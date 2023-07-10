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Перезагрузка любимой истории: начались съемки "Женского врача. Новая жизнь"

Анна Подгорная
10 июля 2023, 12:44 обновлено 10 июля, 12:46
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Популярный сериал о врачах с новыми реалиями уже скоро появится на 1+1 Украина.
Женский врач. Новая жизнь-Сериал от 1 + 1 Украина
Женский врач. Новая жизнь - сериал от 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: пресс-служба

Компания FILM.UA Group начала съемки сериала "Женский врач. Новая жизнь". Премьера одного из самых популярных сериалов о врачах состоится на 1+1 Украина и станет полной перезагрузкой уже полюбившейся истории, которая будет отражать наше настоящее.

События будут разворачиваться через некоторое время после начала полномасштабного российского вторжения в столичном научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей Украины. Сюда приходит работать главный герой - талантливый акушер-гинеколог Николай Гончар, который был вынужден переехать в Киев из Северодонецка. Больница, где он возглавлял родильное отделение, была разрушена в результате российского обстрела, как и дом Михаила. После полученного ранения он начинает новую жизнь в столице вместе с дочерью, которую воспитывает один. Устраиваясь на новую работу, он невольно переходит дорогу амбициозному заместителю заведующего и оказывается втянутым в интриги.

Сериал собрал целую плеяду известных украинских актеров. В главных ролях известный по фильмам "Щедрик" и "Захар Беркут" актер Андрей Исаенко, украинская актриса, основательница благотворительной инициативы Act Lots, звезда сериала "Папик -2" Анастасия Цимбалару. А также украинский актер Иван Жилюк, звезда "Разницы в возрасте" Алексей Нагрудный, Нина Набока, которую зрители видели в сериале "Великі Вуйки". Также к актерскому составу присоединились Александра Люта, Александра Эпштейн, Алексей Зорин, Елена Михайличенко, Анатолий Тихомиров, Валентина Вовченко, Ярослав Шахторин, Кирилл Прокопчук, Людмила Курмель и другие.

видео дня

Съемки проходят в специально построенном павильоне на FILM.UA, где создана настоящая большая больница с современным медицинским оборудованием.

Продюсерами сериала от канала 1+1 Украина выступают Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Инна Кондратюк. Шоураннер - Юлия Мищенко, режиссеры-постановщики - Андрей Колесник, Павел Мащенко, Сергей Сотниченко, оператор-постановщик - Александр Детиненко, художник-постановщик - Наталья Барташ, художник грима - Екатерина Мелешко, художник костюмов - Татьяна Бессарабова, авторская группа - Марк Шпарбер, Сергей и Наталья Шевченко, Ольга Артюх.

Следите за новостями 1+1 Украина и не пропустите новые подробности сериала "Женский врач. Новая жизнь".

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