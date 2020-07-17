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Ветер Любви 2020 - что было в 129 и 130 серии 17-07-2020

Новые 129 и 130 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 129 и 130 сериях турецкого сериала Ветер Любви 17-07-2020 читай и смотри на Главреде.

17 июля 2020, 17:10
Ветер Любви 129 и 130 серия смотреть онлайн 17-07-2020
Ветер Любви 129 и 130 серия смотреть онлайн 17-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 129 и 130 серия вышли 17 июля в 17:10 на 1+1.

Миран, Хазар и Реян разыгрывают Азизе - он позволил Азизе узнать про пастуха, который был свидетелем убийства родителей Мирана. Шахмуза ищут и Хазар с Джиханом, и одновременно Азизе. Из-за непредвиденных обстоятельств, частично план Мирана и Хазара идет прахом.

Что показали в 129 и 130 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 129 серия смотреть онлайн и обзор 17-07-2020

Миран и Реян устраивают скандал у Шадоглу, и Миран забирает из дома Шадоглу Шукран. Дома он также устраивает скандал дома. Азизе заподозрила Мирана, и решила подставить его - поехала к пастуху, и проследила, чтобы Миран услышал от нее, что он дороже всего, что у нее есть.

После этого Хазар пообщался с пастухом, но Миран полностью утратил доверие из-за того, что тот говорит разные версии разным сторонам.

Миран снова скрывается от Реян и вини себя, а за это время разворачивается очередная драма.

Ветер любви 129 серия смотреть онлайн 17-07-2020:

Ветер Любви 130 серия смотреть онлайн и обзор 17-07-2020

Харун устраивает неожиданный сюрприз Насуху, так что у Шадоглу глаза лезут на лоб.

Насух рассказал Хазару, что Мехмет Аслан-бей сказал ему, что у них с Дильшах был секс, поэтому они должны забыть про девушку.

Ветер любви 130 серия смотреть онлайн 17-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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