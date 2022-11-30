Телеканал 1+1 покажет документальный проект, посвященный украинским женщинам на войне

Берегині на війні - документальный проект от 1+1, посвященный украинским женщинам / Пресс-служба

Телеканал 1+1 покажет документальный проект "Берегині на війні", посвященный украинским женщинам, которые стали символом несгибаемого духа и сопротивления российской агрессии во время полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины. Премьера состоится 3 декабря в 14:40 в Национальном марафоне "Єдині новини".

Автором идеи и производителем фильма является ООО "Банк идей" при поддержке фонда USAid.

"Берегині на війні" - проект, главными героинями которого станут украинские женщины, которые во время российско-украинской войны делают все, чтобы сохранить свою семью, род и всю Украину. Сегодня весь мир наблюдает за неистовым и героическим сопротивлением украинской нации, которая держит оборону всей Европы. Документальный проект "Берегині на війні" познакомит зрителя с женщинами, которые воюют, кормят, молятся, любят и приближают победу.

Берегині на війні - документальный проект от 1+1, посвященный украинским женщинам / Пресс-служба

В цикле документальных фильмов покажут эпизоды из жизни 10 женщин, деятельность которых сменила одна дата – 24 февраля. До этого успешные бизнесвумен, журналистки, врачи, актрисы полностью изменили свою деятельность и готовы поделиться своей трансформацией со зрителем. Среди героинь ленты – известная украинская актриса театра и кино Марина Кошкина, которая с началом полномасштабной войны основала благотворительный фонд, который помогает художникам и творческим детям. Другая героиня - украинская бизнесвумен, владелица туристического агентства Татьяна Потоцкая, которая в феврале начала вывозить павших украинских воинов с передовой и доставлять их в семьи по всей Украине.

Берегині на війні - документальный проект от 1+1, посвященный украинским женщинам / Пресс-служба

"Очень разные характеры героинь и их иногда кардинально противоположные истории поражают своим сходством во внутренних силах, мотивации самоотверженно действовать ради будущего Украины. Они совершают подвиги на передовой, в тылу, в больницах и даже просто дома, воспитывая детей. Но никто из них не чувствует, что делает что-то из ряда вон выходящее, потому что это их призвание и без этого они не представляют свою жизнь, которая прочно сплетена с жизнью страны. Проект - это попытка выразить признательность берегиням и усилить их голоса в их миссиях", - комментирует главный продюсер фильмов и сериалов 1+1 Елена Еремеева.

Режиссеры ленты - Владимир Сидько, Александр Кириенко.

Продюсер - Наталья Яковлева.

Берегині на війні - документальный проект от 1+1, посвященный украинским женщинам / Пресс-служба

10-серийный документальный цикл будут показывать в Национальном марафоне "Єдині новини". Премьера первых двух серий состоится 3 декабря в 14:40 и 5 декабря в 10:40.