Ветер любви 11 серия - смотреть онлайн 21-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 11 серия вышла в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Раскрывается личность нового жениха Реян. Миран пытается спасти Реян от семьи Шадоглу, но его очередная попытка проваливается.

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Миран не оставляет попыток спати Реян. Он заплатил семье, которая должна была посвататься к Реян. Потом он бы ее забрал вместо них.

Однако Реян отказывается выходит замуж за того жениха, даже под страхом гнева деда Насула.

В итоге Насул решает убить Реян, но Хазара упрашивают, чтобы это сделал Азат. Он просто садит в машину Реян, и вывозит ее якобы, чтобы убить. Но на самом деле он хочет насильно забрать ее в жены.

Однако В погоню за ними кидается Миран, который догоняет Азата на мосту. Реян отказывается от них обоих, и прыгает с моста. За ней кидается Миран.

Ветер любви 11 серия смотреть онлайн на 1+1 21-04-2020:

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