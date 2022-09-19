Конец интеллектуальной комедии: Вуди Аллен завершает режиссерскую карьеру

Создатель Энни Холл и Полночи в Париже испытывает творческий кризис, и решил сосредоточиться на другом хобби.
Легендарный американский режиссер, актер, сценарист, создатель киножанра интеллектуальной комедии и писатель Вуди Аллен сообщил, что готов завершить свою кинокарьеру.
Об этом он рассказал испанскому изданию La Vanguardia во время съемок его, вероятно последнего, фильма Wasp 22. Место действия киноленты - Париж, а в актерский состав входят исключительно французские актеры. Грядущая картина будет, по словам самого Аллена, чем-то вроде "ядовитого романтического триллера".
В июне, в беседе с актером Алеком Болдуином, режиссер заявил, что, возможно и сделает еще фильм или два, однако "его запал уже иссяк".
Похоже теперь Аллен окончательно решился - после съемок Wasp 22 он оставит режиссуру, и следующим, что он сделает, будет роман, написанный его рукой.
"Моя идея, в принципе, заключается в том, чтобы не снимать больше фильмов, а в том, чтобы сосредоточиться на писательстве", - говорит режиссер La Vanguardia.
Ранее был оглашен полный список победителей на 94-ой церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар-2022.
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