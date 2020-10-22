Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 7 и 8 серия обзор 22-10-2020

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 7 и 8 серия - обзор / 1+1

Новые 7 и 8 серии сериала Сидоренки-Сидоренки 2 сезон вышли 22 октября в 20-45 на 1+1. Семья богатых СидОренков и бедные СидорЕнков переживают кризис после того, как получили обратно свой шикарный дом.

Что было в во втором сезоне сериала Сидоренки-Сидоренки, и как семьи перейдут на этап "ремонт отношений" - читайте и смотрите на Главреде

В сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 7 и 8 серия обзор

У Ромы и Али в университете не все хорошо - если интроверт Рома справлялся с социумом в школе, то совсем другая ситуация в университете, и первые дни очень богаты ссорами.Читайте такжеСидоренки-Сидоренки 2 сезон - сколько серий и как смотреть сериал

В то же время, Вова чувствует себя как рыба в воде, и быстро находит общий язык с нужными людьми... и девушками. Герои сериала СидОренко-СидорЕнко напомнят всем, как важно не терять чувство юмора, ведь оно спасает отношения людей во время недоразумений.

Неугомонный дед находит новую любовь после того, как его оставила Катя, а Александр, похоже, налаживает свой бизнес и снова, в который раз поднимается с дна, куда сам себя загнал ранее.

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 7, 8 серия смотреть промо 22-10-2020:

Напомним, что новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 20:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть бесплатно с запозданием на 48 часов 7 и 8 серию смотреть оналйн будет смотреть уже в субботу. Подробности читайте на Главреде.