарифы на воду
15:16
Стало известно, заразились ли украинцы вирусом из Китая на лайнере возле Японии
14:56
"Блеф батьки": эксперт объяснил, как Путин "стукнет по лысому черепу" Лукашенко
14:50
"Наплевали на Донбасс": Сивохо вызверился на нардепов из-за песний для ОРДЛО
14:34
"*банутость телеканала": на росТВ обвинили Трампа в распространении коронавируса Видео
14:33
Зеленский установил дедлайн нардепам по закону о земле - СМИ
14:11
Кровь в Раде: Тимошенко поплатилась за вандализм в президиуме
14:09
"Ветеран военной службы": в РФ признали предателей Украины
13:43
"За клоуна, бл*дь, получите п*зды": в Раде нардеп из Слуги народа обругал нардепа из Батькивщины Видео
13:41
В Раде "слугу народа" застукали за более интересным занятием чем работа: видео Видео
13:30
Новая драка в Раде: нардепы штурмовали президиум
13:11
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: злостные уколы, досадные ошибки и схватки Видео
13:08
Стефанчук попытался хитростью увести Тимошенко с места Разумкова: видео Видео
13:05
"Торжественно и категорически": "слуга народа" рассказал о роспуске Рады
12:59
Зеленский потребовал от Авакова результатов по делам Шеремета и Гандзюк
12:58
Ведьмак 2 сезон: появились персонажи, которых не было в книгах и играх
12:47
"Главный демон": в Кремле вставили свои пять копеек в импичмент Трампа Видео
12:38
Синоптик рассказала, когда украинцам ждать нового потепления
12:24
HBO Max - Warner Bros и HBO объединяются
12:17
"Оцифровать все": в Украине запустили "Дию" и рассказали о планах Видео
11:57
Тимошенко влезла на место Разумкова, спровоцировав потасовку в Раде Видео
11:48
Смыло волной: в оккупированном Крыму трагически погибли двое туристов Фото Видео
11:35
Мир Наизнанку 11 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 05-02-2020 Видео
11:32
"Москальские подстилки": в Сети оценили решение сборной Украины по художественной гимнастике выступить в РФ
11:31
Александра Солдатова совершила суицид, но неудачно
11:29
Милованов раскрыл "секрет успеха" для украинской экономики
11:28
Упал и загорелся: жесткая посадка самолета Pegasus Airlines в Турции попала на видео Видео
11:19
"Велели не ехать": почему украинская элита проигнорировала Трампа – журналист Видео
11:03
"В сложном состоянии": Зеленский рассказал о болезни Федорова
11:02
В центре Киева парализовано движение из-за акций протеста Фото
10:57
Матрица 4: Киану Ривз на фото и видео со съемок Видео
10:55
"Работать всю ночь": Рада возьмется за проект закона об открытии рынка земли Видео
10:34
"Запугивать": в НСЖУ объяснили, у кого СБУ должна проводить обыски Видео
10:32
Украинский скандал в США: Трамп давил на Порошенко - СМИ
10:25
"Сжигать погибших в крематориях": Комаровский развеял мифы о коронавирусе Видео
10:23
С Днем ангела Оксаны и Ксении – открытки и яркие поздравления
10:11
"Золотой человек": астролог составил гороскоп для Елены Зеленской и рассказал о будущем первой леди
10:02
"Трамп навсегда": президент США отреагировал на провал импичмента Видео
10:01
Легенду Динамо и сборной Украины готовят на пост министра – СМИ
10:00
Разбросаны куски: в Италии произошел жуткий инцидент с пассажирским поездом Фото Видео
09:44
Как сделать чай очень интересным: совет эксперта Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять