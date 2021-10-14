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"Будет хоть сумасшедший робот - нормального негде взять": рецензия на мульт "Что-то не так с Роном"

14 октября 2021, 21:11

В украинский прокат вышел новейший мультфильм Twentieth Century Studios "Что-то не так с Роном".

"Что-то не так с Роном"/ Twentieth Century Studios

Недалекое будущее. Маленький калифорнийский городок, в котором расположена штаб-квартира технологической мегакорпорации Баббл (здание, натурально, в форме гигантского пузыря), которая выпускает новейшего робота - Би-бота. С лозунгом "Би-бот - лучший друг ребенка" (что-то вроде оживших разом Facebook, Instagram, Tik-Tok)Родители не могут устоять перед криками: "Папа, мама, купите" и скоро у всех школьников в городке есть такие роботы. Кроме одного - нескладного, ушастого задрота и изгоя Барни. Который растет без матери и воспитывается в хорошей, но бедной семье: отцом - неудачником-изобретателем и необъятных размеров бабушкой (родом откуда-то с Балкан и ярой антикоммунисткой). Долго ли, коротко ли, но в руки к Барни попадает дефектный Би-бот по имени Рон.

В чем нельзя отказать большим американским корпорациям (мультфильм снят заTwentieth Century Studios - то есть Диснея) - так это в определенной смелости, с которой они позволяют своим подразделениям/филиалам критиковать корпоративный капитализм. Пускай и для детской аудитории, которая в большинстве своем такую критику вряд ли считает (ведь карапузы ходят в кино с родителями - а они все поймут). Так и в этом случае - практически прямым текстом метаются вполне заметные камни в огород Apple и Facebook (начало в гараже, начальники - откровенная калька с Джобса и Цукерберга, негласный сбор данных пользователей для адресной рекламы и т.д.).

Нужно отдать должное авторам мультфильма - до откровенной пропаганды они не опускаются и все вышеуказанные идеи обернули в весьма привлекательную упаковку. Сбоев еще не давала проверенная история про мальчика-изгоя, у которого нет друзей, но он умный, честный,хороший и, конечно же,все превозможет, победит злодея, получит друзей и внимание самой красивой девочки в классе,. Тем более, что визуально мультфильм сделан просто потрясающе и, собственно, Рон - очень стильный (даром что через него четко проглядывают предшественники по типу R2D2 и Евы из Волли). Очень хороши и второстепенные персонажи - в первую очередь бабуля главного героя Донка (в оригинале ее, кстати, озвучила звезда "Фаворитки" и сериала "Корона" Оливия Колман). И наблюдать за препирательствами Рона и Барни - одно удовольствие.

Подытоживая. "Что-то не так с Роном" - отличный семейный мультфильм. Детям понравятся шутки и красочные персонажи, а родители наверняка радостно ухмыльнуться и подумают лишний раз - стоит ли покупать новую модель смартфона /планшета, которое просит чадо или пока обождать.

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