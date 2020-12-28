УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Чудо-женщина 3 - Warner Bros официально утвердили кинотрилогию

28 декабря 2020, 10:14

Патти Дженкинс и Галь Гадот снова вернуться к сотрудничеству на съемочной площадке.

Чудо-женщина 1984
Чудо-женщина 1984 / Warner Bros Pictures

Телестудия Warner Bros продлила киноадаптацию комиксов DC про Чудо-женщину на 3 фильм.

Чудо-женщина 3 с Галь Гадот станет последним фильмом трилогии, сообщает Variety.

"Пока фанаты по всему миру проникаются историей Дианы Принс, помогая Чудо-женщине 1984 показывать хорошие результаты в первые уикенды, мы рады продолжить историю с нашими реальными Чудо-женщинами — Галь и Пэтти — которые вернутся, чтобы завершить давно планируемую кинотрилогию", - сообщил глава Warner Bros. Тоби Эммерих.

Фильм Чудо-женщина 1984 собрала 16,7 миллиона долларов в 2100 североамериканских кинотеатрах, что стало лучшим стартом на сегодняшний день в эпоху коронавируса.

Что касается зрителей HBO Max, студия сообщила, что почти половина розничных подписчиков платформы смотрели фильм в пятницу, а миллионы людей смотрели фильм побеспроводному доступу.

Как известно, на HBO Max 12,6 миллионов подписчиков.

Напомним, режиссер Петти Дженкинс объявила, что намерена покинуть фильмы про Чудо-женщину после третьей картины.

Чудо-женщина новости шоу бизнеса DC Comics новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Чудо-женщина 3 - Warner Bros официально утвердили кинотрилогию». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Как в мясной избушке возрождалась душа - рецензия на мультфильм ДушаКак в мясной избушке возрождалась душа - рецензия на мультфильм Душа Женский Безумный Макс без самого Макса получил дату выходаЖенский Безумный Макс без самого Макса получил дату выхода Создатель Безславних кріпаків Роман Перфильев о трудностях съемок и обратном измерении фильмаСоздатель Безславних кріпаків Роман Перфильев о трудностях съемок и обратном измерении фильма Создатель Призраков дома на Холме и Поместья Блай рассказал о 3 сезонеСоздатель Призраков дома на Холме и Поместья Блай рассказал о 3 сезоне Чудо-женщина 3 - Warner Bros официально утвердили кинотрилогиюЧудо-женщина 3 - Warner Bros официально утвердили кинотрилогию
Следующий материал

Последние новости

10:27
Ученый сделал важное заявление о первой волне COVID-19 в Украине
10:26
Коронавирус пошел на спад: Степанов сделал заявление насчет январского локдауна Видео
10:14
Чудо-женщина 3 - Warner Bros официально утвердили кинотрилогию
10:13
Почему Украине необходима всеобщая мобилизация мнение
10:06
Академик объяснил, кто не болеет коронавирусом Видео
Реклама
09:51
Разумков отреагировал на слухи о конфликте с Зеленским Видео
09:49
Украинцев предупредили о новом погодном "армагеддоне" Видео
09:43
Прожить дольше: этот вкусный продукт защищает сердце Видео
09:34
Как усилить иммунную систему и "сохранить эффект" надолго Видео
09:32
Гороскоп для всех на 28 декабря 2020 года: возможность заработка и скачок сил Видео
09:21
Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19: академик дал окончательный ответ Видео
08:51
"Стремительная катастрофа": в Баренцевом море погибло судно, пропали 17 человек Видео
08:50
В НАН объяснили, почему в Украине упало число больных коронавирусом Видео
08:45
Готовьтесь к новым пандемиям и наступлению Средневековья мнение
08:10
Коронавирус в Украине 28 декабря: число новых диагнозов рекордно упало Видео
08:08
Восхитительный новогодний маникюр на короткие ногти - фото Фото Видео
08:05
Трамп сдался и наконец подписал бюджет на 2021 год Видео
08:00
Белые или коричневые: какие яйца полезнее и питательнее Видео
07:55
Гороскоп для всех на 29 декабря 2020 года: прокольный риск и ловушки "доброжелателей" Видео
07:44
Эксперты объяснили, почему опасно дарить деньги на Новый год 2021
Реклама
07:40
Названы продукты, которые вызывают бессонницу Видео
07:35
Жириновский назвал всех кандидатов в преемники Путина Видео
07:13
Что купить детям на Новый год: диетолог назвала полезные сладости
06:57
Чего ждать Украине от Европы, США и Китая в 2021 году мнение
06:46
Синоптик пообещала погодную "какабеку" на сегодня и уточнила прогноз на Новый год Видео
06:28
В ожидании чуда: модные цветовые тенденции весна-лето 2021 Видео
06:08
Пашинян заявил о вмешательстве России в случае нападения на Армению со стороны Азербайджана Видео
06:02
Охота на убийц: журналист объяснил, как Навальный опустил Путина Видео
05:24
Астролог назвал первый опасный период 2021 года: что грозит Видео
04:56
Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина Видео
04:44
Лучшие игры 2020-го для ПК и консолей: подводим итоги уходящего года
04:22
Угроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по Украине Видео
03:38
Стало известно, сколько воды осталось в Ялте Видео
03:03
Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины
02:15
Создатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанка Фото
01:37
В ТКГ по Донбассу заявили, что Кравчук бесит Москву Видео
00:14
Проблема решена: Украина нашла выход транспортировки вакцины от COVID-19 Видео
27 декабря, воскресенье
23:51
Тотальный локдаун​: в Польше запретили людям выходить на улицу в Новый год Видео
23:23
Синоптики составили детальный прогноз погоды на Новый год в Украине Видео
22:58
Беларусь выдвинула Польше громкое обвинение Видео
Реклама
22:43
В Украине взлетят цены на хлеб: названа точная сумма Видео
22:30
Мощный шторм из Британии добрался до Европы Видео
21:58
Назван ​лучший футболист XXI века Фото
21:43
Посол США в России отказался от вакцинации Спутником V Видео
21:31
"Отвратительные" запахи: врач назвал плачевные последствия коронавируса Видео
21:15
Бывший глава Nintendo вспомнил историю, когда Канье Уэст предлагал им идею совместной игры
21:13
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
21:07
Синоптики предупредили киевлян о резком ухудшении погоды Видео
20:59
В МИД рассказали интересные детали расследования авиакатастрофы МАУ в Иране​​ Видео
20:47
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять