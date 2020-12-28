Чудо-женщина 3 - Warner Bros официально утвердили кинотрилогию

Чудо-женщина 1984 / Warner Bros Pictures

Телестудия Warner Bros продлила киноадаптацию комиксов DC про Чудо-женщину на 3 фильм.

Чудо-женщина 3 с Галь Гадот станет последним фильмом трилогии, сообщает Variety.

"Пока фанаты по всему миру проникаются историей Дианы Принс, помогая Чудо-женщине 1984 показывать хорошие результаты в первые уикенды, мы рады продолжить историю с нашими реальными Чудо-женщинами — Галь и Пэтти — которые вернутся, чтобы завершить давно планируемую кинотрилогию", - сообщил глава Warner Bros. Тоби Эммерих.

Фильм Чудо-женщина 1984 собрала 16,7 миллиона долларов в 2100 североамериканских кинотеатрах, что стало лучшим стартом на сегодняшний день в эпоху коронавируса.

Что касается зрителей HBO Max, студия сообщила, что почти половина розничных подписчиков платформы смотрели фильм в пятницу, а миллионы людей смотрели фильм побеспроводному доступу.

Как известно, на HBO Max 12,6 миллионов подписчиков.

Напомним, режиссер Петти Дженкинс объявила, что намерена покинуть фильмы про Чудо-женщину после третьей картины.