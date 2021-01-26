УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Скажене весілля 3 - появились дата выхода и список актеров

26 января 2021, 11:39

Создатели раскрыли дату выхода и новых актеров, которые появятся в последней части трилогии Скажене весілля.

Скажене весілля
Скажене весілля 3 - дата выхода / кадр из фильма

Создатели фильма Скажене весілля 3 пределились с премьерой в украинских кинотеатрах. Фильм выйдет 25 февраля 2021.

Фильм снимался компанией FILM.UA и Prototype Production при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, продюсером стал Юрий Горбунов, а режиссером - Любомр Левицкий.

Также представлен постер заключительной части Скаженого весілля. На нем есть как уже полюбившиеся зрителям персонажи, так и новые герои.

Скажене весілля 3 - сюжет

Для третьей части придумали слоган - "Весь табор звать?!"

Именно это предшествует свадьбе между дочерью цыганского барона Радой и младшим Середюком. Творческая команда фильма уверяет, что зритель увидит не только сам табор, но и песни, танцы, наряды и другие стороны ромской культуры.

"Мы очень рады, что сняли и выпускаем в прокат третью часть франшизы Скажене весілля. Кино, на мой взгляд, действительно удалось, кинотеатры будут работать, а украинский зритель заждался хорошие, сумасшедше веселые и такие "наши" истории, какими являются свадебные приключения семейства Середюков. Поэтому и решили долго не ждать и выходить в ближайшее время, а именно накануне весны. И наш фильм - это лучшее лекарство от скуки и преодоления любых последствий карантина", - рассказывает продюсер фильма Юрий Горбунов.

Скажене весілля
Скажене весілля 3 / Кіноманія

Кроме того, 1 февраля выйдет официальный трейлер фильма Скажене весілля 3.

Скажене весілля 3 - актеры

  • Екатерина Файн
  • Вячеслав Хостикоев
  • Назар Заднепровский
  • Леся Самаева
  • Полина Василина
  • Джимми Воха-Воха
  • Александр Кобзарь
  • Вера Кобзарь
  • Инна Приходько
  • Арам Арзуманян
  • Юрий Горбунов
  • Потап (Алексей Потапенко)
  • Позитив (Алексей Завгородний)
  • Петр Бампер (Алексей Супрун)
  • Олег Винник
  • Надежда Мейхер
  • Анна Тринчер
  • Игорь Крикунов
  • Петр Черный

Игорь Крикунов также является руководителем цыганского театра Романс, актеры которого сыграли в фильме настоящий цыганский табор. Также в фильме появится популярный исполнитель ромского происхождения, Заслуженный артист Украины Петр Черный, который стал консультантом проекта.

Музыкой снова - в третий раз занимался Потап. Композиторами ленты выступили Алексей Потапенко, Владимир Кагарлык и Дмитрий Степанов.

Сценарий для фильма Скажене весілля 3 написали Николай Куцик и Алексей Приходько, которые были сценаристами и предыдущих двух фильмов франшизы.

Скажене весілля 3 - начало съемок

Первый фильм Скажене весілля вышел в украинский кинотеатральный прокат 4 октября 2018. Лента установила 2 национальных рекорда - кассовых сборов среди всех отечественных фильмов и количества зрителей кино украинского производства. Общие кассовые сборы составили 54 910 768 грн.

Кроме того, комедия стала самым рейтинговым фильмом на ТВ с 2009 года по всем основным аудиториям.

25 декабря 2019 вышел фильм Скажене весілля 2, который стал самым кассовым украинским фильмом 2020 года. За период проката в Украине комедия собрала 41 304 367 грн.

Он же стал самым рейтинговым при показе на 1+1 в 2020 году.

