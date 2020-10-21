Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 5 и 6 серия обзор 21-10-2020

Новые 5 и 6 серии сериала Сидоренки-Сидоренки 2 вышли 21 октября на телеканале 1+1. Что показал в первых сериях второго сезона - читай и смотри на Главреде.
Новые 5 и 6 серии сериала Сидоренки-Сидоренки 2 сезон вышли 21 октября в 20-45 на 1+1. Семья богатых СидОренков и бедные СидорЕнков переживают кризис после того, как получили обратно свой шикарный дом.
Что было в во втором сезоне сериала Сидоренки-Сидоренки, и как семьи перейдут на этап "ремонт отношений" - читайте и смотрите на Главреде
После того, как Петро Сидоренко получает обратно дом Саши, он его продал, и купил дом поменьше, так что на оставшиеся деньги они смогли обстроиться и решить много проблем.
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 5 и 6 серия обзор
После праздника по новоселью Сидоренки и Сидоренки пытаются прийти в себя.
Дедушка скучает за Катей, и сожалеет о своем неудачном знакомстве с ее дочкой.
Рома и Вова готовятся к поступлению в университет. Тем временем между Петя и Саша переживают противостояние из-за поиска новой работы. Саша пытается устроиться обратно на работу, он также планирует выкупить у Пети часть дома.
Рома и Вова идут к тому, чтобы перевести свои отношения на более серьезный уровень, но одна из девушек не отвечает взаимностью.
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 5, 6 серия смотреть промо 22-10-2020:
Напомним, что новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 20:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть бесплатно с запозданием на 48 часов. Подробности читайте на Главреде.