УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021

1 февраля 2021, 09:34

Оскаровский комитет рассматривает две украинские ленты, которые могут претендовать на получение самой популярной премии в сфере кино.

Оскар 2021
Оскар 2021 / Reuters

На 93-ей церемонии вручения Оскар 2021, которую перенесли из-за пандемии коронавируса в мире, за самую престижную кинопремию будут бороться сразу два украинских фильма.

Как сообщает пресс-служба Госкино Украины в Facebook, регистрацию на участие прошли две ленты.

В категории "Международный полнометражный фильм" представлена лента Валентина Васяновича "Атлантида". Фильм выбран национальным претендентом на "Оскар" от Украины.Читайте такжеОскар 2021 войдет в историю

В категории "Документальный фильм" номинирована лента Ирины Цилык "Земля блакитна, ніби апельсин", потому что фильм получил квалификацию как победитель Сандэнса и участник Берлинале.

Короткие списки из 15 фильмов по каждой категории будут объявлены 9 февраля 2021.

Номинантов на премию "Оскар" объявят в понедельник, 15 марта 2021. Девяносто третяя церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа 2020 года состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.

новости шоу бизнеса новости кино Оскар 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кристен Стюарт сделали копией принцессы Дианы в фильме СпенсерКристен Стюарт сделали копией принцессы Дианы в фильме Спенсер Песочный человек - список актеров сериалаПесочный человек - список актеров сериала HBO снимает мультсериал по Игре престоловHBO снимает мультсериал по Игре престолов Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021
Следующий материал

Последние новости

09:35
Зеленский рассказал о своих чувствах во время штурма Капитолия в США
09:34
Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021
09:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака Видео
09:33
Снег, гололед и сильный ветер: в каких регионах неделя началась с ударов стихии Видео
09:30
Зеленский обратился к Байдену с вопросом о НАТО и попросил помощи Видео
Реклама
09:11
Светлана Лобода показала кольцо и заинтриговала признанием
08:52
Зеленский раскрыл подробности знаменитого телефонного разговора с Трампом Видео
08:37
Почему обрушение гривны в 2021-м неизбежно мнение
08:30
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
08:25
Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020 Видео
08:16
Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля Видео
08:07
"Путина в *опу": россияне показали очередной "кулак" Кремлю, задержаны более 5000 человек Видео
07:44
Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19 Видео
07:38
В Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки Видео
07:13
"Вешают лапшу": эксперт объяснил, как Украина активно торгует с "ЛДНР" Видео
07:10
Зеленский объяснил, является ли Китай геополитической угрозой для Украины Видео
06:56
Зеленский попал в ту же ловушку, что и Ющенко мнение
06:33
От оттепели до морозов: астролог рассказал, какой будет погода в феврале
06:32
"Речь идет о жизни и смерти": Кравчук назвал главный вопрос для всеукраинского референдума
06:02
В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х Фото Видео
Реклама
05:30
"Сакральная жертва" Кремля: эксперт оценил сценарий восстания в РФ из-за Навального Видео
05:03
Как долго COVID-19 будет "кошмарить" Украину: медик дала прогноз Видео
04:26
Врачи рассказали, как заранее распознать болезнь почек Видео
03:50
В моде женские короткие стрижки шегги из 70-х и шапочка в стиле 60-х: фото Фото Видео
03:15
Возвращение Крыма и Донбасса: эксперт оценил шансы на победу Украины над Россией Видео
02:12
Какой чай полезнее всего для организма - ответ ученых Видео
01:39
Ученые нашли способ "отключить" коронавирус Видео
00:55
Эксперт объяснил, почему Лукашенко объявил о затяжных протестах в России Видео
00:19
Назван смертельно опасный гарнир
31 января, воскресенье
23:50
Самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
23:35
Есть два сценария - Комаровский рассказал, что бывает при повторном заражении COVID-19 Видео
23:05
Голос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: полное видео Видео
22:23
В Москве во время разгона сторонников Навального задержали "Бэтмена" Видео
22:13
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Видео
21:56
Мощный удар стихии: Украину накроют дожди и сильные снегопады Видео
21:21
Стало известно, как и когда похоронят Василия Ланового
21:04
Пропагандисты России нашли "след США" в фильме Навального про "дворец Путина" Видео
20:55
10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого
20:50
В "ДНР" назвали дату старта вакцинации от COVID-19 прививкой РФ Видео
20:45
Энергичный педагог: под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки Видео
Реклама
20:18
Резкий скачок газовых тарифов: эксперт назвал главную причину Видео
20:07
Военный эксперт рассказал, чем опасен Украине захваченный Крым Видео
19:51
Власти в России пригрозили соцсетям огромными штрафами из-за протестов в стране Видео
19:34
Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19 Видео
19:28
Навальный обратился к Берлину: о чем просит российский оппозиционер Видео
18:59
Знакомимся с Re:Verse – многообещающим мультиплеерным проектом по вселенной Resident Evil Видео
18:53
Путина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФ Видео
18:48
Ксения Мишина рассказала об откровенных фото и предложениях от депутатов Видео
18:39
Серия протестов и угрозы: журналистка сделала прогноз о событиях в России Видео
18:08
"Сапоги чистить американцам": Жириновский побредил и пофантазировал о планах США насчет Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять