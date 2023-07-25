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"Не Будда какой-нибудь вяленький, а Шива-разрушитель": рецензия на фильм "Оппенгеймер"

Дмитрий Видоменко
25 июля 2023, 13:53 обновлено 25 июля, 13:59
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В украинском прокате идет новый и амбициозный проект режиссера Кристофера Нолана - байопик об "отце" американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.
Оппенгеймер
Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший в фильме "Оппенгеймер" / Universal Pictures

Молодой парень с бритыми висками и кудрями мается в физической лаборатории - эксперименты ему никак не даются. Склейка. Усталого мужчину с волосами цвета "перец с солью" в дорогом костюме терзают вопросами серьезные мужчины в не менее дорогих костюмах - не случилось ли такого, что его поймали коммунисты. Склейка. мужчина в расцвете сил заводит любовницу, но женится потом на другой. Склейка. Мужчина вспоминает, как он перестал бояться и построил атомную бомбу.

За последние несколько лет трудно припомнить другой фильм, который бы обрушился с бОльшим треском под амбициями своего создателя, чем "Тенет" Кристофера Нолана. Конечно, крайне не на руку картине сыграло то, что она вышла в разгар коронавирусной пандемии - когда у публики киноразвлечения отошли на пятый план. Но и без этого у Нолана получилось довольно-таки сумбурное и плохо "пропеченное" кино. Собственно, поэтому и распалось многолетнее его успешное сотрудничество со студией Warner. И новый проект режиссеру пришлось делать на Universal - и заметно поумерить бюджетные аппетиты. Скепсис продюсеров можно понять - байопик про создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера вряд ли бы привел в кинотеатры толпы подростков (уже много лет как основной аудитории мейнстримного голливудского кино). Тем не менее, добро на проект они дали. А дальше видимо, вмешалось самое провидение. Супергеройские блокбастеры, которые правили прокатом последние 15 лет, начали проваливаться в прокате один за другим, и "Оппенгеймер" вместе с еще одним экспериментальным проектом, сатирической комедией "Барби", стали едва ли не главными премьерами лета.

Сразу можно сказать, что Нолан явно провел работу над ошибками - и "Оппенгеймер" смотрится гораздо живей "Тенета". А нелинейное повествование вполне оправдывается форматом байопика - эпизоды из разных периодов жизни легендарного физика так глядеть гораздо интереснее. Плюс настолько точного кастинга у Нолана не было со времен "Начала". Особенно радостно за Киллиана Мерфи - прекрасного ирландского актера, который однако много лет не мог пробиться на первые роли в Голливуде (видимо, успех сериала "Острые козырьки" все же убедил продюсеров довериться ему). Думается, с этой ролью он и войдет в историю - просто наблюдать за тем, как он то блуждает с отсутсвующей полуулыбкой, то смотрит своими аквамариновыми глазами на собеседников и подергивает приклеенной к губе сигаретой, то яростно руководит "Манхэттенским проектом" по созданию атомной бомбы - одно удовольствие.

'Не Будда какой-нибудь вяленький, а Шива-разрушитель': рецензия на фильм 'Оппенгеймер'

Неожиданно мощным получился выход Роберта Дауни-младшего в роли гадкого адмирала и политика Льюиса Штраусса (который немало попортил крови Оппенгеймеру). Актер, по всему видать, очень хочет, чтобы от него отлипла роль Железного человека, и буквально наизнанку выворачивается, создавая довольно сложный злодейский образ. Хорош и Мэтт Дэймон, который играет генерала Гровса - военного начальника "Манхэттенского проекта". Вроде бы классический недалекий солдафон (слуга президенту, отец солдатам), а на деле - мощный и энергичный руководитель, который прекрасно дополняет гений Оппенгеймера с его командой. И так можно пройтись по многим персонажам - благо, хороших актерских работ тут много.

Оппенгеймер

Но, тут нельзя не заметить, что женские образы Нолану по-прежнему удаются не очень. Прекрасные актрисы Эмили Блант и Флоренс Пью (соответственно, в роли жены Оппенгеймера и любовницы) блуждают где-то на окраине сюжета. Первая в основном пьет мартини с утра до ночи и истерит, вторая - на одной краске играет сумасшедшую коммунистку (хотя чисто актерской храбрости ей не занимать - мало какая голливудская звезда согласится сама, без дублерш, сниматься в эротических сценах).

Подытоживая, скажем - Нолану новый фильм определенно удался. И старый голливудский трюк - дай публике такое зрелище, которое она еще не видела, он выполнил на отлично. Все три часа отлипать взглядом от экрана не хочется абсолютно.

Смотрите на видео трейлер к фильму "Оппенгеймер":

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