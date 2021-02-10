Киноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию

Американская киноакадемия показала список фильмов, которые вошли в короткий список номинантов на Оскар 2021.
В ночь на 10 февраля киноакадемия опубликовала фильмы, которые претендуют на Оскар 2021.
На официальном сайте Киноакадемии пока опубликовали только 9 категорий из 23, среди которых - "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный художественный фильм", в которых номинировалась Украина.
Церемония награждения Оскар 2021 второй раз в истории была перенесена - она пройдет 25 апреля, и будет традиционно транслироваться на американском ТВ. Оскар 2021 пройдет в Лос-Анджелесе в помещении Dolby Theater.Организаторы намерены провести полноценный традиционный Оскар, но не исключают и виртуальное онлайн-шоу из-за коронавируса.
Оскар-2021 шорт-лист номинантов: список фильмов
Лучший документальный фильм
- Все: Борьба за демократию (All In: The Fight for Democracy)
- Молодые политики (Boys State)
- Коллектив (Collective)
- Crip Camp
- Дик Джонсон мертв (Dick Johnson Is Dead)
- Гунда (Gunda)
- MLK/FBI
- Агент кротов (The Mole Agent)
- Мой учитель – осьминог (My Octopus Teacher)
- Ноктюрн (Notturno)
- Художник и вор (The Painter and the Thief)
- 76 дней (76 Days)
- Время (Time)
- Охотники за трюфелями (The Truffle Hunters)
- Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)
Лучший международный художественный фильм
- Куда ты идешь, Аидо (Quo Vadis, Aida) – Босния и Герцеговина
- Агент кротов (The Mole Agent) – Чили
- Шарлатан (Charlatan) – Чехия
- Еще по одной (Another Round) – Дания
- Двое из нас (Two of Us) – Франция
- Проклятие Ла Йорони (La Llorona) – Гватемала
- Лучшее время (Better Days) – Гонконг
- Дети солнца (Sun Children) – Иран
- Ночь королей (Night of the Kings) – Кот-д'Ивуар
- Я больше не здесь (I'm No Longer Here) – Мексика
- Надежда (Hope) – Норвегия
- Коллектив (Collective) – Румыния
- Дорогие товарищи! (Dear Comrades!) – Россия
- Солнце (A Sun) – Тайвань
- Человек, который продал свою кожу (The Man Who Sold His Skin) – Тунис
Лучший грим и прически
- Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
- Эмма (Emma)
- Глория (The Glorias)
- Элегия Гиллбилли (Hillbilly Elegy)
- Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
- Мелочи (The Little Things)
- Ма Рейни: Мать блюза (Ma Rainey's Black Bottom)
- Манк (Mank)
- Одна ночь в Майами ... (One Night in Miami ...)
- Пиноккио (Pinocchio)
Лучшая музыка к фильму
- Аммонит (Ammonite)
- Метель душ (Blizzard of Souls)
- Пятеро одной крови (Da 5 Bloods)
- Человек-невидимка (The Invisible Man)
- Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
- Мелочи (The Little Things)
- Жизнь впереди (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)
- Манк (Mank)
- Полуночное небо (The Midnight Sky)
- Минари (Minari)
- Мулан (Mulan)
- Новости из всего мира (News of the World)
- Душа (Soul)
- Тенет (Tenet)
- Суд над чикагской семеркой (The Trial of the Chicago 7)
Лучшие визуальные эффекты
- Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
- Бладшот (Bloodshot)
- Манк (Mank)
- Любовь и монстры (Love and Monsters)
- Полуночное небо (The Midnight Sky)
- Айван, единственный и неповторимый (The One and Only Ivan)
- Мулан (Mulan)
- Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)
- Душа (Soul)
Когда огласят остальные фильмы из номинаций пока что не уточняется.
По слухам, режиссировать Оскар 2021 намерен Стивен Содерберг.