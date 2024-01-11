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Телеканал 2+2 снимает остросюжетную военную драму-исповедь "Шлях"

Анна Подгорная
11 января 2024, 16:44
На экраны выйдет художественная кинохроника трасформирующего пути, который прошел сотрудник волонтерской организации, сквозь призму войны.
Путь-четырехсерийная военная драма от 2+2
Шлях - четырехсерийная военная драма от 2+2 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В январе телеканал 2+2 начал съемки четырехсерийной военной драмы "Шлях". Это откровенный рассказ человека, который во время полномасштабной войны проходит сложный этап трансформации, выкристаллизовывая отношения и смыслы. Премьера сериала запланирована на осень 2024 года.

Главный герой Алексей - сотрудник волонтерской организации, талантливый переговорщик и аналитик. Еще до полномасштабного вторжения он помогал семьям, разделенным линией фронта, возвращал пленных и разыскивал пропавших без вести. Для достижения поставленных задач Алексей не пренебрегал любыми связями, потому что его главная цель – помочь. Однако в 2022 году, лично сталкиваясь со зверствами российских оккупационных войск и переживая потери, он проходит собственный путь трансформации. Меняется отношение к войне, мировоззрение и принципы, что приводит к краху идеалов Алексея.

В ролях: Иван Жилюк, Анастасия Пустовит, Сергей Кисель, Вячеслав Довженко, Виктор Жданов, Дмитрий Соловьев, Александр Ганноченко и др.

видео дня

Соавтор идеи, шоураннер и креативный продюсер телеканала 2+2 Сергей Карпенко делится историей создания сериала "Шлях": "Идея драмы возникла у сценариста Марка Лимаренко, с которым канал 2+2 работал и раньше. Это была интересная история о волонтере, который в первые месяцы войны занимается поиском пропавших без вести. Проект был достоин внимания, с большим драматическим потенциалом, но в нем чего-то не хватало... В конце концов стало понятно чего - яркого образа главного героя, его пути переоценки собственной жизни, который он проходит, чтобы спасти других. Когда сформировался образ, сразу пришла и форма подачи материала - через разговор со следователем, который из холодного допроса постепенно превращается в своеобразное раскаяние".

Режиссером сериала "Шлях" стал волонтер "Союза предпринимателей теле- и киноиндустрии", киноакадемик Денис Тарасов, снявший первую с начала полномасштабного вторжения военную драму "Я – Надія".

"Еще год назад, когда продюсеры впервые рассказали мне об идее сериала, я захотел присоединиться к проекту. Не только потому, что с начала вторжения волонтерство стало неотъемлемой частью моей жизни, и эта тема близка мне. "Шлях" - это прежде всего мощная, откровенная история человека, которого в корне меняют пережитые ужасы войны. Это непростой, но важный рассказ, который будет понятен многим", - комментирует Денис Тарасов.

Сценаристы: Марк Лимаренко, Сергей Карпенко.

Сериал по заказу телеканала 2+2 снимает SFERA FILM. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков, Роман Омельчук. Съемки проходят в Киеве и области.

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