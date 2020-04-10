Ветер любви сериал - дата выхода, актеры и сюжет

На экраны выходит новый турецкий сериал - Ветер любви,который выйдет на 1+1. Когда выйдет Ветер любви 2020, и кто сыграл в сериале - читай на Главреде.
Новый турецкий сериал Ветер любви - выходит онлайн на 1+1. На телеканале выходит новая турецкая драма с очень трогательным сюжетом.
В центре сюжета многосерийной драмы - давняя вражда семей Асамблей и Шадоглу.
Турецкие сериалы очень популярны на 1+1, и зрители явно получат удовольствие от нового сериала - Ветер любви турецкого производства.
Все, что известно о новом сериале на 1+1 Ветреная Любовь - смотрите и читайте на Главреде.
Ветер любви турецкий сериал - сюжет
Миран Асамблей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть другой семье, а конкретно - Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана.
Воплотить план мести Миран решает самым коварным путем, влюбив в себя дочь врага - Реян. Но никто и подумать не мог, что, однажды случано встретившись, Миран и Реян навсегда влюбятся друг в друга. При этом коварная судьба готовит для них страшные испытания
Ежедневно влюбленные будут узнавать неожиданные подробности из жизни своих родителей, а родные люди будут делать все, чтобы разлучить пару.
Роль Мирана Асамлея в сериале исполняет турецкий актер Акын Акынозу, который играл янычара Али в сериале Великолепный век. Новая правительница. Актерскую карьеру он успешно построил в США.
Реян в турецкой драме играет Аблу Шахин, известная по роли Бурку Салимер в Невесте из Стамбула. Свою актерскую карьеру она построила в Турции, и известна благодаря своим работам в турецких сериалах.
Ветер любви актеры и роли
- Акын Акынозю
- Эбру Шахин
- Гюльчин Сантыроглу
- Серхат Тутумлуер
- Айда Аксель
- Маджит Сонкан
- Сердар Озер
- Ойя Унустасы
- Тансу Ташанлар
- Сервет Пандур
- Инджи Шен
- Эда Башламышлы
Ветер Любви смотреть онлайн с украинским переводом 1+1:
Сериал Ветер любви выходит онлайн 13 апреля в 20:45 по будням кроме пятницы на 1+1 - после сериала Доктор Вера.