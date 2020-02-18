В Украине запретили фильм с Владимиром Зеленским

Фильм 8 первых свиданий запретили в Украине / кадр из фильма

Фильм с участием Владимира Зеленского запретили вместе еще с 2 фильмами по закону О кинематографии и приказов Министерства культуры О дополнении переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины.

Среди запрещенных фильмов - Мачете (реж. Родригес Р., 2008 г., США), из-за того, что там снимается американский актер Стивен Сигал, и Сорванцы из Тимпельбаха (реж. Бери Н., 2008 г., Франция), из-за того, что там снимался французский актер Жерар Депардье.

Третьим фильмом стал Восемь первых свиданий (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 г.) из-за российской актрисы Екатерины Варнавы, которая внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из-за выступления в оккупированном Крыму.

Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма является теперь действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян, 2017 г.) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 г.)

Напомним, последний фильм Владимира Зеленского Я, ти, він, вона нанес ущерб украинскому бюжету на миллионы.