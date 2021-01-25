HBO Max и Warner Bros работают над сериалом по Гарри Поттере

Гарри Поттер / кадр из фильма Warner Bros

Руководство стримминговово сервиса HBO Max ведет переговоры со сценаристами, готовыми снимать сериал по серии фильмов о Гарри Поттере.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источник, руководство HBO Max неоднократно беседовало с потенциальными сценаристами, исследуя различные идеи. Однако, до уровня начала разработки пока что не доходило.

Хотя руководство HBO Max и Warners участвует во встречах, чтобы найти сценариста для сериала о Гарри Поттере, в настоящее время, разработка проекта не начиналась.

"У студии или у платформы потокового вещания разработка сериалов о Гарри Поттере не идет", - подтвердили HBO Max и Warner Bros. изданию.

Расширение мира Гарри Поттера остается главным приоритетом для HBO Max и Warner Bros., которые вместе с Дж. К. Роулинг контролируют права на собственность.

Гарри Поттер - одна из самых ценных частей интеллектуальной собственности Warners.

Напомним, после выпуска в кино на карантине, Гарри Поттер и философский камень набрал более 1 миллиарда долларов кассы.