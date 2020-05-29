Соник в кино 2020: большая рецензия на экранизацию игры

Соник в кино - рецензия / Paramaunt Pictures

Соник в кино 2020 - фильм по самой популярной игре про синего суперскоростного ежа. И если современные дети могли бы не знать об игре, столь популярной с начала 90-х, то после просмотра фильма Соник в кино, интерес к синему ежу очень сильно возрос.

Рассказываем, насколько удачной оказалась экранизация Соника, и стоит ли смотреть фильм Соник в кино онлайн и в кино.

Фильм Соник в кино задумывался еще в далеком 1994 году, но ни нужной суммы денег, ни технологий, ни специалистов, чтобы сделать все "правильно" никак не собиралось. Однако, в 2013 году работой занялись в компании Сони. Но через частую передачу прав, смену ключевых руководящих кадров и создателей фильма, съемки затянулись до 2016 года, пока права на Соник в кино получила Paramaunt Pictures. После этого началась оперативная работа, которая привела к нужному результату.

Соник в кино сюжет

Соник в фильме - инопланетянин, который изначально жил на райском острове, но вынужден был его покинуть еще ребенком из-за преследователей, которым нужна была сила его суперскорости.

Читайте такжеСоник в Кино 2: Paramount готовит сиквел знаменитого фильмаВ фильме показывают, что он уже успел посетить мого миров до Земли, а остался только один - Мир грибов. Он уже давно живет рядом с городком Гринхиллс, и знает там всех, а его знаем местный сумасшедший. Однако, в один день он сильна расстроился очень быстро побежал, и случайно выключил свет на всем побережье. Взволнованные военные отправили за ним доктора Роботника, который еще не успел сойти с ума, как было в игре.

В итоге развернулась милая история дружбы Соника с полицейским Томом Вачовски, который попомг Сонику добраться в Сан-Франциско за его магическими кольцами, и заодно показал, как хорошо живется в мире людей.

Стоит отметить, что хоть Соник и бегает быстро, настоящую суперскорость он начинает набирать постепенно - этапами, и с потерей сознания после очередного переутомления.

Соник в кино - сюжет / Paramount Pictures

По дороге в Сан-Франциско Соник научился управлять своими суперспособностями, а когда дошло до финальной битвы с доктором Роботником - отправил его на Планету Грибов и проявил все максимальные аспекты способностей, которые были в играх. Таким образом, направляя сюжет к началу игры - в сцене после титров Доктор Роботник уже приобретает внешность злодея из игры, а людей ждет еще одни персонаж из игры.

Соник в кино - постановка, спецэффекты, музыка

С эффектами возникли проблемы еще на уровне первого трейлера - зрители люто захейтили первую внешность Соника, и разработчики привели его в состояние, в котором мы его видим в фильме - причем, до этого оно получило одобрение фанатов. Правда, ходят слухи, что это был маркетинговый ход, и первая внешность создавалась разово для того, чтобы привлечь внимание - но доказательств нет.Читайте такжеСоник в кино 2020 вышел онлайн: когда смотреть фильм

Пейзажи, спецэффекты и графика в фильме на высоте - тут и электрические разряды, и нарисованный супербыстрый еж, и роботы от доктора с одноименной фамилией, и виды с небоскреба Сан-Франциско, и финальная битва на супер-скоростях по всей планете Земле, и финальная - планета грибов, по которой начинает путешествовать Роботник.

Музыку подобрали удачно - ослдскульный рок, динамичные мелодии, которые сочетаются с экшеном фильма. Детским делает фильм непосредственное поведение Соника, наивность Тома и дикий восторг жителей ГринХиллса, которые увидели Соника вживую. Нельзя сказать, что это плохо - ведь и игра и фильм рассчитаны на детскую аудиторию, и занудство взрослых дядей и теть - это проблемы дядь и теть. Во время пресс-показа очень большое количество детей в зале были в диком восторге от фильма Соник в кино / Еж Соник, так что сложно назвать фильм неудачным.

Соник в кино - актеры и роли / Paramount Pictures

Особая благодарность за отсылки - создатели старались, и максимально добавляли отсылок и пасхалок как могли. Например, Доктор Роботник заводит себе камень с лицом в память об агенте Стоуне, который все время следовал за ним.

Соник в кино - актеры и роли

Бен Шварц — Соник, синий человекоподобный еж со своевольным нравом, способный бегать на сверхзвуковой скорости и, по сюжету, преследуемый правительством и Роботником.

Джим Керри — Айво Роботник / Доктор Эггман — блестящий, но безумный учёный и изобретатель, враг Соника, который гоняется за ним и его сверхскоростными способностями ради получения мирового господства.

Джеймс Марсден — Том Вачовски шериф Грин-Хиллз, который подружился с Соником и помогает ему противостоять Роботнику.

Тика Самптер — Мэдди Вачовски, жена Тома, которая помогает ему и Сонику бежать от Роботника.

Ли Мэдждауб — агент Стоун (Stone - камень), продажный правительственный агент, который действует заодно с Роботником.

Адам Палли — Билли Робб, сотрудник полиции Грин-Хиллз и друг Тома.

Нил Макдонаф — Майор Беннингтон.

Фрэнк Чарлз Тёрнер — Сумасшедший Карл.

Наташа Ротуэлл — Рэйчел.

Дэбс Хауард

Шеннон Чан-Кент — официантка раундхауса (где состоялась драка с байкерами)

Элфина Люк — министр национальной безопасности.

Мелоди Ниманн — Джо-Джо.

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Соник в кино смотреть онлайн на украинском языке трейлер:

По итогам просмотра фильма Соник в кино 2020 редакция одобряет фильм, за старания шоуранеров создать игровую картину по мотивам игры. Фильм заделан на сиквел, и есть надежда, что сиквел не будет хуже первого фильма. А огрехи и неточности в сравнении с игрой можно простить просто из-за того, что в сравнении вытворяют другие студии во время адаптации комиксов или игр. Так что ставим твердые 8 звезд из 10 за слабую основную сюжетную линию и неточности адаптации.

Галаджий Александр для сайта Главред