Лучшие криминальные сериалы, которые наверняка пропустили даже фанаты

Криминальный мир вдохновляет режиссеров и сценаристов кино и сериалов с момента развития кинематографа - захватывающие сюжеты рождаются сами по себе из историй о преступниках и их деяниях. Они же будоражат умы зрителей.
Главред собрал для вас лучшие криминальные сериалы, которые поклонники жанра наверняка могли упустить, по версии Kinowar.
Предприятие "Божий дар" (2019)
Молодой аферист планирует обобрать пастора и его жену - те годами наживаются на доверчивых прихожанах. Он рассчитывает на легкую добычу, но парочка оказывается куда изощреннее и опаснее, чем он ожидал. По мере развития сюжета афера превращается в запутанную игру, где каждый пытается перехитрить другого.
Наемник Куорри (2016)
Ветеран возвращается домой после службы во Вьетнаме и не может адаптироваться к мирной жизни. Вместе с другом он втягивается в грязную работу - их нанимают устранить тех, от кого нужно избавиться тихо и без следов. Главный герой пытается выйти из бизнеса, но криминальный мир не так легко отпускает своих.
Голяк (2019 - наше время)
Банда мелких преступников зарабатывает на жизнь кражами и аферами. Лидер группы страдает биполярным расстройством, а его друзья балансируют между преступной жизнью и попытками вырваться из замкнутого круга бедности.
Безопасность (2018)
Том, детский хирург и вдовец, пытается справиться с потерей жены и наладить отношения с детьми. Когда его старшая дочь бесследно исчезает, он начинает собственное расследование, и постепенно узнает, что у каждого из его окружения - от друзей до соседей - есть темные секреты.
Банши (2013 - 2016)
Бывший преступник после тюрьмы крадет личность убитого шерифа и занимает его место в маленьком городке Банши. Теперь он ведет двойную жизнь - днем блюститель закона, а ночью преступник. К тому же над главным героем "висит" конфликт с местным криминальным авторитетом, который знает о нем правду.
Грешница (2017 - 2021)
Детектив расследует преступления, где виновник известен с самого начала - вопрос не в том, кто это сделал, а почему. Например, зачем молодой женщине на общественном пляже в присутствии многих людей наносить смертельный удар совершенно незнакомому мужчине?
Изгои (2016-2017)
Клан Фаррелов уже не одно поколение живет в горах Аппалачей и изоляции от внешнего мира. У них свои законы и ценности. Их уклад нарушает горнодобывающая компания, которая хочет выселить Фаррелов ради угля. Между кланом и городом внизу начинается настоящее противостояние, пока внутри семьи разворачивается борьба за власть.
Соучастник (2018)
Четыре человека из разных слоев общества оказываются связаны загадочным убийством разносчиком пиццы, которое на первый взгляд кажется случайным. Но это не так: судьбы этих людей переплелись много лет назад, что заставляет даже инспектора полиции сомневаться, кто на самом деле является жертвой, а кто - преступником.
Ясновидец (2016 - 2017)
Мелкий мошенник и бывший фокусник в результате травмы начинает видеть странные видения, которые кажутся ему слишком реальными. Втянутый в криминальный мир и семейные драмы, он пытается понять, реальны ли его видения или это разрушается его рассудок после удара.
Мы владеем этим городом (2022)
Реальная история элитного подразделения полиции Балтимора, которое превратилось в организованную преступную группу. Копы грабят наркоторговцев, фальсифицируют улики и терроризируют весь город под прикрытием знакчков.
Что такое сериал?
Сериал - распространенное и популярное явление современного искусства, которое используется (встречается) преимущественно в литературе, кино, телевидении и анимации; способ организации и построения художественных произведений, который заключается в том, что произведение состоит из многих отдельных частей, обычно относительно небольшого размера. Как правило, произведения сериала объединены общими персонажами, иногда общим антуражем событий или линейным сюжетом. Однако абсолютное большинство сериалов держится именно на персонажах, пишет Википедия.
