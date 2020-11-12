Джорд Лукас раскрыл, каким должен быть оригинальный финал Звездных Войн

Джордж Лукас / Reuters

Джордж Лукас не планировал создавать Рей и Бена Соло-отступника, а тем более убивать принцессу Лею в оригинальных Звездных войнах.

Знаменитый создатель целой вселенной, которая уже полвека влияет на культуру всего мира признался, какой он писал финал для последней трилогии Звездных войн до того, как продал все кинокомпании Disney.

В сети появился отрывок из книги "Архивы Звездных войн: 1999-2005", который показал пользователь Reddit bothanspy89. Хоть сами страницы уже убрали из Сети, те, кто успел все увидеть, распространили информацию с них.

"К концу трилогии Люк бы отстроил большую часть джедайского Ордена, и наступила бы эпоха перерожденной Новой Республики, во главе которой бы встала Лея, сенатор Органа, ставшая верховным нцлером. Так что именно она бы оказалась Избранной", - цитирует Джорджа Лукаса издание IGN.Читайте такжеЗвездные войны Скайуокер Восход: шедевр или провал

По задумке Лукаса Дарт Мол бы выжил, и превратился в Дона Корлеоне преступного мира со своим учеником а-ля Дарт Вейдер. Люк Скайуокер нашел бы все необходимое для восстановление ордена джедаев, а принцесса Лея Органа боролась бы с недобитыми имперцами, которые успели укрепиться на отдельных планетах.

Напомним, что в результате Disney убили всех героем лукасовских Звездных войн, а противостояние построили на отношениях Бена Соло и непонятно откуда взявшейся Рей.

Напомним, что Дейзи Ридли не может найти работу после роли Рей в Звездных войнах.