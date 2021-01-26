Скажене весілля 3 - появились дата выхода и список актеров

Скажене весілля 3 - дата выхода / кадр из фильма

Создатели фильма Скажене весілля 3 пределились с премьерой в украинских кинотеатрах. Фильм выйдет 25 февраля 2021.

Фильм снимался компанией FILM.UA и Prototype Production при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, продюсером стал Юрий Горбунов, а режиссером - Любомр Левицкий.

Также представлен постер заключительной части Скаженого весілля. На нем есть как уже полюбившиеся зрителям персонажи, так и новые герои.

Скажене весілля 3 - сюжет

Для третьей части придумали слоган - "Весь табор звать?!"

Именно это предшествует свадьбе между дочерью цыганского барона Радой и младшим Середюком. Творческая команда фильма уверяет, что зритель увидит не только сам табор, но и песни, танцы, наряды и другие стороны ромской культуры.

"Мы очень рады, что сняли и выпускаем в прокат третью часть франшизы Скажене весілля. Кино, на мой взгляд, действительно удалось, кинотеатры будут работать, а украинский зритель заждался хорошие, сумасшедше веселые и такие "наши" истории, какими являются свадебные приключения семейства Середюков. Поэтому и решили долго не ждать и выходить в ближайшее время, а именно накануне весны. И наш фильм - это лучшее лекарство от скуки и преодоления любых последствий карантина", - рассказывает продюсер фильма Юрий Горбунов.

Скажене весілля 3 / Кіноманія

Кроме того, 1 февраля выйдет официальный трейлер фильма Скажене весілля 3.

Скажене весілля 3 - актеры

Екатерина Файн

Вячеслав Хостикоев

Назар Заднепровский

Леся Самаева

Полина Василина

Джимми Воха-Воха

Александр Кобзарь

Вера Кобзарь

Инна Приходько

Арам Арзуманян

Юрий Горбунов

Потап (Алексей Потапенко)

Позитив (Алексей Завгородний)

Петр Бампер (Алексей Супрун)

Олег Винник

Надежда Мейхер

Анна Тринчер

Игорь Крикунов

Петр Черный

Игорь Крикунов также является руководителем цыганского театра Романс, актеры которого сыграли в фильме настоящий цыганский табор. Также в фильме появится популярный исполнитель ромского происхождения, Заслуженный артист Украины Петр Черный, который стал консультантом проекта.

Музыкой снова - в третий раз занимался Потап. Композиторами ленты выступили Алексей Потапенко, Владимир Кагарлык и Дмитрий Степанов.

Сценарий для фильма Скажене весілля 3 написали Николай Куцик и Алексей Приходько, которые были сценаристами и предыдущих двух фильмов франшизы.

Скажене весілля 3 - начало съемок

Первый фильм Скажене весілля вышел в украинский кинотеатральный прокат 4 октября 2018. Лента установила 2 национальных рекорда - кассовых сборов среди всех отечественных фильмов и количества зрителей кино украинского производства. Общие кассовые сборы составили 54 910 768 грн.

Кроме того, комедия стала самым рейтинговым фильмом на ТВ с 2009 года по всем основным аудиториям.

25 декабря 2019 вышел фильм Скажене весілля 2, который стал самым кассовым украинским фильмом 2020 года. За период проката в Украине комедия собрала 41 304 367 грн.

Он же стал самым рейтинговым при показе на 1+1 в 2020 году.