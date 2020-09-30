Борат 2 - дата выхода фильма с Сашей Бароном Коэном

В США выходит фильм Борат 2 с заголовком "Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Майклу Пенсу на благо недавно уменьшившегося народа Казахстана".
Пока никто не знал, тайно отсняли вторую часть фильма Борат, в которой снова вернулся Саша Барон.
Борат 2 выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video 23 октября, за десять дней до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.
Источники уже сообщали, что таким образом авторы фильма хотят привлечь внимание молодых американцев к голосованию за главу государства.
Первый фильм получил большой успех по всему миру для Fox. Учитывая тот факт, что эту студию купил Дисней, а этот релиз не менее опасен, чем в первый раз, было решено, что лучший способ показа - в на Amazon.
Первый фильм, который рассказывает о похождениях в США казахского журналиста Бората Сагдиева, была очень успешна в прокате. Она заработала более 260 миллионов долларов при бюджете всего в 18 миллионов.