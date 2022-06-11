В пике - прямо из мертвой петли: рецензия на фильм "Топ Ган: Мэверик"

"Топ Ган: Мэверик" /Paramount Pictures

Наши дни. Легендарный и бравый летчик-ас Пит "Мэверик" Митчелл (Том Круз) последние 35 с лишком лет работающий по принципу - "тормоза придумали трусы", совершает очередной подвиг в небе, но при этом гробит дорогущий прототип истребителя самолет. Строгий адмирал (Эд Харрис) квадратит скулы и готов было отдать наглеца под суд, произносит сентенции в духе "капитан, никогда ты не будешь майором", но тут внезапно приходит приказ о срочном переводе Митчелла в легендарную летчицкую школу "Топ ган" - дабы тот подготовил группу летчиков для какой-то сверхсекретной и самоубийственной миссии. Все осложняется тем, что один из летчиков - лейтенант Брэдли "Петух" Брэдшоу - сын старого и безвременного погибшего друга Мэверика - "Гуся", в чьей смерти бравый вояка по сей день себя винит.

Если спросить любого более-менее опытного киномана, что он представляет себе при фразу "боевик-блокбастер из 80-х", то первая часть "Топ Гана" такому человеку сразу придет на ум. Это был и первый громадный успех молодого Тома Круза, и фильм, с которым расцвела продюсерская империя Джерри Брукхаймера и Дона Симпсона (которые потом много блокбастеров сделали вплоть до "Плохих парней и "Скалы"), и кино, на котором режиссер Тони Скотт окончательно вышел из тени своего старшего брата Ридли, а потом долго и успешно снимал дорогие голливудские боевики.

Да и вообще тот фильм был бесстыден очень в духе времени - когда ведомая Рейганом экономика процветала, а США изо всех боролись с Империей зла - СССР (в "Топ Гане", враг не назывался ясно, но Мэверик сотоварищи пачками отстреливали явно советские истребители МиГ).

Толком непонятно, кому пришла, прямо скажем, неочевидная идея сиквела - еще и три с лишком лет после первой части - то ли Тому Крузу (который выглядит настолько потрясающе, что впору задуматься, нет ли в подвале его особняка портрета, стареющего вместо него), то ли продюсерам Paramount, но воплотили они ее в жизнь просто великолепно.

Круз подобрал хорошо знакомую себе команду - режиссера Джо Косински (которым вместе они делали "Обливион") и сценариста Кристофера Маккуори (без которого он вообще ничего последние лет десять ничего не делает - в частности вместе они выпустили последние части "Миссии невыполнимой"). Правда, злодейский ковид помешал - фильм вышел с "опозданием" в два года.

Но, тем не менее, достаточно неожиданно, кино получилось идеальным летним блокбастером - очень зрелищным (стойкое ощущение, что компьтерные спецэффекты использовали по-минимуму), в меру ностальгическим (особенно трогательным вышло камео Вэла Килмера, который из-за тяжелого недуга - рака горла - покинул кинематограф), и в меру юморным. Особенно радует, что тяжеловесная карикатурно-мачистская-гей тема первой части практически убрана, а там, где осталась обыграна с мягкими шутками.

Что касаемо актерской игры, то всем остальным лицедеям в этом фильме, видимо, поставили четкую задачу - оттенять собой Тома Круза. Где-то это вышло хорошо (роли Дженнифер Коннели - его бывшей возлюбленной, Джон Хэмм - как бы его антагонист-адмирал), где-то не очень. Видно, что Майлз Теллер, который играет "Петуха", очень пытается одновременно подражать и игре своего экранного отца Энтони Эдвардса, и добавить что-то свое - но получается у него откровенно через раз. Но Круз, надо отдать ему должное за столько лет отлично выучил поговорку - "Короля играет свита", и, царя на экране, все-таки с этим не пережимает.

На выходе получилось отличное зрелище и очень эскапистское (насколько вообще в нынешней Украине может быть кино со взрывами и прочими бум-бабахами). А учитывая, что "Топ Ган: Мэвэрик" с триумфом покоряет кинотеатры по всему мира, а Круз в потрясающей форме - то, чем черт не шутит, может, будет и третья часть. Тем более, что кровавая советская империя зла реинкарнировала в нынешнюю Россию, а значит, ждем и соответствующие голливудские фильмы о борьбе с ней.

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