Ветер любви 10 серия - смотреть онлайн 21-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 10 серия вышла в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран решает, что Реян жива - он кидается ее искать. Тем временем Реян приходит домой - и там ей устраивают скандал за позор, который она нанесла семье Шадоглу

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Миран находит украшения, которые ему подарила Реян, и решает, что она жива. Они с Фератом едут в дом к Шадоглу.

Тем временем Азат привез домой отца Реян, чтобы он разобрался, ибо дед Реян хочет ее убить. Ханан предлагает снова выдать замуж Реян - и дед дает на это 1 день.

Ферат отговаривает Мирана от ошибок, но последний решается спасать Реян любыми путями. Тем временем, семья Аслан Бей по приказу бабушки собирает вещи и срочно уезжает из города - Миран останется сам.

На утро семья Шадоглу начинает подозревать, кто такой Миран на самом деле. Реян готовятся выдать замуж.

Ветер любви 10 серия смотреть онлайн на 1+1 21-04-2020:

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