Этюд в розовом из долины кукол: рецензия на фильм "Барби"

В украинском прокате идет долгожданная сатирическая мелодрама "Барби" от режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом.

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Марго Робби и Райан Гослинг в фильме "Барби" / Warner Bros. Pictures

В клубнично-пряничном Барбиленде, о берег которого "разбиваются" волны пластикового океана, живут себе-поживают куклы во главе со стереотипной Барби (Марго Робби). У нее целый рой подружек-Барби - от писательницы до президентши. Поскольку здесь пластмассовый мир победил давно и прочно - то забот у них нет никаких - и куклы проводят целые дни в праздном веселье. Компанию им составляют Кены - во главе с пергидрольным красавцем (Райан Гослинг). Но внезапно у стереотипной Барби случается чуть ли не натурально экзистенциальная "тошнота" - ее мозг атакуют мысли о смерти, а ее идеальные ноги - целлюлит. "Поломанная" Барби (прекрасный выход звезды легендарного американского юмористического шоу SNL Кейт МакКиннон) говорит ей - мол, придется отправиться в реальный мир и разобраться - с ее хозяйкой явно творятся какие-то нелады. "Стереотипная" садится в свой розовый кабриолет и едет, а вместе с ней увязывается Кен.

Летом 2023 в американском прокате сложилась довольно-таки интересная ситуация (и уж точно неожиданная). Большие и дорогие фантастические фильмы (по типу нового "Индианы Джонса" и "Флэша") проваливаются с жутким треском. А публика толпами валит на две нестандартные истории - про оживших кукол и создателя ядерной бомбы.

Касаемо "Барби" - тут тот самый нечастый случай, когда дорогущая рекламная компания продвигает действительно нестандартный для нынешней киноаудитории продукт (и большой эксперимент для студии Warner Bros. Pictures). В общем-то, учитывая прошлые работы создателей фильма - иначе и быть не могло. Режиссер Грета Гервиг и ее супруг и со-сценарист Ной Баумбах - выходцы из независимого кино с претензией на интеллектуальность. В полный рост это наблюдается и в "Барби" - шутка ли, в первой же сцене идет стеб над священной коровой мирового кино Стенли Кубриком. И это продолжается практически весь хронометраж - достается всем в диапазоне от Марселя Пруста до Рокки Бальбоа.

Марго Робби и Райан Гослинг в фильме "Барби" / Warner Bros. Pictures

Кроме того, авторы прекрасно справились с тем, что фильм очень густонаселен. И практически каждый персонаж получит небольшую сцену или фразу для раскрытия. Хотя, конечно, на первом плане царят Робби и, особенно, Гослинг. И если первой в силу своей внешности и статуса, по сути, играть не нужно в принципе, то второй старается изо всех сил. Настолько кристально чистого и самовлюбленного идиота в исполнении голливудской звезды на большом экране не было со времен Брэда Питта в "После прочтения сжечь" братьев Коэнов.

Ну и нужно сказать, что, в принципе, авторам удалось не перегнуть палку и, в угоду нынешней американской повестке, не превратить фильм в феминистскую агитку. В "Барби" мужчинам-фаллократам, конечно, достается сильно, но добродушных шуток гораздо больше, чем едких.

Подытоживая - "Барби" однозначно можно записать в киноудачи. У Гервиг получилось прекрасное и неглупое развлечение, которое в должной степени и эксплуатирует ностальгию, и аккуратно критикует капитализм на его же деньги, и показывает чрезвычайное сочное зрелище (художники по костюмам и декораторы наверняка получат охапку специализированных премий).

Смотрите на видео трейлер фильма "Барби":

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