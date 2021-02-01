Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021

Оскар 2021 / Reuters

На 93-ей церемонии вручения Оскар 2021, которую перенесли из-за пандемии коронавируса в мире, за самую престижную кинопремию будут бороться сразу два украинских фильма.

Как сообщает пресс-служба Госкино Украины в Facebook, регистрацию на участие прошли две ленты.

В категории "Международный полнометражный фильм" представлена лента Валентина Васяновича "Атлантида". Фильм выбран национальным претендентом на "Оскар" от Украины.Читайте такжеОскар 2021 войдет в историю

В категории "Документальный фильм" номинирована лента Ирины Цилык "Земля блакитна, ніби апельсин", потому что фильм получил квалификацию как победитель Сандэнса и участник Берлинале.

Короткие списки из 15 фильмов по каждой категории будут объявлены 9 февраля 2021.

Номинантов на премию "Оскар" объявят в понедельник, 15 марта 2021. Девяносто третяя церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа 2020 года состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.