Чернобыль 1 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом

Чернобыль 1 серия - смотреть онлайн промо и обзор

Чернобыль 1 серия вышла на 1+1 26 апреля в 12:20. Также сериал Чернобыль можно смотреть онлайн. Что было в первой серии Чернобыль, как случилась трагедия, и какой была первая реакция советского руководства на трагедию - смотрите и читайте в обзоре.

Первая серия Чернобыля называется 1:23:45.

В первой серии умирает Валерий Легасов, который состоялв комиссии по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. На самом деле он покончил с собой в 1988 году, а перед этим записал на кассеты некоторые малоизвестные факты о том, что происходило во время ликвидации взрыва и его последствий на ЧАЭС.

Так события подводят к 26 апреля 1986 года когда произошел взрыв - руководство ЧАЭС до последнего не верит, что взорвался именно реактор. Но после того, как люди моментально начинают получать ожоги ионным облучением, понимают, что в реакторе открытый огонь.Читайте такжеЧернобыль 2019 - когда смотреть с украинским переводом на 1+1

Виктор Брюханов и Николай Фомин выслушивают доклад Дятлова о текущей ситуации и на совещании уверяют членов Припятского горисполкома, что ситуация под полным контролем. После сборов у Брюханова, Фомина и Дятлова приходит Ситников и сообщает, что уровень радиации зашкаливает, и, скорее всего, реактор взорвался. Дятлова накрывает приступ острой лучевой болезни, и Фомин посылает Ситникова на крышу здания, прилегающей к месту взрыва. Ситников видит, что четвертый энергоблок АЭС полностью уничтожен, и получает смертельную дозу радиации.

Тем временем, где-то в СССР Легасову звонит Щербина и именем Горбачева призывает войти в комиссию по ликвидации последствий взрыва реактора на ЧАЭС.

Тем временем на улицах играют ничего не подозревающие дети, пока сверху падает пыль от взырва.

Чернобыль 1 серия смотреть онлайн с украинским переводом промо:

Смотреть онлайн все серии Чернобыля от НВО можно на 1+1 26 апреля с 12:20 до 19-00. Обзор всех серий можно почитать на Главреде.