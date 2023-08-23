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Зендея, Шаламе и Ди Каприо: топ самых ожидаемых фильмов осени с участием звезд

Lida Nepliakh
23 августа 2023, 17:45
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Количество таких громких кинопремьер осенью удивляет каждого
Тімоті Шаламе, фільми 2023, прем'єри серіалів
Лучшие осенние кинопремьеры. Скриншот из трейлера фильма "Дюна"

С наступлением осени на экранах кинотеатров и стриминговых платформ появятся новинки из мира кино. Среди них драмы, комедии и, конечно же, триллеры. Сезон обещает быть насыщенным интересными произведениями от ведущих компаний, которые подарят зрителям незабываемые эмоции и приключения.

Наиболее ожидаемые фильмы осени

"Претенденты" (премьера - 15 сентября 2023 года). Новый фильм Луки Гуаданьино окрестили "сексуальной комедией". Главную роль девушки Таши, бывшей теннисной звезды, которая сейчас тренирует своего мужа Арта и становится объектом в любовном треугольнике, сыграла известная звезда Зендея. Третьей стороной выступил Патрик, давний друг Таши и Арта, известный актер Джош О'Коннор. Критики уже делают предсказания, что эта работа может обеспечить Зендее ее первую номинацию на "Оскар". Чтобы превратиться в профессиональную теннисистку, 26-летняя актриса прошла длительную тренировочную подготовку перед началом съемок, которые состоялись в Бостоне в прошлом году.

Если же вы не поклонник этой ленты, скоро на экранах появится детективная мелодрама "Круг обмана" от 1+1.

"Убийцы цветочной луны" (премьера - 6 октября 2023) Новый фильм от Мартина Скорсезе, над которым работали уже в течение пяти лет. Это кинематографическая адаптация одноименного документального бестселлера журналиста Дэвида Гренна, опубликованного в 2017 году. Перед нами разворачивается история расследования серии загадочных смертей в индейском поселении в графстве Осейдж на протяжении 1920-х годов.

Эти таинственные летальные случаи имели прямую связь с открытием месторождений нефти на этой земле, что произошло в те годы на территории коренных американцев. Главные роли исполняют Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер и Джесси Племонс.

"Дюна: часть вторая" (премьера - 3 ноября). В следующей главе эпопеи молодой Пол Атрид (Тимоти Шаламе) вместе с фременами начинает путешествие с целью мести мятежникам, которые лишили его семью. Между любовью своей жизни, Чани (Зендая), и судьбой вселенной, он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое разворачивается только в его предчувствиях. Во втором акте появляется несколько новых героев: Остин Батлер воплощает образ Фейд-Рауту Харконнена, племянника барона Харконнена (Стеллан Скарсгард), а Флоренс Пью сыграла принцессу Ирулан, дочь императора Шаддама IV (Кристофер Уокен) на экране. Также в этой части "Дюны" мы увидим актрису Леа Сейду в своем дебюте.

Какие сериалы выйдут осенью

"Локи" (выходит второй сезон 6 октября 2023 года). Эта телевизионная серия основана на комиксах Marvel. Основной персонаж - Бог шуток, выдумок, обмана и мастер превращений, искусный манипулятор людьми для собственной выгоды. Локи виртуозно владеет магией, создавая правдоподобные и необычные иллюзии. Второй сезон начинается после того, как Локи вступает в борьбу за судьбу Управления временными изменениями. События разворачиваются вокруг приключения героя и его товарищей в опасной мультивселенной.

"Падение дома Ашеров" (премьера - 12 октября 2023 года). Экранизация произведений известного автора ужасов Эдгара Аллана По, которая была воплощена в жизнь Майком Флэнеганом. В центре сюжета - пугающий дом Ашеров, где собралась компания друзей из детства. Обычная вечерняя встреча заканчивается захватывающей новостью от хозяина дома о том, что его теперь уже покойная сестра Маделин на самом деле жива. После проверки ее могилы мужчины убеждаются, что она не в ней. Начинаются странные и ужасные события, которые начинают преследовать каждого из героев и приводят к потере реальности.

"Весь этот незримый свет" (выход на экраны 2 ноября 2023 года). Экранизация бестселлера известного французского писателя Энтони Дорра. События мини-сериала происходят во времена Второй мировой войны, а в центре сюжета - слепая девушка Мари-Лор из Франции и болезненный немецкий юноша Вернер Пфениг. Судьбы молодых людей переплелись во время оккупации страны. У каждого свои мечты и каждый стремится выжить в волнах войны и сохранить самое ценное: любовь, веру в лучшее будущее, заботу о близких.

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