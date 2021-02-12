HBO снимает сериал по Гарри Поттеру - официально

Гарри Поттер / кадр из фильма Warner Bros

Телеканал HBO подтвердил, что снимает новый уникальный сериал - по миру книг Гарри Поттера, о котором уже давно ходят слухи.

Как сообщил The Hollywood Reporter глава HBO и HBO Max Кейси Блойс, они не намерены перенасыщать рынок одновременно многими "премиум-сериалами", но вместе с сериалом по вселенной Игры престолов, готовиться и сериал по Гарри Поттеру.

И у Warner Bros. и HBO есть планы на вселенные Игры престолов, Гарри Поттера, и комиксов DC.

"Это большое преимущество для WarnerMedia, и, конечно же, мы хотим использовать их таким образом, чтобы доставить удовольствие зрителям, подписчикам и фанатам", - сказал он.

Кейси Блойс подчеркнул, что никаких сделок со сценаристами или режиссёрами еще не заключали, но "Поттериана" остаётся для компании не менее важной, чем Игра престолов или DC из-за годов популярности.

Как ранее сообщал Главред, в Сеть просочилась информация о том, что Warner Bros и HBO работают над сериалом по Гарри Поттеру.