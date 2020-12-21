Том Круз VS Кристиан Бейл - в сети совместили матерные тирады актеров

Том Круз и Кристиан Бейл / ScreenRant

Американский актер Том Круз, который выбивал для съемочной группы фильма Миссия не выполнима 7 разрешения на съемки в разных странах, эмоционально накинулся на съемочную группу.

Том Круз не выдержал нарушения на съемочной площадке и покрывал матом всю съемочную группу несколько минут.

Это произвело фурор в сети, та как его записали на диктофон. Через несколько дней после этого, киноманы вспомнили, что в 2009 году на съемках фильма Терминатор: Спаситель Кристиан Бейл после очередной трудной сцены почти 4 минуты покрывал матом оператора, который каким-то образом попал в его поле зрение во время съемки.

В фильме Кристиан Бейл играл Джона Коннора, и, как позже сообщили агенты, была слишком тяжелая психологическая сцена.

Забавно, но аргументы в "разговоре" звучитат достаточно реально, поскольку звук Бейла идеально сочетается с собственным криком Круза.

Вот что получилось у проекта The GOAT Movie:

Том Круз матерится на Кристиана Бейла (Миссия невыполнима 7 VS Терминатор 4):

Расшифровка и перевод тирад актеров приводится ниже:

Том Круз ругается на съемках Миссия Невыполнима 7:

"Мы — золотой стандарт. Киностудии вернулись в Голливуд и снимают сейчас фильмы благодаря нам. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю с каждой ***ной студией по ночам, страховыми компаниями и продюсерами. Они берут с нас пример, который помогает им продолжать работать. Мы создаем тысячи рабочих мест, у***и. Я не хочу больше такого видеть. Никогда! В противном случае, вы уволены. Если я еще раз такое увижу, проваливайте! Это касается каждого члена команды", - кричал он.

Том Круз отметил, что поведение сейчас повлияет на будущее компании.

"Пойдите и скажите всем этим людям, что они потеряют свои дома из-за того, что индустрия в з****е. Они не смогут накрыть стол или заплатить за обучение в колледже. Вот о чем я думаю каждую ночь — о будущем этой чертовой индустрии! Так что простите, но мне не нужны ваши извинения. Прежде я уже просил об этом вас, а теперь я требую. Если вы не можете соблюдать меры безопасности, вам здесь не место. Мы не закроем этот фильм! Понятно?", - сказал актер.

Также Круз обратился к одному из членов команды со словами: "Ты будешь стоить ему работы".

"Я ясно выражаюсь? Вы понимаете мою ответственность? Я взываю к вашему разуму. Но если вы не способны мыслить разумно, то вы уволены. На этом все", - закончил он разговор.

Кристиан Бейл матерится на съемках Терминатора 4:

"Бэйл: Вали с е****й площадки, говнюк!

Херлбат: Извините.

Бэйл: Да ты, не извиняйся, а, б****ь, подумай хоть секунду! Ты, что делаешь, твою мать? Ты профессионал или нет?

Херлбат: Профессионал.

Бэйл: Я что, хожу по площадке и... Брюс, заткнись на х***! Не затыкай меня!

Франклин: Никто тебя не затыкает.

Бэйл: Я же не хожу по площадке и не вырываю с корнем тебе свет, б****ь, в середине сцены!! Так за каким х***м ты попёрся через площадку?? Что, б****ь, с тобой такое? Чего тебе не понятно? Ты, б****ь, хоть понимаешь, что человек, который проходит за Брайс в середине сцены, твою мать, отвлекает?! Отвечай, б****ь! Чего ты не понимаешь?

Херлбат: Я смотрел на свет.

Бэйл: За-ши-бись! И как свет? Надеюсь, был правильный, потому что сейчас уже пофигу, верно? Твою мать, ну ты и л*х! МакДжи, у тебя есть что сказать этому г**нюку?

МакДжи: Я ничего не видел.

Бэйл: Ну кто-то же должен был видеть и б****ь следить за ним! Уже второй раз ему чихать на то, что происходит перед камерой, б****ь! Я пытаюсь играть, и тут у меня в голове мысль: "А чего это Шейн делает в кадре"? Ты, б****ь, понимаешь, что я отвлекаюсь от работы, когда ты проходишь в кадре?"

Напомним, в ноябре съемки Миссии невыполнимой 7 были приостановлены на неделю, так как у 12 человек на площадке выявили COVID-19. Съемки продолжались даже летом в Италии и Англии - Том Круз получил специально разрешение от правительства.