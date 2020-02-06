Не отпускай 2020: дата выхода, актеры и сюжет нового сериала 1+1

Не відпускай 2020 дата выхода серий, сюжет и актеры / 1+1

Назначена премьера сериала Не отпускай на 1+1 - первая серия выйдет 10 февраля 2020 в 20:45 на 1+1.

Сериал Не отпускай - драма, в которой рассказывают историю жизни двоих влюбленных, и их семей. Когда-то их разлучила трагедия, но сейчас они все равно несчастливы.

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Не отпускай 2020 сюжет

Компания выпускников отправляется к морю, среди них - влюбленные Макс и Рита, а также 6-летний брат девушки - Витя. В результате несчастного случая мальчик срывается со скалы и навсегда получает инвалидность из-за травмы позвоночника. Отец Риты в результате умирает от инфаркта, а мама угрожает покинуть ее, если дочь продолжит встречаться с Максом, ведь коварные друзья убедили, что именно любимый Риты толкнул ее брата со скалы.

Прошло более 10 лет после их совместного школьного выпуска и в городок возвращается Игорь. Он является успешным бизнесменом и хочет построить яхт-клуб на берегу реки в родном селе. Местные жители категорически против такой застройки. Но Игорь и не думает отступать. К тому же, у него появилась еще одна цель – завоевать Риту.

Не отпускай Актеры и роли

Матвей Зубалевич — Макс

Евгения Нохрина — Рита

Ксения Мишина— Анна

Валентина Пугачёва — Света

Артём Алексеев — Игорь

Иван Залуский — Толик

Валентин Томусяк — Женя

Николай Боклан — отец Макса

Анна Саливанчук — Полина

Сергей Дзялик — Олейко

Анастасия Шульга — дочь Олейко

Андрей Мостренко — мэр

Владимир Осадчий — браконьер

Мария Тарасова — Варя

Святослав Тарасов — Витя

Марк Терещенко — Витя в детстве

Сергей Кисель — капитан корабля

Не отпускай 2020 График выхода серий

Всего в сериале Не отпускай 2020 будет 8 серий.

1 серия - 10 февраля

2 серия - 10 февраля

3 серия - 11 февраля

4 серия - 11 февраля

5 серия - 12 февраля

6 серия - 12 февраля

7 серия - 13 февраля

8 серия - 3 февраля

Не отпускай 2020 смотреть онлайн трейлер на 1+1:

Напомним, сериал Худшая подруга 2020 выходит с 3 по 6 февраля. смотреть все серии, и читать обзор серий, можете на сайте Главред.