Скажене весілля 3 - появились дата выхода и список актеров

Создатели раскрыли дату выхода и новых актеров, которые появятся в последней части трилогии Скажене весілля.
Создатели фильма Скажене весілля 3 пределились с премьерой в украинских кинотеатрах. Фильм выйдет 25 февраля 2021.
Фильм снимался компанией FILM.UA и Prototype Production при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, продюсером стал Юрий Горбунов, а режиссером - Любомр Левицкий.
Также представлен постер заключительной части Скаженого весілля. На нем есть как уже полюбившиеся зрителям персонажи, так и новые герои.
Скажене весілля 3 - сюжет
Для третьей части придумали слоган - "Весь табор звать?!"
Именно это предшествует свадьбе между дочерью цыганского барона Радой и младшим Середюком. Творческая команда фильма уверяет, что зритель увидит не только сам табор, но и песни, танцы, наряды и другие стороны ромской культуры.
"Мы очень рады, что сняли и выпускаем в прокат третью часть франшизы Скажене весілля. Кино, на мой взгляд, действительно удалось, кинотеатры будут работать, а украинский зритель заждался хорошие, сумасшедше веселые и такие "наши" истории, какими являются свадебные приключения семейства Середюков. Поэтому и решили долго не ждать и выходить в ближайшее время, а именно накануне весны. И наш фильм - это лучшее лекарство от скуки и преодоления любых последствий карантина", - рассказывает продюсер фильма Юрий Горбунов.
Кроме того, 1 февраля выйдет официальный трейлер фильма Скажене весілля 3.
Скажене весілля 3 - актеры
- Екатерина Файн
- Вячеслав Хостикоев
- Назар Заднепровский
- Леся Самаева
- Полина Василина
- Джимми Воха-Воха
- Александр Кобзарь
- Вера Кобзарь
- Инна Приходько
- Арам Арзуманян
- Юрий Горбунов
- Потап (Алексей Потапенко)
- Позитив (Алексей Завгородний)
- Петр Бампер (Алексей Супрун)
- Олег Винник
- Надежда Мейхер
- Анна Тринчер
- Игорь Крикунов
- Петр Черный
Игорь Крикунов также является руководителем цыганского театра Романс, актеры которого сыграли в фильме настоящий цыганский табор. Также в фильме появится популярный исполнитель ромского происхождения, Заслуженный артист Украины Петр Черный, который стал консультантом проекта.
Музыкой снова - в третий раз занимался Потап. Композиторами ленты выступили Алексей Потапенко, Владимир Кагарлык и Дмитрий Степанов.
Сценарий для фильма Скажене весілля 3 написали Николай Куцик и Алексей Приходько, которые были сценаристами и предыдущих двух фильмов франшизы.
Скажене весілля 3 - начало съемок
Первый фильм Скажене весілля вышел в украинский кинотеатральный прокат 4 октября 2018. Лента установила 2 национальных рекорда - кассовых сборов среди всех отечественных фильмов и количества зрителей кино украинского производства. Общие кассовые сборы составили 54 910 768 грн.
Кроме того, комедия стала самым рейтинговым фильмом на ТВ с 2009 года по всем основным аудиториям.
25 декабря 2019 вышел фильм Скажене весілля 2, который стал самым кассовым украинским фильмом 2020 года. За период проката в Украине комедия собрала 41 304 367 грн.
Он же стал самым рейтинговым при показе на 1+1 в 2020 году.