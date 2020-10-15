Сериал Декстер получит 9 сезон в 2021 году

Декстер 2021 / Twitter Showtime

Сериал Декстер стал культовым, еще когда это не было трендом. Первые 4 сезона сериала Декстер снимал Клайд Филлипс, который покинул шоу, но оно продолжалось еще пару лет. Несмотря на то, что Декстер многому обязан харизматическому исполнителю главной роли, финал сильно разочаровал зрителей, и даже спустя много лет, его рейтинг не поднимается выше 5 на профильных сайтах.

Теперь же, Showtime снова снимает новый сезон Декстера - с Майклом Си Холлом и Клайдом Филлипсом. По информации от представителей канала - это будет новый 9 сезон, то есть продолжение сериала, а не его перезапуск.

О прекрасной новости Showtime сообщил тизером в twitter. За 11 часов он успел набрать уже почти 4 миллиона просмотров.

Съемки стартуют в начале 2021-го. Дата выхода 9 сезона Декстера - осенью того же года.

Напомним, что главный герой сериала - Декстер, серийный убийца-психопат, который работал судмедэкспертом, и весьма ловко заметал за собой следы. События сериала начали разворачиваться с момента, когда на "его территории" начал работать конкурент, которого Декстер решает ловить сам. А дальше все так завертелось, что получилось отснять аж 8 сезонов.

Декстера снимали по циклу романов Джеффри Линдсея "Декстер".

Как ранее сообщал Главред, сразу после начала съемок, появился трейлер 3 сезона Американских богов.