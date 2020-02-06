Не отпускай 2020: дата выхода, актеры и сюжет нового сериала 1+1

Новый сериал 1+1 Не отпускай выходит на экраны в феврале 2020. Что известно об актерах, сюжете и графике выхода серий - читай на Главреде.
Назначена премьера сериала Не отпускай на 1+1 - первая серия выйдет 10 февраля 2020 в 20:45 на 1+1.
Сериал Не отпускай - драма, в которой рассказывают историю жизни двоих влюбленных, и их семей. Когда-то их разлучила трагедия, но сейчас они все равно несчастливы.
Смогут ли главные герои сериала Не отпускай быть вместе - читай и смотри на Главреде.
Не отпускай 2020 сюжет
Компания выпускников отправляется к морю, среди них - влюбленные Макс и Рита, а также 6-летний брат девушки - Витя. В результате несчастного случая мальчик срывается со скалы и навсегда получает инвалидность из-за травмы позвоночника. Отец Риты в результате умирает от инфаркта, а мама угрожает покинуть ее, если дочь продолжит встречаться с Максом, ведь коварные друзья убедили, что именно любимый Риты толкнул ее брата со скалы.
Прошло более 10 лет после их совместного школьного выпуска и в городок возвращается Игорь. Он является успешным бизнесменом и хочет построить яхт-клуб на берегу реки в родном селе. Местные жители категорически против такой застройки. Но Игорь и не думает отступать. К тому же, у него появилась еще одна цель – завоевать Риту.
Не отпускай Актеры и роли
- Матвей Зубалевич — Макс
- Евгения Нохрина — Рита
- Ксения Мишина— Анна
- Валентина Пугачёва — Света
- Артём Алексеев — Игорь
- Иван Залуский — Толик
- Валентин Томусяк — Женя
- Николай Боклан — отец Макса
- Анна Саливанчук — Полина
- Сергей Дзялик — Олейко
- Анастасия Шульга — дочь Олейко
- Андрей Мостренко — мэр
- Владимир Осадчий — браконьер
- Мария Тарасова — Варя
- Святослав Тарасов — Витя
- Марк Терещенко — Витя в детстве
- Сергей Кисель — капитан корабля
Не отпускай 2020 График выхода серий
Всего в сериале Не отпускай 2020 будет 8 серий.
- 1 серия - 10 февраля
- 2 серия - 10 февраля
- 3 серия - 11 февраля
- 4 серия - 11 февраля
- 5 серия - 12 февраля
- 6 серия - 12 февраля
- 7 серия - 13 февраля
- 8 серия - 3 февраля
Не отпускай 2020 смотреть онлайн трейлер на 1+1:
Напомним, сериал Худшая подруга 2020 выходит с 3 по 6 февраля. смотреть все серии, и читать обзор серий, можете на сайте Главред.