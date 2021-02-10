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Киноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию

10 февраля 2021, 10:10

Американская киноакадемия показала список фильмов, которые вошли в короткий список номинантов на Оскар 2021.

Оскар 2021 - список номинантов
Оскар 2021 - список номинантов / Reuters

В ночь на 10 февраля киноакадемия опубликовала фильмы, которые претендуют на Оскар 2021.

На официальном сайте Киноакадемии пока опубликовали только 9 категорий из 23, среди которых - "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный художественный фильм", в которых номинировалась Украина.

Церемония награждения Оскар 2021 второй раз в истории была перенесена - она пройдет 25 апреля, и будет традиционно транслироваться на американском ТВ. Оскар 2021 пройдет в Лос-Анджелесе в помещении Dolby Theater.Организаторы намерены провести полноценный традиционный Оскар, но не исключают и виртуальное онлайн-шоу из-за коронавируса.

Оскар-2021 шорт-лист номинантов: список фильмов

Лучший документальный фильм

  • Все: Борьба за демократию (All In: The Fight for Democracy)
  • Молодые политики (Boys State)
  • Коллектив (Collective)
  • Crip Camp
  • Дик Джонсон мертв (Dick Johnson Is Dead)
  • Гунда (Gunda)
  • MLK/FBI
  • Агент кротов (The Mole Agent)
  • Мой учитель – осьминог (My Octopus Teacher)
  • Ноктюрн (Notturno)
  • Художник и вор (The Painter and the Thief)
  • 76 дней (76 Days)
  • Время (Time)
  • Охотники за трюфелями (The Truffle Hunters)
  • Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)

Лучший международный художественный фильм

  • Куда ты идешь, Аидо (Quo Vadis, Aida) – Босния и Герцеговина
  • Агент кротов (The Mole Agent) – Чили
  • Шарлатан (Charlatan) – Чехия
  • Еще по одной (Another Round) – Дания
  • Двое из нас (Two of Us) – Франция
  • Проклятие Ла Йорони (La Llorona) – Гватемала
  • Лучшее время (Better Days) – Гонконг
  • Дети солнца (Sun Children) – Иран
  • Ночь королей (Night of the Kings) – Кот-д'Ивуар
  • Я больше не здесь (I'm No Longer Here) – Мексика
  • Надежда (Hope) – Норвегия
  • Коллектив (Collective) – Румыния
  • Дорогие товарищи! (Dear Comrades!) – Россия
  • Солнце (A Sun) – Тайвань
  • Человек, который продал свою кожу (The Man Who Sold His Skin) – Тунис

Лучший грим и прически

  • Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
  • Эмма (Emma)
  • Глория (The Glorias)
  • Элегия Гиллбилли (Hillbilly Elegy)
  • Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
  • Мелочи (The Little Things)
  • Ма Рейни: Мать блюза (Ma Rainey's Black Bottom)
  • Манк (Mank)
  • Одна ночь в Майами ... (One Night in Miami ...)
  • Пиноккио (Pinocchio)

Лучшая музыка к фильму

  • Аммонит (Ammonite)
  • Метель душ (Blizzard of Souls)
  • Пятеро одной крови (Da 5 Bloods)
  • Человек-невидимка (The Invisible Man)
  • Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
  • Мелочи (The Little Things)
  • Жизнь впереди (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)
  • Манк (Mank)
  • Полуночное небо (The Midnight Sky)
  • Минари (Minari)
  • Мулан (Mulan)
  • Новости из всего мира (News of the World)
  • Душа (Soul)
  • Тенет (Tenet)
  • Суд над чикагской семеркой (The Trial of the Chicago 7)

Лучшие визуальные эффекты

  • Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
  • Бладшот (Bloodshot)
  • Манк (Mank)
  • Любовь и монстры (Love and Monsters)
  • Полуночное небо (The Midnight Sky)
  • Айван, единственный и неповторимый (The One and Only Ivan)
  • Мулан (Mulan)
  • Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)
  • Душа (Soul)

Когда огласят остальные фильмы из номинаций пока что не уточняется.

По слухам, режиссировать Оскар 2021 намерен Стивен Содерберг.

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