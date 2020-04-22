Чернобыль 2019 - когда смотреть с украинским переводом на 1+1

Чернобыль на 1+1 - дата выхода / НВО

Самый рейтинговый сериал на IMDB Чернобыль 2019 с украинским переводом выйдет на 1+1 в международный день памяти Чернобыля 26 апреля 2020. Все 5 серий Чернобыля 2019 выйдут в 12:20.

Сериал Чернобыль описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто испытал радиоактивное облучение.

Американские актеры атмосферно и эмоционально сыграли по сценарию Крейга Мейзина, и сериал заслужил высочайшие награды в мире киноискусства.

По словам сценариста сериала Крейга Мазина, он проработал все возможные материалы о Чернобыльской катастрофе, чтобы максимально точно передать события 1986 года, посетил ЧАЭС в Припяти и общался с бывшими жителями города.

"Я чувствовал огромную ответственность перед народом Украины. Этот сериал призван почтить память каждого, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью вследствие Чернобыльской катастрофы", - признался Мазин.

Все серии Чернобыля 2019 выйдут по порядку с украинским переводом на 1+1 26 апреля с 12:20.

Ранее НВО продлили свой другой сериал - Мир Дикого Запада получил 4 сезон.