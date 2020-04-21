Ветер Любви 10 серия смотреть онлайн 21-04-2020

Новый сериал Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Появилась десятая серия сериала Ветер Любви. Что было в 10 серии - обзор читай и смотри на Главреде.
Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 10 серия вышла в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран решает, что Реян жива - он кидается ее искать. Тем временем Реян приходит домой - и там ей устраивают скандал за позор, который она нанесла семье Шадоглу
Что показали в 10 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде.
Миран находит украшения, которые ему подарила Реян, и решает, что она жива. Они с Фератом едут в дом к Шадоглу.
Тем временем Азат привез домой отца Реян, чтобы он разобрался, ибо дед Реян хочет ее убить. Ханан предлагает снова выдать замуж Реян - и дед дает на это 1 день.
Ферат отговаривает Мирана от ошибок, но последний решается спасать Реян любыми путями. Тем временем, семья Аслан Бей по приказу бабушки собирает вещи и срочно уезжает из города - Миран останется сам.
На утро семья Шадоглу начинает подозревать, кто такой Миран на самом деле. Реян готовятся выдать замуж.
Ветер любви 10 серия смотреть онлайн на 1+1 21-04-2020:
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