Киноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию

Оскар 2021 - список номинантов / Reuters

В ночь на 10 февраля киноакадемия опубликовала фильмы, которые претендуют на Оскар 2021.

На официальном сайте Киноакадемии пока опубликовали только 9 категорий из 23, среди которых - "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный художественный фильм", в которых номинировалась Украина.

Церемония награждения Оскар 2021 второй раз в истории была перенесена - она пройдет 25 апреля, и будет традиционно транслироваться на американском ТВ. Оскар 2021 пройдет в Лос-Анджелесе в помещении Dolby Theater.Организаторы намерены провести полноценный традиционный Оскар, но не исключают и виртуальное онлайн-шоу из-за коронавируса.

Оскар-2021 шорт-лист номинантов: список фильмов

Лучший документальный фильм

Все: Борьба за демократию (All In: The Fight for Democracy)

Молодые политики (Boys State)

Коллектив (Collective)

Crip Camp

Дик Джонсон мертв (Dick Johnson Is Dead)

Гунда (Gunda)

MLK/FBI

Агент кротов (The Mole Agent)

Мой учитель – осьминог (My Octopus Teacher)

Ноктюрн (Notturno)

Художник и вор (The Painter and the Thief)

76 дней (76 Days)

Время (Time)

Охотники за трюфелями (The Truffle Hunters)

Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)

Лучший международный художественный фильм

Куда ты идешь, Аидо (Quo Vadis, Aida) – Босния и Герцеговина

Агент кротов (The Mole Agent) – Чили

Шарлатан (Charlatan) – Чехия

Еще по одной (Another Round) – Дания

Двое из нас (Two of Us) – Франция

Проклятие Ла Йорони (La Llorona) – Гватемала

Лучшее время (Better Days) – Гонконг

Дети солнца (Sun Children) – Иран

Ночь королей (Night of the Kings) – Кот-д'Ивуар

Я больше не здесь (I'm No Longer Here) – Мексика

Надежда (Hope) – Норвегия

Коллектив (Collective) – Румыния

Дорогие товарищи! (Dear Comrades!) – Россия

Солнце (A Sun) – Тайвань

Человек, который продал свою кожу (The Man Who Sold His Skin) – Тунис

Лучший грим и прически

Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Эмма (Emma)

Глория (The Glorias)

Элегия Гиллбилли (Hillbilly Elegy)

Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

Мелочи (The Little Things)

Ма Рейни: Мать блюза (Ma Rainey's Black Bottom)

Манк (Mank)

Одна ночь в Майами ... (One Night in Miami ...)

Пиноккио (Pinocchio)

Лучшая музыка к фильму

Аммонит (Ammonite)

Метель душ (Blizzard of Souls)

Пятеро одной крови (Da 5 Bloods)

Человек-невидимка (The Invisible Man)

Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

Мелочи (The Little Things)

Жизнь впереди (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

Манк (Mank)

Полуночное небо (The Midnight Sky)

Минари (Minari)

Мулан (Mulan)

Новости из всего мира (News of the World)

Душа (Soul)

Тенет (Tenet)

Суд над чикагской семеркой (The Trial of the Chicago 7)

Лучшие визуальные эффекты

Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Бладшот (Bloodshot)

Манк (Mank)

Любовь и монстры (Love and Monsters)

Полуночное небо (The Midnight Sky)

Айван, единственный и неповторимый (The One and Only Ivan)

Мулан (Mulan)

Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)

Душа (Soul)

Когда огласят остальные фильмы из номинаций пока что не уточняется.

По слухам, режиссировать Оскар 2021 намерен Стивен Содерберг.