Том Круз VS Кристиан Бейл - в сети совместили матерные тирады актеров

На фоне того, как Том Круз сорвался на съемочной площадке Миссии невыполнимой 7, вспомнили истерику Кристиана Бейла на съемках Терминатора.
Американский актер Том Круз, который выбивал для съемочной группы фильма Миссия не выполнима 7 разрешения на съемки в разных странах, эмоционально накинулся на съемочную группу.
Том Круз не выдержал нарушения на съемочной площадке и покрывал матом всю съемочную группу несколько минут.
Это произвело фурор в сети, та как его записали на диктофон. Через несколько дней после этого, киноманы вспомнили, что в 2009 году на съемках фильма Терминатор: Спаситель Кристиан Бейл после очередной трудной сцены почти 4 минуты покрывал матом оператора, который каким-то образом попал в его поле зрение во время съемки.
В фильме Кристиан Бейл играл Джона Коннора, и, как позже сообщили агенты, была слишком тяжелая психологическая сцена.
Забавно, но аргументы в "разговоре" звучитат достаточно реально, поскольку звук Бейла идеально сочетается с собственным криком Круза.
Вот что получилось у проекта The GOAT Movie:
Том Круз матерится на Кристиана Бейла (Миссия невыполнима 7 VS Терминатор 4):
Расшифровка и перевод тирад актеров приводится ниже:
Том Круз ругается на съемках Миссия Невыполнима 7:
"Мы — золотой стандарт. Киностудии вернулись в Голливуд и снимают сейчас фильмы благодаря нам. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю с каждой ***ной студией по ночам, страховыми компаниями и продюсерами. Они берут с нас пример, который помогает им продолжать работать. Мы создаем тысячи рабочих мест, у***и. Я не хочу больше такого видеть. Никогда! В противном случае, вы уволены. Если я еще раз такое увижу, проваливайте! Это касается каждого члена команды", - кричал он.
Том Круз отметил, что поведение сейчас повлияет на будущее компании.
"Пойдите и скажите всем этим людям, что они потеряют свои дома из-за того, что индустрия в з****е. Они не смогут накрыть стол или заплатить за обучение в колледже. Вот о чем я думаю каждую ночь — о будущем этой чертовой индустрии! Так что простите, но мне не нужны ваши извинения. Прежде я уже просил об этом вас, а теперь я требую. Если вы не можете соблюдать меры безопасности, вам здесь не место. Мы не закроем этот фильм! Понятно?", - сказал актер.
Также Круз обратился к одному из членов команды со словами: "Ты будешь стоить ему работы".
"Я ясно выражаюсь? Вы понимаете мою ответственность? Я взываю к вашему разуму. Но если вы не способны мыслить разумно, то вы уволены. На этом все", - закончил он разговор.
Кристиан Бейл матерится на съемках Терминатора 4:
"Бэйл: Вали с е****й площадки, говнюк!
Херлбат: Извините.
Бэйл: Да ты, не извиняйся, а, б****ь, подумай хоть секунду! Ты, что делаешь, твою мать? Ты профессионал или нет?
Херлбат: Профессионал.
Бэйл: Я что, хожу по площадке и... Брюс, заткнись на х***! Не затыкай меня!
Франклин: Никто тебя не затыкает.
Бэйл: Я же не хожу по площадке и не вырываю с корнем тебе свет, б****ь, в середине сцены!! Так за каким х***м ты попёрся через площадку?? Что, б****ь, с тобой такое? Чего тебе не понятно? Ты, б****ь, хоть понимаешь, что человек, который проходит за Брайс в середине сцены, твою мать, отвлекает?! Отвечай, б****ь! Чего ты не понимаешь?
Херлбат: Я смотрел на свет.
Бэйл: За-ши-бись! И как свет? Надеюсь, был правильный, потому что сейчас уже пофигу, верно? Твою мать, ну ты и л*х! МакДжи, у тебя есть что сказать этому г**нюку?
МакДжи: Я ничего не видел.
Бэйл: Ну кто-то же должен был видеть и б****ь следить за ним! Уже второй раз ему чихать на то, что происходит перед камерой, б****ь! Я пытаюсь играть, и тут у меня в голове мысль: "А чего это Шейн делает в кадре"? Ты, б****ь, понимаешь, что я отвлекаюсь от работы, когда ты проходишь в кадре?"
Напомним, в ноябре съемки Миссии невыполнимой 7 были приостановлены на неделю, так как у 12 человек на площадке выявили COVID-19. Съемки продолжались даже летом в Италии и Англии - Том Круз получил специально разрешение от правительства.