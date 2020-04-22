Ветер Любви 11 серия смотреть онлайн 21-04-2020

Новый сериал Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Появилась одиннадцатая серия сериала Ветер Любви. Что было в 11 серии - обзор читай и смотри на Главреде.
Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 11 серия вышла в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Раскрывается личность нового жениха Реян. Миран пытается спасти Реян от семьи Шадоглу, но его очередная попытка проваливается.
Что показали в 11 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде.
Миран не оставляет попыток спати Реян. Он заплатил семье, которая должна была посвататься к Реян. Потом он бы ее забрал вместо них.
Однако Реян отказывается выходит замуж за того жениха, даже под страхом гнева деда Насула.
В итоге Насул решает убить Реян, но Хазара упрашивают, чтобы это сделал Азат. Он просто садит в машину Реян, и вывозит ее якобы, чтобы убить. Но на самом деле он хочет насильно забрать ее в жены.
Однако В погоню за ними кидается Миран, который догоняет Азата на мосту. Реян отказывается от них обоих, и прыгает с моста. За ней кидается Миран.
Ветер любви 11 серия смотреть онлайн на 1+1 21-04-2020:
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