Россия отправила на Оскар фильм про советские репрессии

Дорогие товарищи! / постер

В России выбрали фильм "Дорогие товарищи!" для участия в конкурсе за попадание в лонглист и шортлист на Оскар 2021 в категории "Лучший международный художественный фильм".

Актер и режиссер Владимир Меньшов, который возглавляет Российский оскаровский комитет сообщил о решении 13 ноября, пишет ТАСС.

Он загодя предупредил, что еще не решено - попадет фильм в публикуемый лонглист или даже шортлист Оскара.

А режиссер фильма Андрей Кончаловский, который признал Крым российским, а Украину считает Малороссей, засомневался, что в США оценят фильм про репрессии в СССР.

"Для меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство из которых родились при советской власти, – оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей – поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно", - заявил он.

Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова.

Фильм "Дорогие товарищи!" вышел в России 12 ноября. Он рассказывает новую точку зрения режиссера и сценариста на репрессии, которые устроили в городе Новочеркасск в Ростовской области в 1962 году.

Режиссер сосредоточил внимание на то, как во время событий в заблокированном городе мать ищет своего потерянного ребенка.

Напомним, что Украина отправит на Оскар фильм Атлантида про восстановление разрушенного после оккупации Донбасса.