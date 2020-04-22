Ветер любви 12 серия - смотреть онлайн 21-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 12 серия вышла в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Азат и Ферат решают, что Миран и Реян умерли. Бабушка Мирана объявляет, что Султан-беи официально вернулись домой. Миран пожинает плоды своего предательства Реян.

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Миран достал Реян со дна реки, но их снесло течением далеко вниз. Он смог спасти ее, но девушка смертельно обижена на Мирана. В то же время Хазар с отцом встречаются с бабушкой Мирана. Она объявляет, что Султан-беи вернулись домой, и что Миран - ее внук Султан-бей.

Азат звонит матери Реян и говорит, что ее дочь утонула, как и Миран, но Хазар заявляет ей, что это неправда, и заявление Азата - для их отца.

Тем временем Гюль приходит в себя, и родственники едут к ней.

Семья Шадоглу собирается вместе, чтобы обсудить историю, связанную с Султан-беями.

Ветер любви 10 серия смотреть онлайн на 1+1 21-04-2020:

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