Тим Бертон снимает сериал Семейка Аддамс

Семейка Аддамс / кадр из фильма

Контролирующие права на Семейку Аддамс MGM TV открыли конкурс на покупку права снимать сериал по фильму, которым займется сам Тим Бертон.

По информации Deadline, Netflix уже подали заявку и надятся ближе к топу "конкурсантов".

Побороться есть за что - режиссер Тим Бертон выступит исполнительным продюсером шоу и может лично поставить все эпизоды. Ведущими сценаристами и шоураннерами проекта станут Альфред Гоу и Майлз Миллар, известные по "Тайнам Смоллвиля".

Источники Deadline считают, что действие шоу перенесут в 2020 год, и расскажут о том, как современный мир выглядит глазами Уэнздей Аддамс, которую в одной из версий истории играла Кристина Риччи.Читайте такжеСемейка Аддамс 2019: быть обычным - вредно для здоровья

Семейка Адамс впервые вышла на экраны в 1938 году из-под пера Чарльза Аддамса. С тех пор про них сняли два сериала и несколько полнометражных фильмов, включая недавний анимационный — его сиквел запланирован на 2021 год.

Как известно, Тим Бертон в последний раз снимал Битлджус для ТВ в 1989-1991 годы. С тех пор режиссер занимался в основном полнометражными фильмами и анимациями, но пришло время мэтру приступить к ТВ-сериалам.

Что касается Миллара и Гофа, они не новички в разработке хитовых телесериалов, поскольку они были ключевыми компонентами успеха многолетнего сериала о Супермене Смоллвиль. Другие большие заслуги включают франшизу Шанхайский полдень и Человек-паук 2 Сэма Рэйми.