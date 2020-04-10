Ветер любви сериал - дата выхода, актеры и сюжет

Ветер любви 2020 - дата выхода / 1+1

Новый турецкий сериал Ветер любви - выходит онлайн на 1+1. На телеканале выходит новая турецкая драма с очень трогательным сюжетом.

В центре сюжета многосерийной драмы - давняя вражда семей Асамблей и Шадоглу.

Турецкие сериалы очень популярны на 1+1, и зрители явно получат удовольствие от нового сериала - Ветер любви турецкого производства.

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Ветер любви турецкий сериал - сюжет

Миран Асамблей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть другой семье, а конкретно - Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана.

Воплотить план мести Миран решает самым коварным путем, влюбив в себя дочь врага - Реян. Но никто и подумать не мог, что, однажды случано встретившись, Миран и Реян навсегда влюбятся друг в друга. При этом коварная судьба готовит для них страшные испытания

Акын Акынозу - Ветер любви / 1+1

Ежедневно влюбленные будут узнавать неожиданные подробности из жизни своих родителей, а родные люди будут делать все, чтобы разлучить пару.

Роль Мирана Асамлея в сериале исполняет турецкий актер Акын Акынозу, который играл янычара Али в сериале Великолепный век. Новая правительница. Актерскую карьеру он успешно построил в США.

Аблу Шахин - Ветер Любви / 1+1

Реян в турецкой драме играет Аблу Шахин, известная по роли Бурку Салимер в Невесте из Стамбула. Свою актерскую карьеру она построила в Турции, и известна благодаря своим работам в турецких сериалах.

Ветер любви актеры и роли

Акын Акынозю

Эбру Шахин

Гюльчин Сантыроглу

Серхат Тутумлуер

Айда Аксель

Маджит Сонкан

Сердар Озер

Ойя Унустасы

Тансу Ташанлар

Сервет Пандур

Инджи Шен

Эда Башламышлы

Ветер Любви смотреть онлайн с украинским переводом 1+1:

Сериал Ветер любви выходит онлайн 13 апреля в 20:45 по будням кроме пятницы на 1+1 - после сериала Доктор Вера.