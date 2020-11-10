Мосул - дата выхода фильма от создателей Мстителей

Фильм Мосул / Netflix

Фильм Мослу выйдет на Netflix 26 ноября. Сериал будет сконцентрирован на иракском полицейском, который устраивает войну с ИГИЛ в своем городе - Мосуле.

Режессиром фильма Мэттью Майкл Карнахан, который работал над сценариями фильмов Темные воды, 21 мост и Война миров Z, пишет Deadline.

Этот полнометражный фильм, мировая премьера которого состоялась в Венеции в прошлом году, после чего состоялся дебют в формате TIFF, основан на реальных событиях, произошедших с командой Nineveh SWAT. Полицейский отряд быстрого реагирования очистил свой город от ИГИЛ.

После этого, в 2017 году вышла статья об этом в Ньюйоркере, и именно ею вдохновились создатели фильма.

Фильм Мосул - актеры и роли

Валид Эльгади — полковник Каве Афсахани

Хаят Камилль — Хаят

Таер Аль-Шайей — Hooka

Сухаил Даббах — Ясем

Адам Бесса — Кава

Исхак Элиас — Валид (как Исхак Элиас)

Бен Аффан — Актер

Мохимен Махбуба — Амир

Продюсерами Мосула выступили братья Джо и Энтони Руссо, снявшие Первых Мстителей и Мстители: Война бесконечности и Мстители: Финал.

Мосул смотреть трейлер - видео:

Кроме того, братья Руссо также работают над шпионским триллером Серый человек, который станет самым дорогим фильмом Netflix — на производство фильмы должны выделить около 200 миллионов долларов, что может посоперничать с Ирландцем 2019.