Лучшие криминальные сериалы, которые наверняка пропустили даже фанаты

Анна Подгорная
24 марта 2026, 20:15
И зря! Эти малоизвестные сериалы стоят каждой минуты просмотра.
Лучшие криминальные сериалы зарубежные - что посмотреть / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Криминальный мир вдохновляет режиссеров и сценаристов кино и сериалов с момента развития кинематографа - захватывающие сюжеты рождаются сами по себе из историй о преступниках и их деяниях. Они же будоражат умы зрителей.

Главред собрал для вас лучшие криминальные сериалы, которые поклонники жанра наверняка могли упустить, по версии Kinowar.

Предприятие "Божий дар" (2019)

Предприятие "Божий дар" / фото: imdb.com

Молодой аферист планирует обобрать пастора и его жену - те годами наживаются на доверчивых прихожанах. Он рассчитывает на легкую добычу, но парочка оказывается куда изощреннее и опаснее, чем он ожидал. По мере развития сюжета афера превращается в запутанную игру, где каждый пытается перехитрить другого.

Предприятие "Божий дар" / фото: imdb.com

Наемник Куорри (2016)

Наемник Куорри / фото: imdb.com

Ветеран возвращается домой после службы во Вьетнаме и не может адаптироваться к мирной жизни. Вместе с другом он втягивается в грязную работу - их нанимают устранить тех, от кого нужно избавиться тихо и без следов. Главный герой пытается выйти из бизнеса, но криминальный мир не так легко отпускает своих.

Наемник Куорри / фото: imdb.com

Голяк (2019 - наше время)

Голяк / фото: imdb.com

Банда мелких преступников зарабатывает на жизнь кражами и аферами. Лидер группы страдает биполярным расстройством, а его друзья балансируют между преступной жизнью и попытками вырваться из замкнутого круга бедности.

Голяк / фото: imdb.com

Безопасность (2018)

Безопасность / фото: imdb.com

Том, детский хирург и вдовец, пытается справиться с потерей жены и наладить отношения с детьми. Когда его старшая дочь бесследно исчезает, он начинает собственное расследование, и постепенно узнает, что у каждого из его окружения - от друзей до соседей - есть темные секреты.

Безопасность / фото: imdb.com

Банши (2013 - 2016)

Банши / фото: imdb.com

Бывший преступник после тюрьмы крадет личность убитого шерифа и занимает его место в маленьком городке Банши. Теперь он ведет двойную жизнь - днем блюститель закона, а ночью преступник. К тому же над главным героем "висит" конфликт с местным криминальным авторитетом, который знает о нем правду.

Банши / фото: imdb.com

Грешница (2017 - 2021)

Грешница / фото: imdb.com

Детектив расследует преступления, где виновник известен с самого начала - вопрос не в том, кто это сделал, а почему. Например, зачем молодой женщине на общественном пляже в присутствии многих людей наносить смертельный удар совершенно незнакомому мужчине?

Грешница / фото: imdb.com

Изгои (2016-2017)

Изгои / фото: imdb.com

Клан Фаррелов уже не одно поколение живет в горах Аппалачей и изоляции от внешнего мира. У них свои законы и ценности. Их уклад нарушает горнодобывающая компания, которая хочет выселить Фаррелов ради угля. Между кланом и городом внизу начинается настоящее противостояние, пока внутри семьи разворачивается борьба за власть.

Изгои / фото: imdb.com

Соучастник (2018)

Соучастник / фото: imdb.com

Четыре человека из разных слоев общества оказываются связаны загадочным убийством разносчиком пиццы, которое на первый взгляд кажется случайным. Но это не так: судьбы этих людей переплелись много лет назад, что заставляет даже инспектора полиции сомневаться, кто на самом деле является жертвой, а кто - преступником.

Соучастник / фото: imdb.com

Ясновидец (2016 - 2017)

Ясновидец / фото: imdb.com

Мелкий мошенник и бывший фокусник в результате травмы начинает видеть странные видения, которые кажутся ему слишком реальными. Втянутый в криминальный мир и семейные драмы, он пытается понять, реальны ли его видения или это разрушается его рассудок после удара.

Ясновидец / фото: imdb.com

Мы владеем этим городом (2022)

Мы владеем этим городом / фото: imdb.com

Реальная история элитного подразделения полиции Балтимора, которое превратилось в организованную преступную группу. Копы грабят наркоторговцев, фальсифицируют улики и терроризируют весь город под прикрытием знакчков.

Мы владеем этим городом / фото: imdb.com

Что такое сериал?

Сериал - распространенное и популярное явление современного искусства, которое используется (встречается) преимущественно в литературе, кино, телевидении и анимации; способ организации и построения художественных произведений, который заключается в том, что произведение состоит из многих отдельных частей, обычно относительно небольшого размера. Как правило, произведения сериала объединены общими персонажами, иногда общим антуражем событий или линейным сюжетом. Однако абсолютное большинство сериалов держится именно на персонажах, пишет Википедия.

