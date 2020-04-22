Чернобыль 2019 - когда смотреть с украинским переводом на 1+1

Сериал Чернобыль выйдет онлайн с украинским переводом ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС.
Самый рейтинговый сериал на IMDB Чернобыль 2019 с украинским переводом выйдет на 1+1 в международный день памяти Чернобыля 26 апреля 2020. Все 5 серий Чернобыля 2019 выйдут в 12:20.
Сериал Чернобыль описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто испытал радиоактивное облучение.
Американские актеры атмосферно и эмоционально сыграли по сценарию Крейга Мейзина, и сериал заслужил высочайшие награды в мире киноискусства.
По словам сценариста сериала Крейга Мазина, он проработал все возможные материалы о Чернобыльской катастрофе, чтобы максимально точно передать события 1986 года, посетил ЧАЭС в Припяти и общался с бывшими жителями города.
"Я чувствовал огромную ответственность перед народом Украины. Этот сериал призван почтить память каждого, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью вследствие Чернобыльской катастрофы", - признался Мазин.
Все серии Чернобыля 2019 выйдут по порядку с украинским переводом на 1+1 26 апреля с 12:20.
Ранее НВО продлили свой другой сериал - Мир Дикого Запада получил 4 сезон.