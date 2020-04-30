Турецкий сериал Ветер любви - дата выхода, актеры и сюжет

Ветер любви 2020 - дата выхода / 1+1

Новый турецкий сериал Ветер любви - выходит онлайн на 1+1. На телеканале выходит новая турецкая драма с очень трогательным сюжетом.

В центре сюжета многосерийной драмы - давняя вражда семей Аслан-бей и Шадоглу.

Турецкие сериалы очень популярны на 1+1, и зрители явно получат удовольствие от нового сериала - Ветер любви турецкого производства.

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Ветер любви турецкий сериал - сюжет

Миран Асамблей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть другой семье, а конкретно - Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана.Читайте такжеВетер любви - сколько серий и график выхода на 1+1

Воплотить план мести Миран решает самым коварным путем, влюбив в себя дочь врага - Реян. Но никто и подумать не мог, что, однажды случайно встретившись, Миран и Реян навсегда влюбятся друг в друга. При этом коварная судьба готовит для них страшные испытания

Акын Акынозу - Ветер любви / 1+1

Ежедневно влюбленные будут узнавать неожиданные подробности из жизни своих родителей, а родные люди будут делать все, чтобы разлучить пару.

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Роль Мирана Асамлея в сериале исполняет турецкий актер Акын Акынозу, который играл янычара Али в сериале Великолепный век. Новая правительница. Актерскую карьеру он успешно построил в США.

Аблу Шахин - Ветер Любви / 1+1

Реян в турецкой драме играет Аблу Шахин, известная по роли Бурку Салимер в Невесте из Стамбула. Свою актерскую карьеру она построила в Турции, и известна благодаря своим работам в турецких сериалах.

Ветер любви актеры и роли

Акын Акынозю – Миран, главный герой сериала, который рос без отца

Эбру Шахин – Рейян, главная героиня, в которую безумно влюбился Миран

Айда Аксель – Азизе Асланбей, бабушка Мирана.

Серхат Тутумлуэр – Хазар Шадоглу, отец Рейян.

Илай Эркек – Ярен Шадоглу, двоюродная сестра Рейян, которая также влюбляется в Мирана.

Ахмет Тансу Ташанлар – Азат Шадоглу, племянник Хазарского Азат Шадоглу, влюбленный в Рейян и ненавидит Мирана.

Гюльчин Сантыроглу

Маджит Сонкан

Сердар Озер

Ойя Унустасы

Тансу Ташанлар

Сервет Пандур

Инджи Шен

Эда Башламышлы

Ветер Любви смотреть онлайн с украинским переводом 1+1:

Сериал Ветер любви выходит онлайн 13 апреля в 17-15 по будням кроме пятницы на 1+1. Точный график выхода турецкого сериала Ветер любви и все серии онлайн можно смотреть на Главреде.