Юрий Горбунов Потап Надежда Мейхер Анна Тринчер Олег Винник Скажене весілля Позитив новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Скажене весілля 3 - появились дата выхода и список актеров». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Disney заблокировал детские мультики из-за расизмаDisney заблокировал детские мультики из-за расизма Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмак: Истоки кровиNetflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмак: Истоки крови HBO Max и Warner Bros работают над сериалом о Гарри ПоттереHBO Max и Warner Bros работают над сериалом о Гарри Поттере НВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престоловНВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престолов Лучшие фильмы и сериалы 2020 года - подготовка к ОскаруЛучшие фильмы и сериалы 2020 года - подготовка к Оскару
Следующий материал

Последние новости

12:38
Названы 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитет
12:31
Умерла Натэлла Ас: вокалистка группы Восток
12:20
Google внесла популярное украинское приложение в список лучших сервисов 2021 года Видео
12:12
Сенсационное событие, которое украинцы пропустили мнение
12:09
Лучшие фильмы и сериалы 2020 года - подготовка к Оскару
Реклама
12:09
Шмыгаль объявил, когда решится вопрос с вакциной от COVID-19 для Украины Видео
12:05
Как правильно пить кофе, чтобы похудеть: названы способы Видео
11:56
Синоптик предупредила Киев о снеге: названы даты Видео
11:48
В США обратились с жестким требованием к Google из-за популярного мессенджера
11:39
Скажене весілля 3 - появились дата выхода и список актеров Видео
11:28
Гороскоп на 26 января для всех: ударная новость, неожиданный диагноз и воплощение нереальной мечты Видео
11:20
Байден высказался, помешает ли ядерная сделка с РФ противостоянию с Кремлем Видео
10:49
Когда закончится пандемия: врач назвал год и объяснил, в чем провал Украины Видео
10:43
В ВОЗ объяснили, удастся ли победить COVID-19 в 2021 году Видео
10:41
Премьер рассказал о тарифных нововведениях Видео
10:34
Dan Balan трогательно поздравил Тину Кароль с днем рождения Видео
10:25
Борьба за оружие: наделят ли украинцев правом на вооруженную самозащиту
10:15
Эксперт спрогнозировал, будут ли власти выбивать из украинцев долги по коммуналке Видео
10:11
Законопроект о сексизме: зачем он Украине и какие проблемы решит мнение
09:52
Ученые объяснили, почему в Украине возросло число жертв COVID-19 Видео
Реклама
09:42
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
09:41
"Врачи укололи что-то": боксер Беринчик рассказал трагическую историю о сыне Видео
09:36
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
09:15
Избиение до полусмерти украинца в Париже: важные новости из госпиталя Видео
08:51
"Панический страх": раскрыты подробности смерти Александра Шаляпина Видео
08:40
Когда Украина полностью возобновит международные авиаперевозки: назван год Видео
08:40
США нашли оригинальное решение проблемы СП-2. Россия останется с носом мнение
08:27
Как уберечься от SMS-мошенников: советы экспертов
08:17
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше трех тысяч новых больных Видео
08:10
"Несет антиукраинский бред студентам": из киевского вуза отказались увольнять "подругу Прилепина"
08:01
Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен в себе и судьбе Видео
07:46
Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021 Видео
07:40
Звезда Квартала засветила грудь на горячем селфи
07:17
Сторонница жестких санкций против РФ возглавила Минфин США Видео
07:15
Люди в шоке: украинцы получили первые платежки за коммуналку в 2021 году Видео
06:55
Осенью 2021 года Украину может ожидать новый локдаун мнение
06:35
Хватит всем: Шмыгаль уточнил, сколько всего вакцин от COVID-19 закупит Украина Видео
06:33
Гороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делать
05:57
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
05:22
Пушилина ждет участь Захарченко: Грымчак спрогнозировал, что изменится в "ДНР" Видео
Реклама
05:06
Скандальный дворец Путина: в РФ назвали причину слива фото и видео Видео
04:29
Как часто нужно стирать бюстгальтер Видео
04:01
Как начать худеть дома и на работе - ответ врача
03:40
В подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-секса
03:02
Контакт с больным COVID-19: врач сказал, почему нужно изолироваться на две недели Видео
02:14
Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
00:56
Умерла известная украинская актриса и звезда Джентльмен-шоу
00:55
Опубликовано первое фото британского вируса-"мутанта" Видео
00:24
Байден отменил скандальные указы Трампа и закрыл границу: как будут пускать в США Видео
00:19
"Горячие булочки": полуголая Maruv показала развратное фото со своей подругой
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять