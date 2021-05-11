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Голливуд устроил расовый скандал против главного конкурента премии Оскар

11 мая 2021, 14:56

Американские актеры и актрисы присоединяются к бойкоту главного конкурента премии Оскар - Золотого глобуса.

Золотой глобус 2015
Золотой глобус / Reuters

Звезды Голливуда вслед за каналом NBC и популярными компаниями объявили протест в связи с тем, что Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая награждает премией Золотой глобус недостаточно расово разнообразна.

Как сообщают Screenrant и Deadline, Netflix, Amazon и Warner Bros отказались отправлять фильмы и сериалы для награждения премией в 2022 году, а американский канал отказался от 60 миллионов долларов и трансляции церемонии награждения.

Главной проблемой, из-за которой полетели обвинения в адрес конкурента Оскара - что среди 86 членов HFPA нет ни одного темнокожего журналиста, не говоря о представителях ЛГБТ-сообщества.

Скандал разгорелся вопреки тому, что 6 мая Ассоциация приняла план заменить большую часть своих членов на темнокожих журналистов.

В ее состав пообещали принять не менее 20 новых членов до конца года, сделав акцент на темнокожих журналистах, а за полтора года состав должен быть увеличен на 50%.

Netflix потребовал решить проблему инклюзивности, и нанять больше темнокожих. А Amazon отмечет, что уже какое-то время отказался от работы с Ассоциацией.Читайте такжеЗолотой Глобус 2021 - список победителей популярной кинопремии

"Мы не работаем с HFPA с тех пор, как впервые были озвучены эти проблемы. Как и вся индустрия, мы ждем искреннего и существенного решения, прежде чем двигаться дальше", - цитирует The Hollywood Reporter главу Amazon Studios Дженнифер Салке.

Том Круз в знак протеста отказался от трех своих наград от Золотого глобуса - за лучшую мужскую роль в фильмах Джерри Магуайр в 1997 году и Рожденный четвертого июля в 1990 году, а также премию за лучшую мужскую роль второго плана в Магнолии в 2000 году.

HFPA прогнозирует реформы, который угодят киностудиям и актерам до 2023 года, но на фоне скандала, неизвестно, как будет проходить церемония награждения Золотой глобус 2022.

Золотой глобус новости шоу бизнеса
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