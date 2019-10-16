Невротик пишется слитно: рецензия на фильм "Дождливый день в Нью-Йорке"

Постер фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"



Если к кому и можно применить в нынешнем Голливуде можно применить расхожую максиму "Не стареют душой ветераны" - так это к Клинту Иствуду (89 лет) и его полнейшему антиподу Вуди Аллену (83 года). Оба могучих старика по-прежнему в строю и по-прежнему активно снимают кино. Правда, с крайним фильмом Аллена, о котором и пойдет речь – "Дождливый день в Нью-Йорке", случился довольно шумный скандал. Режиссера задело по касательной взрывом, который произошел из-за полового террориста и влиятельного продюсера Харви Вайнштейна (обвиненного в многолетних сексуальных домогательствах к актрисам). Тут-то американская "культурная общественность" и припомнила, что в 92-м против Аллена выдвигались обвинения в "сексуальных прикосновениях" к приемной дочери и вообще он последние 20 с чем-то лет женат на бывшей приемной дочери своей сожительницы Мии Фэрроу. Прокатчики тут же поразрывали все контракты и в США "Дождливый день в Нью-Йорке" так и не вышел в прокат. Что же – зато фильмом успели насладиться все европейские критики и фанаты режиссера.

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Итак, сюжет. Бледный, романтичный, начитанный и невротичный (как всегда у Аллена) юноша Гэтсби (салют, Ф. Скотт Фитцжеральд), которого играет Тимоти Шаламе (Зови меня своим именем, Леди Берд) – бунтарь без причины из богатой нью-йорской семьи – приезжает в родной город, чтобы в уик-энд показать Манхэттен своей однокурснице и возлюбленной красавице-блондинке Эшли (Эль Фаннинг – Неоновый демон). Той, прелесть какой дурочке-простушке, нужно параллельно взять интервью для газеты родного колледжа у мающегося творческим кризисом режиссера-интеллектуала (Лев Шрайбер – В центре внимания). Выходные распланированы плотно, стрелка на шкале романтизма зашкаливает, но тут Манхэттен заливает дождем, Эшли засасывает опасная трясина кинематографа, а Гэтсби мокнет на улицах и встречает старых друзей – в том числе и щекастую "язву", младшую сестру своей бывшей (Селена Гомес, певица и экс-звезда Диснея).

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Впору пожалеть, что лишь на закате своей карьеры Аллену удалось тесно сойтись с гениальным кинооператором (Апокалипсис сейчас, Последнее танго в Париже, Красные) Витторио Стораро. "Дождливый день…" уже третий фильм (особенно удалось Колесо Чудес с Кейт Уинслет), который они сделали вместе. Без волшебной камеры Стораро кино точно не получилось бы таким волшебно элегантным по картинке. И это точно даст возможность фанатам старого кинематографа поворчать: "Эх, раньше были времена / А теперь мгновения". Некую старомодность и даже водевильность подчеркивает то, как режиссер посредством сценария глумится над простушкой-персонажем Фаннинг (причем со смелостью, которую в нынешнем Голливуде победившего гендера может мало кто позволить).

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В целом, если оценивать "Дождливый день…" как таковой, то лучше всего подойдет фраза "сущая безделица". Фирменный почерк Аллена тут заметен хотя бы в традиционных невротичных мужчинах (помимо главного героя, тут появляется сценарист-рогоносец, сыгранный Джудом Лоу), бородатых анекдотах (один - так вообще чистый тест на самоиронию для работников СМИ) и старом-старом джазе времен Ирвинга Берлина (персонаж Шаламе любит выпивать с прокуренных музыкальных барах и сам здорово поет/играет на фоно).

В конечном итоге, несмотря на всю показную безделушность, какую-то необязательность и концовку в стиле водевиля, он отлично подойдет для вечернего просмотра. В конце концов, дождливых дней в Киеве за год тоже много набирается.